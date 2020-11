Italien vs. Polen - TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen: Alles rund um die Übertragung der Nations League

Topspiel in der Nations League: Tabellenführer Polen trifft auf Italien. Goal erklärt, wie das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Spitzenspiel in der Gruppe 1 der Liga A in der : Tabellenführer ist zu Gast beim Zweiten . Anpfiff im Mapei Stadium – Città del Tricolore in Reggio nell’Emilia ist heute um 20:45 Uhr.

Polen steht mit sieben Punkten aus vier Spielen an der Spitze der Gruppe 1, dicht gefolgt von Italien, das sechs Punkte aus den ersten vier Begegnungen mitnehmen konnte. Wer heute gewinnt ist also erst einmal Tabellenführer.

Kurios: Obwohl Italien noch kein Spiel verloren hat, Polen aber schon, liegen die Bialo-Czerwoni auf Rang eins. Das liegt an den Italienern, die bereits drei Mal unentschieden spielten. Polen dagegen konnte sich gegen Gruppengegner Bosnien-Herzegowina gleich zwei Mal durchsetzen.

Mehr Teams

Auch heute will die Nationalmannschaft um Bayern-Star Robert Lewandowski wieder einen Sieg mitnehmen, allerdings wird die Squadra Azzurra gehörig etwas dagegen haben. Das Hinspiel in der Nations League im Oktober endete übrigens torlos.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Vor wenigen Wochen gab es in diesem Duell noch keinen Sieger, wird sich heute jemand durchsetzen können? Goal fasst in diesem Artikel zusammen, wie das Spiel übertragen wird.

Italien - Polen: Das Spiel der Nations League im Überblick

Begegnung : Italien - Polen

: Italien - Polen Wettbewerb : Nations League

: Nations League Spieltag : 5. Spieltag

: 5. Spieltag Anstoß : 20:45

: 20:45 Stadion : Mapei Stadium – Città del Tricolore | Reggio nell’Emilia | Italien

: Mapei Stadium – Città del Tricolore | Reggio nell’Emilia | Italien Zuschauer : Keine

: Keine Schiedsrichter: Clement Turpin |

#Azzurri 🇮🇹



Italy got back to work at Coverciano today, as we start prep for games against Poland 🇵🇱 and Bosnia and Herzegovina 🇧🇦



Training report 👉 https://t.co/3j8toevdsn#Barella and #Acerbi joined the group. #Grifo left the training camp. 🔄#VivoAzzurro pic.twitter.com/CQAAFx7qNq — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@azzurri) November 12, 2020

Italien vs. Polen: Die Nations League LIVE im TV sehen

Sonntagabend, 20:45 Uhr, das Wochenende ist fast vorbei - der perfekte Zeitpunkt, um vor den Beginn der neuen Arbeitswoche zu entspannen und Spitzenfußball im TV zu sehen. An der Stelle kommt aber immer die große Preisfrage: Wird das Spiel meiner Mannschaft im TV übertragen?

Nations League LIVE im TV: Wer überträgt Italien gegen Polen?

Für alle Fans, die sich das Spiel zwischen Italien und Polen anschauen wollen, gibt es sowohl gute als auch schlechte Nachrichten. Natürlich arbeiten wir erst die schlechten Neuigkeiten ab: Das Spiel zwischen Italien und Polen wird heute nicht im TV übertragen.

Keiner der zahlreichen Fernsehsender hat sich die Übertragungsrechte an dieser Partie der Nations League gesichert. Das heißt, dass kein Sender im Free-TV und Pay TV das Spiel übertragen wird!

Italien - Polen kostenlos am TV sehen: So verfolgt ihr die Nations League am Smart TV

Der Schock sollte allerdings nicht zu tief sitzen, es gibt nämlich eine Möglichkeit, das Spiel trotzdem am TV zu verfolgen - und das sogar kostenlos! Das ist möglich, sofern ihr einen Smart TV habt.

Mit diesem könnt ihr nämlich den Streamingdienst DAZN nutzen. Dieser hat sich die Rechte an der Begegnung gesichert und überträgt deshalb heute die Nations League.

Mit der kostenlosen DAZN-App für euren Smart TV und einem gültigen Abonnement könnt ihr euch das Spiel zwischen Polen und Italien auf dem Fernseher anschauen. Wie ihr das Abonnement (kostenlos) abschließt erklären wir in den nächsten Abschnitten.

Quelle: imago images / ZUMA Press

Italien - Polen: Die LIVE-Übertragung der Nations League durch DAZN

Plattform : DAZN

: DAZN Anpfiff: 20:45 Uhr

20:45 Uhr Beginn der Übertragung: Kurz vor Anpfiff

Kurz vor Anpfiff Kommentar: Carsten Fuß

Italien gegen Polen im LIVE-STREAM: So wird die Nations League übertragen

DAZN ist eine Plattform, welche sich in kurzer Zeit zur Nummer Eins im deutschen Sportstreaming aufgeschwungen hat. Obwohl es DAZN erst seit 2016 gibt, dürfte es jedem Sportfan in ein Begriff sein.

