Italien gegen Frankreich in der UEFA Nations League A: Alle Infos zum Spiel

Vorschau auf Italien gegen Frankreich in der UEFA Nations League A

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 14:45 San Siro

Italien und Frankreich treffen am Donnerstag, dem 12. November, im San Siro in Mailand aufeinander. In der Partie der Gruppe 1 der UEFA Nations League A steht viel auf dem Spiel. Anstoß ist um 13:00 Uhr EST und 15:00 Uhr GMT.

Frankreich trifft in Italien auf einen Gegner im Aufwind

Frankreich reist als Tabellenführer und in starker Form an. Die Mannschaft von Zinedine Zidane ist in ihren bislang vier Nations-League-Spielen ungeschlagen geblieben. Das Hinspiel im Oktober endete 1:1. Vor diesem vorletzten Spieltag ist die Gruppe damit weiterhin völlig offen.

Seit Zidane nach der Weltmeisterschaft das Amt übernommen hat, sind bei Frankreich klare Fortschritte zu erkennen. PSG-Angreifer Desire Doue hat sich zu einem seiner wichtigsten Kreativspieler entwickelt. Frankreichs Trainer zog öffentlich Vergleiche zwischen dem Lerneifer des jungen Spielers und seiner eigenen Zeit als Spieler. Warren Zaire-Emery ist nach seiner Verletzung ebenfalls wieder dabei. Über seine bevorzugte Position sind sich Zidane und PSG-Trainer Luis Enrique allerdings weiterhin uneinig.

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Cisse nach starken Leistungen für AC Milan vor wichtiger Rolle bei Italien

Italien ist Gruppenzweiter und hat unter Roberto Mancini vier seiner letzten sechs Spiele gewonnen. Alphadjo Cisse von AC Milan ist mit acht Toren in dieser Saison in der Serie A in Topform und drängt auf einen Platz in der Startelf. Chelseas Außenverteidiger Marco Palestra und Comos Spielmacher Mattia Liberali sind für den erfahrenen Trainer ebenfalls vielversprechende junge Optionen. Italien will die Enttäuschungen bei großen Turnieren hinter sich lassen.

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Wichtige Statistiken und Verletzungen

Italien hat in jedem seiner letzten neun Duelle mit Frankreich getroffen.

Italien ist seit drei UNL-Spielen ungeschlagen und hat dabei acht Tore erzielt.

Frankreich hat in dieser Nations-League-Saison in beiden Auswärtsspielen kein Gegentor kassiert.

Italien musste bereits auf Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori und Moise Kean verzichten, bevor auch Roma-Verteidiger Gianluca Mancini verletzungsbedingt absagte.

Frankreich muss auf William Saliba und Ousmane Dembele verzichten.

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Voraussichtliche Startelfs

Italien (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, P. Esposito, S. Esposito.

Frankreich (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Tchouameni, Rabiot; Olise, Doue, Mbappe.

Personal und Kader