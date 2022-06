Italien vs. Deutschland live: Die Nations League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Heute steigt in der Nations League die Begegnung Italien vs. Deutschland. Bei GOAL gibt es Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

In diesen Tagen gehen die Partien des ersten Spieltags in der dritten Ausgabe der Nations League über die Bühne. Dabei kommt es heute um 20.45 Uhr im Rahmen der Gruppe A3 zum Klassiker Italien vs. Deutschland. Somit messen sich der Sechste und der Zwölfte im FIFA-Ranking.

Italien schloss die Nations League 2020/2021 nach einer Niederlage gegen Spanien und einem Sieg gegen Belgien als Dritter ab. Danach verpasste der von Roberto Mancini trainierte Europameister das Ticket für die WM 2022. Denn: Die Azzurri mussten sich in der Gruppe C mit dem zweiten Platz begnügen und scheiterten im Halbfinale der Playoffs an Nordmazedonien.

Deutschland ließ in der Gruppe J ausschließlich im Heimspiel gegen Nordmazedonien Punkte liegen. Infolgedessen löste das Team von Hansi Flick das direkte Ticket für die Endrunde in Katar. Damit rehabilitierte sich die DFB-Auswahl nach dem Achtelfinal-Aus bei der EURO 2020 und der verpassten Qualifikation für das Final Four der Nations League.

Heute um 20.45 Uhr treffen am ersten Spieltag in der Gruppe A3 der Nations League Italien und Deutschland aufeinander.

Italien vs. Deutschland: Das Spiel in der Nations League auf einen Blick

Spiel: Italien vs. Deutschland Datum: Samstag, 4. Juni 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Stadio Renato Dall'Ara (Bologna)

Italien gegen Deutschland heute live im TV verfolgen: Die Übertragung des Spiels in der Nations League

Die Senderechte ermöglichten es RTL, die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft im Rahmen der WM-Qualifikation ins Haus zu liefern. Anschließend zeigten Euch die ARD und das ZDF Testspiele der DFB-Auswahl. Doch wie steht es um die Ausstrahlung des Klassikers in der Nations League Italien vs. Deutschland?

Italien vs. Deutschland heute live bei RTL im Free-TV

Diesbezüglich gilt dasselbe wie für Deutschlands Begegnungen im Rahmen der Qualifikation zur WM 2022. Damit meinen wir folgerichtig, dass Ihr Euch das Match Italien gegen Deutschland bei RTL im Free-TV ansehen könnt. Obendrein könnt Ihr die Partie in HD genießen. Das Aufeinandertreffen im Stadio Renato Dall'Ara von Bologna beginnt um 20.45 Uhr. Eine halbe Stunde zuvor, um 20.15 Uhr, startet die Vorberichterstattung. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung der Partie Deutschland gegen Italien im aus Eurer Sicht kostenlosen Fernsehen:

Sender: RTL (HD)

RTL (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Steffen Freund

So könnt Ihr beispielsweise Italien – Deutschland bei DAZN sehen

Zusätzlich könnt Ihr Euch Deutschlands Auswärtsspiel gegen Italien bei DAZN anschauen. Jedoch überträgt der Pay-per-View-Anbieter die Begegnung im Stadio Renato Dall'Ara nicht live. Die Kehrseite der Medaille ist, dass Ihr diesbezüglich ausschließlich bis Mitternacht warten müsst. Davor könnt Ihr als Abonnenten andere Spiele im Rahmen der Nations League live mitverfolgen.

Im Rahmen der Gruppe A3 kommt es um 18.00 Uhr zur Partie Ungarn vs. England. Zudem stehen in der League B die Begegnungen Armenien vs. Irland um 15.00 Uhr, Finnland vs. Bosnien um 18.00 Uhr und Montenegro vs. Rumänien um 20.45 Uhr auf dem Programm. Weiters steigen in der League C die Matches Litauen vs. Luxemburg um 18.00 Uhr sowie Türkei vs. Färöer Inseln um 20.45 Uhr.

Um darauf zurückgreifen zu können, benötigt Ihr jedoch ein Abo. Diesbezüglich stehen Monats- und Jahresdeals zur Auswahl. Wenn Ihr Euch für die erstgenannte Option entscheidet, müsst Ihr 29,99 Euro bezahlen. Bei einer Laufzeit über 365 Tage könnt Ihr entweder einmalig 274,99 Euro oder monatlich 24,99 Euro auf den Tisch legen. Wenn Ihr Euren aktuellen Vertrag vor dem Februar 2022 abgeschlossen habt, gelten diese Tarife für Euch nicht. Doch hier stehen zahlreiche weiterführende Infos:

Der Abschluss nimmt wenige Augenblicke in Anspruch. Danach müssen die Besitzer von Smart-TVs die Gratis-App installieren. Alternativ könnt Ihr einen klassischen Fernseher mit einem PC oder Notebook koppeln. Dafür benötigt Ihr zusätzlich ein HDMI-Kabel. Doch notiert Euch an dieser Stelle die Eckdaten zum Match Italien vs. Deutschland bei DAZN:

Aufzeichnung von Italien vs. Deutschland: 00.00 Uhr

Die Übertragung von Italien gegen Deutschland heute im LIVE-STREAM sehen

Weiters könnt Ihr Euch die Partie Italien – Deutschland am ersten Spieltag in der Gruppe A3 der Nations League im LIVE-STREAM ansehen. Natürlich vorausgesetzt, dass Ihr ein internetfähiges Endgerät und eine adäquate Verbindung zur Hand habt. Jedoch müsst Ihr bei RTL+ hierfür ebenfalls ein Abonnement abschließen. Hierbei kosten die Premium- und Premium-Duo-Abos respektive 4,99 Euro und 7,99 Euro pro Monat. Mit der zweitgenannten Option könnt Ihr das Paket mit zwei Endgeräten gleichzeitig benützen. Zudem seht Ihr Werbeeinschaltungen ausschließlich in den Live-Streams der Sender. Überdies sendet DAZN sein gesamtes Programm ebenso im Internet.

Zu Italien vs. Deutschland via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem hält Euch GOAL mithilfe seines LIVE-TICKERS zum Klassiker Italien gegen Deutschland in der Nations League auf dem Laufenden. Somit erfahrt Ihr alles zu den relevanten Ereignissen. Dafür senden wir Euch auch Push-Nachrichten.

Die Partie Italien – Deutschland im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Nations League übertragen

Im Free-TV: RTL In einer Aufzeichnung: DAZN Im LIVE-STREAM: RTL+ (und in einer Aufzeichnung bei DAZN) Im LIVE-TICKER: GOAL

Italien vs. Deutschland heute live: Die Aufstellungen zum Auftakt der Nations League

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht und an dieser Stelle nachgereicht.