Italiens Gesundheitsministerium: Wiederaufnahme der Serie A "unrealistisch"

In Italien ringt der Fußball mit der Politik um die Wiederaufnahme der Serie-A-Saison. Die Zeichen, dass es weitergeht, stehen nicht sonderlich gut.

Italiens Gesundheitsministerium steht der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der skeptisch gegenüber. "Die Wiedereröffnung der Stadien ist sicher auszuschließen, doch auch Spiele sind aus Respekt gegenüber der Gesundheit der Fußballer unrealistisch", sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Pierpaolo Sileri in einem Radio-Interview am Mittwoch.

"Fußball ist ein Kontaktsport, es ist unvermeidbar, dass es zu Ansteckungsgelegenheiten kommt", ergänzte er.

Schutz der Spieler steht an erster Stelle

Für andere Sportarten wie Tennis oder Motorsport seien Vorbeugungsmaßnahmen einfacher. "Im Fußball ist es anders: Man muss in erster Linie die Gesundheit der Spieler schützen", sagte Sileri, der selber an Covid-19 erkrankt war und inzwischen genesen ist.

Mehr Teams

Die Serie A pausiert seit dem 9. März, zwölf Spieltage fehlen noch bis zum Ende der Meisterschaft. Mit über 27.000 Todesopfern ist eines der weltweit von der Coronavirus-Pandemie am stärksten betroffenen Länder.