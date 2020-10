Italien gegen Niederlande heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Nations League übertragen

Italien empfängt die Niederlande im Rahmen der Nations League. Goal erklärt Euch, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In Gruppe 1 der Liga A trifft Italien in der UEFA auf die . Die Partie wird heute Abend um 20.45 Uhr in Bergamo angepfiffen.

Die Italiener sind aktuell Tabellenführer der Gruppe 1 und zögen Stand jetzt in die Endrunde der Nations League ein. Die Niederländer rangieren einen Punkt hinter und könnten mit einem Sieg den ersten Platz übernehmen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Italien gegen Niederlande heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Mannschaften!

Italien gegen Niederlande heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Nations League (Gruppe 1, Liga A)

: Nations League (Gruppe 1, Liga A) Datum : Mittwoch, 14. Oktober 2020

: Mittwoch, 14. Oktober 2020 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Bergamo

Italien gegen Niederlande heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Der Streamingdienst DAZN hat die Übertragungsrechte an allen Partien der Nations League erhalten und zeigt diese auch immer über die volle Distanz im LIVE-STREAM! Eine Ausnahme stellen Spiele der deutschen Nationalmannschaft dar, diese werden im Free-TV übertragen.

Italien gegen Niederlande heute live im LIVE-STREAM

DAZN geht ab 20.30 Uhr auf Sendung und zeigt Italien gegen Niederlande über die vollen 90 Minuten live. Euer Kommentator heute ist Carsten Fuß. Zudem könnt Ihr die Partie auch in der Konferenz, der GoalZone, verfolgen. Um DAZN empfangen zu können, benötigt Ihr lediglich eine funktionierende Internetverbindung und ein passendes Endgerät.

Italien gegen Niederlande heute live im LIVE-STREAM: DAZN

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, der Italien gegen Niederlande live überträgt. Am besten schaut Ihr die Partie über die DAZN-App. Dabei ist es egal, welches Endgerät Ihr für den Stream benutzt.

Hier haben wir die Links zum kostenlosen Download der DAZN-App:

Italien gegen Niederlande heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen, sobald diese veröffentlicht wurden.

Italien gegen Niederlande heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand, was dieses Spiel und die anderen Partien des Abends betrifft. Zum Ticker gibt es auch interessante Statistiken – schaut mal rein!



Bild: Imago Images / Pro Shots

Italien gegen Niederlande heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Dann gönnt Euch die Highlights der Nations League auf DAZN!

