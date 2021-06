Das zweite Achtelfinale zwischen Italien und Österreich hat es in sich. Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER.

Die Gruppenphase der EM 2021 liegt hinter uns. Besonders in den letzten Spielen war es sehr spannend. Nun stehen alle Begegnungen der Runde der letzten 16 Teams fest. Das zweite Achtelfinale bestreiten am 26. Juni um 21 Uhr im Londoner Wembley Stadium Italien und Österreich.

Italien ist das bisher wohl am stärksten aufspielende Team der diesjährigen Europameisterschaft. Ohne Punktverlust und mit einer Tordifferenz von 7:0 marschierte die Squadra Azzura durch Gruppe A. Seit nunmehr 30 Spielen (!) ist Italien ungeschlagen. Im Duell mit Österreich ist die Mannschaft von Roberto Mancini also nicht von ungefähr der klare Favorit. Italien überzeugt nicht nur durch individuelle Klasse, sondern wirkt sehr homogen und eingespielt.

Österreich hat es derweil erstmals geschafft und die Gruppenphase einer EM-Endrunde überstanden. In einer Gruppe mit den Niederlanden, der Ukraine und Nordmazedonien schien ein Weiterkommen von Beginn an möglich, lediglich die Platzierung blieb noch ungewiss. Durch den Sieg gegen die Ukraine sicherte sich Österreich am Ende den zweiten Rang.

Italien vs. Österreich heute live sehen - das Duell bei der EM 2021 auf einen Blick

Wettbewerb EM 2021 - K.O.-Phase/Achtelfinale Begegnung Italien vs. Österreich Anpfiff 26. Juni - 21 Uhr Ort Wembley Stadium (London, England)

Italien vs. Österreich live im Fernsehen - wo ist das Spiel im TV zu sehen?

Wie schon bei den großen Turnieren der letzten Jahre teilen sich die ARD und das ZDF die Übertragungsrechte der Partien im Free-TV unter sich auf. Zusätzlich dazu kommt mit dem Pay-TV-Sender MagentaTV von der Telekom ein weiterer Anbieter. Dieser hat sich für zehn der 51 Partien die exklusiven Übertragungsrechte gesichert. Das bedeutet, dass 41 der 51 Begegnungen im Free-TV verfügbar sind. Unter anderem das Achtelfinale zwischen Italien und Österreich.

Italien vs. Österreich heute live im Free-TV - die Übertragung im ZDF

Die Begegnung zwischen Italien und Österreich könnt Ihr live im Free-TV im ZDF verfolgen. Ab 20:15 Uhr führt euch Moderator Jochen Breyer durch den Abend. Ihm zur Seite stehen die Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer. Dazu kommt in jeder Sendung ein spezieller Gast. Bei den letzten Übertragungen waren dies zum Beispiel Gaizka Mendieta oder Christian Karembeu.

Als Kommentatoren sind meistens Bela Rethy oder Claudia Neumann zu hören. Sie werden ergänzt durch die Co-Kommentatoren Sandro Wagner, Hanno Balitsch oder Ex-Nationalspielerin Ariane Hingst. In den Stadien ist Kathrin Müller-Hohenstein vor Ort und für die Interviews verantwortlich.

Italien vs. Österreich live bei MagentaTV verfolgen

Wenn Ihr kein Fan des ZDF seid, habt Ihr noch eine andere Alternative. Die Telekom hat mit ihrem Sender MagentaTV ebenfalls Übertragungsrechte am Achtelfinale zwischen Italien und Österreich. Auch die Telekom hat einige dicke Fische am Mikrofon ans Land gezogen. Moderator Johannes B. Kerner dürfte vielen ein Begriff sein.

Ergänzt wird er durch die Expertise eines Michael Ballack oder Fredi Bobic. Als Kommentator ist unter anderem Wolff Christoph Fuss an Bord, der allerdings nicht jede Partie kommentieren wird. Neben ihm sind unter anderem auch Marco Hagemann und Markus Höhner am Mikro zu hören. Wie die ARD, das ZDF und MagentaTV insgesamt personell besetzt sind, findet Ihr hier.

Italien vs. Österreich im LIVE-STREAM sehen - wer überträgt das Achtelfinale der EM 2021?

Möchtet Ihr das Spiel lieber im LIVE-STREAM verfolgen, bieten Euch das ZDF und Magenta die Möglichkeit, dies zu tun.

Italien vs. Österreich heute als kostenloser LIVE-STREAM beim ZDF

Das ZDF zeigt die Partie parallel zur Übertragung im TV auch im Internet als LIVE-STREAM. Über diesen Link gelangt Ihr zum LIVE-STREAM. Die Besetzung der Kommentatoren, Experten und Moderatoren im Vergleich zur Übertragung im Fernsehen ändert sich nicht. Die Uhrzeit bleibt ebenfalls dieselbe.

Das EM-Achtelfinale Italien vs. Österreich als LIVE-STREAM bei MagentaTV

Falls Euch das Angebot von Magenta überzeugt hat, habt Ihr auch hier die Möglichkeit das Geschehen über einen LIVE-STREAM zu verfolgen. Dafür wird nichts weiter als ein internetfähiges Gerät benötigt. Vom einfachen Smartphone bis zum SmartTV, Ihr habt die Auswahl.

Welche Möglichkeiten es genau gibt, um den LIVE-STREAM abrufen zu können, erfahrt Ihr hier. Ähnlich wie im ZDF ändert sich die Besetzung im Vergleich zur TV-Übertragung nicht.

Italien vs. Österreich live - Der LIVE-TICKER zum Achtelfinale der EM 2021

Solltet Ihr nicht in der Lage sein, die Begegnung zwischen Italien und Österreich vor dem Bildschirm verfolgen zu können, schaffen wir Abhilfe. Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr kein Tor, keine Karte und keine wichtige Szene der Partie.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Die Highlights der Begegnung Italien vs Österreich auf DAZN

Anders als die ARD, das ZDF oder Magenta hat DAZN keine Übertragungsrechte an den Partien der EM 2021 bekommen. Dennoch stellt DAZN Euch die Highlights jeder Partie bereits eine Stunde nach dem Abpfiff zur Verfügung. Allerdings ist dieser Service nicht kostenlos.

Für ein monatliches Abonnement müsstet Ihr 11,99€ zahlen, für ein Jahresabo wären 119,99€ fällig. Ab August 2021 wird DAZN die Preise ändern. Ein Monatsabo kostet dann 14,99€, ein Jahresabonnement 149,99€. Allerdings bekommt Ihr für das Geld auch deutlich mehr Inhalte geboten. Neben noch mehr Übertragungen der Bundesliga werden auch deutlich mehr Partien der Champions League ausgestrahlt. Dazu kommen auch alle NBA und NFL-Fans auf ihre Kosten. Möchtet Ihr das ganze einmal testen, findet Ihr hier den Link zum kostenlosen Probemonat.

Italien vs. Österreich heute LIVE im TV und STREAM - Die Aufstellungen der Teams

Aufstellung Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Locatelli, Jorginho, Barella - Berardi, Immobile, Insigne

Aufstellung Österreich: Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - Grillitsch, Schlager - Laimer, Sabitzer, Baumgartner - Arnautovic