Von Italien - Polen bis zur Darts-WM: Das Angebot von DAZN

Grund dafür ist vor allem die Angebotsbreite, die DAZN ausmacht: Allein im Fußball werden nahezu alle relevanten Wettbewerbe übertragen. Sei es Nations League, EM-Qualifikation, , , oder internationale Top-Ligen: Jeder, der den Sport um das runde Leder ins Herz geschlossen hat, ist hier gut aufgehoben.

Allerdings geht DAZNs Angebot weit über den Fußball hinaus: Basketball, American Football, Boxen und Motorsport stehen hier genauso auf der digitalen Speisekarte wie Leichtathletik, Eishockey oder Darts.

Italien gegen Polen kostenlos verfolgen? Mit dem DAZN Probemonat ist das kein Problem!

Das alles klingt interessant, allerdings habt ihr Angst ein langfristiges Abonnement einzugehen, ohne dass ihr wirklich wisst was euch erwartet? Das geht vielen Sportfans so, weshalb es bei DAZN den kostenlosen Probemonat gibt.

30 Tage lang das gesamte Angebot von DAZN sehen - komplett unverbindlich und gratis. Wenn ihr keine Lust mehr auf DAZN habt, einfach kündigen und ihr müsst nicht einen Cent bezahlen. Hier ist alles weitere zum Probemonat zusammengefasst.

Polen in Italien: SO schließt ihr ein DAZN-Abo günstig ab

Wenn der Probemonat einmal abgelaufen ist und ihr weiterhin auf DAZN zugreifen wollt, müsst ihr eine kostenpflichtige Abonnement-Option buchen - doch keine Sorge: Das klingt verschreckender als es ist!

Bei DAZN habt ihr zwei Möglichkeiten, ein Abonnement abzuschließen: Mit dem Monatsabo bleibt ihr flexibel, bezahlt allerdings ein wenig mehr (11,99 Euro pro Monat, monatlich kündbar). Mit dem Jahresabo verpflichtet ihr euch zwar für einen längeren Zeitraum, spart dabei aber jeden Monat Geld ein (119,99 Euro pro Jahr, also knapp 10 Euro pro Monat, jährlich kündbar).

Quelle: Getty Images

Geschenkgutscheine, Probemonat und kompatible Geräte: Antworten auf eure Fragen gibt es bei DAZN News

Es liegt an euch - Ihr habt die Qual der Wahl! Alle weiteren Informationen dazu findet ihr bei DAZN News. Dort haben die zuständigen Journalisten alle Informationen zusammengefasst, die es zu DAZN gibt.

Da DAZN eine Streamingplattform ist, überträgt das Unternehmen die Spiele via LIVE-STREAM im Internet - also dürfte nahezu jeder ein Gerät haben, welches mit DAZN kompatibel ist. Auch dazu findet ihr eine Übersicht bei DAZN News - und zwar genau hier!

Polen zu Gast in Italien: Die Highlights der Nations League

DAZN ist zwar vor allem zum Streamen geeignet, allerdings kann die Plattform weit mehr als nur das: Auch Highlights werden hier hochgeladen, schon kurz nach dem Abpfiff könnt ihr euch die besten Szenen der Partie im Zusammenschnitt ein weiteres Mal anschauen.

Wenn ihr kein DAZN habt ist es in diesem Fall nur halb so schlimm: Von vielen Partien der Nations League lädt DAZN die Highlights in der folgenden Nacht auf YouTube hoch, so auch beim Spiel zwischen Italien und Polen. Die Highlights auf YouTube sind kostenlos.

A my już na porannym treningu! 💪



MISJA: WŁOCHY 🇮🇹 pic.twitter.com/kztbPuL9Tt — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 12, 2020

Nations League - Italien empfängt Polen: So verfolgt ihr das Spiel im LIVE-TICKER

Ihr könnt das Spiel nicht im LIVE-STREAM verfolgen, wollt aber auch nicht auf die Highlights warten? Dann haben wir die perfekte Alternative für euch: Der Goal LIVE-TICKER.

Mit diesem seid ihr stets auf der Höhe des Geschehens und verpasst keine wichtige Aktion! Jedes Tor, jede Chance und jede Karte wird genau beschrieben und mit Hintergrundwissen belegt. Zum kostenlosen LIVE-TICKER geht es hier entlang!

Die Aufstellungen der Nations League: So laufen Italien und Polen auf

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen der Nationalmannschaften veröffentlicht und hier eingetragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel!