Italien vs. Nordmazedonien live: Die WM-Playoffs heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am heutigen Donnerstag um 20.45 Uhr steht in der europäischen WM-Qualifikation das Playoffs-Halbfinale auf dem Programm. Im Zuge dessen kommt es etwa in Palermo zur Begegnung zwischen Italien und Nordmazedonien. Dabei treten der Sechste und der 67. im FIFA-Ranking gegeneinander an.

Italien schloss die Gruppe C hinter der Schweiz auf dem zweiten Platz ab. Hierbei holte der von Roberto Mancini trainierte Europameister 16 Punkte und zwei Zähler weniger als die Eidgenossen. Nach einem Heimunentschieden im direkten Duell am 12. November besiegelte eine Nullnummer in Nordirland die Teilnahme an den Playoffs.

Nordmazedonien beendete die Gruppe J hinter Deutschland auf dem zweiten Platz. Dabei nahm die seit August von trainierte Blagoja Milevski Auswahl 18 Zähler und neun Punkte weniger als die DFB-Auswahl mit. Das lag unter anderem an der 0:4-Heimniederlage im zweiten direkten Duell am 11. Oktober.

Heute findet das WM-Playoffs-Halbfinale zwischen Italien und Nordmazedonien statt. GOAL versorgt Euch mit sämtlichen wichtigen Details zur Live-Übertragung im TV, im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Italien vs. Nordmazedonien: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Italien vs. Nordmazedonien Datum: Donnerstag, 24. März 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Stadio Renzo Barbera (Palermo)

Italien gegen Nordmazedonien heute live im TV anschauen: Die Übertragung des WM-Playoffs

Ihr konntet Euch an jedem Spieltag in der WM-Qualifikation die Partien der deutschen Nationalmannschaft bei RTL anschauen. Somit lief immer eine Partie im Free-TV. Doch wie sieht es nun rund um die Übertragung der Playoffs und insbesondere des Spiels Italien – Nordmazedonien aus?

Italien vs. Nordmazedonien heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL muss Euch diesbezüglich enttäuschen. Denn: Ihr könntet Euch ausschließlich die WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV anschauen. Und da die DFB-Auswahl bereits das Ticket für die Endrunde in Katar löste, könnt Ihr kein Playoff-Duell kostenlos mitverfolgen. Genauer gesagt zeichnet sich DAZN für die Übertragung des WM-Playoffs-Halbfinales Italien gegen Nordmazedonien verantwortlich.

Italien vs. Nordmazedonien heute live im TV bei DAZN

Das bedeutet wiederum, dass Ihr ein Abonnement benötigt. Hierbei könnt Ihr einen Jahres- oder einen Monatsvertrag abschließen. Mit der erstgenannten Option könnt Ihr Euch zwischen einer einmaligen Transaktion von 274,99 Euro und monatlichen Raten in Höhe von 24,99 Euro entscheiden. Wenn Ihr einen Monatsdeal bevorzugt, müsst Ihr 29,99 Euro auf den Tisch legen. Zusätzlich sei erwähnt, dass diese Tarife ausschließlich für Neukunden und Rückkehrer gelten. Hier findet Ihr jede Menge weiterführende Infos zu DAZN:

Der Vertragsabschluss mit dem Pay-per-View-Anbieter erfolgt im Handumdrehen. Dasselbe trifft auf den darauffolgenden Schritt zu. Hierbei müssen Besitzer von internetfähigen Fernsehern ausschließlich die kostenlose Applikation installieren. Allerdings ist Euch ebenso mit einem gewöhnlichen TV-Gerät geholfen. Denn: In diesem Fall könnt Ihr dieses mit einem PC oder Notebook verbinden. Dafür benötigt Ihr jedoch ein HDMI-Kabel. Doch notiert Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Übertragung des WM-Playoffs-Halbfinales Italien gegen Nordmazedonien:

Italien gegen Nordmazedonien heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt also klassische Fernsehgeräte gewissermaßen zu Smart-TVs umfunktionieren. Und das habt Ihr der Tatsache, dass DAZN zum gesamten Programm außerdem LIVE-STREAMS anbietet, zu verdanken. Dafür eignen sich ebenso Tablets und Smartphones. Natürlich vorausgesetzt, dass Ihr eine adäquate Internetverbindung zur Verfügung habt.

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, könnt Ihr Euch genauso gut für die weiteren heute stattfindenden WM-Playoffs-Halbfinalspiele entscheiden. Konkret finden heute um 20.45 Uhr zusätzlich die Begegnungen Portugal vs. Türkei, Schweden vs. Tschechien und Wales vs. Österreich statt. Hierbei stehen Ausstrahlungen in voller Länge und eine Konferenz zur Auswahl.

Zu Italien gegen Nordmazedonien via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Überdies könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum WM-Playoffs-Halbfinale Italien vs. Nordmazedonien auf dem letzten Stand bleiben. Genauer gesagt informieren wir Euch zu sämtlichen Treffern, sonstigen wichtigen Chancen, Ausschlüssen, Verwarnungen und Wechseln. Hierbei müsst Ihr nicht ständig auf den Bildschirm schauen. Denn: Wir versorgen Euch ebenso mit Push-Nachrichten.

Italien gegen Nordmazedonien mittels TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER mitverfolgen: Die Übertragung des WM-Playoffs

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Italien vs. Nordmazedonien: Die Aufstellungen zum WM-Playoff

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.