Deutschland, Aufstellung heute: So spielt das DFB-Team gegen Italien

Die deutsche Nationalmannschaft trifft heute erneut auf Italien. GOAL erklärt, wie heute die Aufstellungen in der Nations League aussehen könnten.

Es ist der Abschluss einer langen Länderspielphase: Zum zweiten Mal in zehn Tagen trifft das DFB-Team auf Italien. Anpfiff im Borussia-Park im deutschen Mönchengladbach ist heute um 20.45 Uhr.

Vier Unentschieden in Folge: das ist die aktuelle Form der deutschen Nationalmannschaft. Nach dem 1:1 im Testspiel gegen die Niederlande Ende März gab es nun erneut dreimal ein 1:1 - allesamt in der Nations League.

Italien, England und Ungarn - das waren die drei Nationen, gegen die man jeweils nur einen Punkt gewinnen konnte. Immerhin ist die deutsche Nationalmannschaft unter Cheftrainer Hansi Flick seit dessen Übernahme noch ungeschlagen, trotzdem war der Coach gerade mit der Leistung gegen Ungarn nicht zufrieden.

Es ist das letzte von vier Spielen in zehn Tagen - kann man die intensive Zeit immerhin mit einem Sieg gegen Italien abschließen? GOAL erklärt, wer in der Nations League heute spielen könnte!

Deutschland vs. Italien: So findet heute das Spiel der Nations League statt

Begegnung Deutschland - Italien Wettbewerb Nations League 2022/23 | 4. Spieltag Datum Dienstag | 14. Juni 2022 (heute) Anpfiff 20.45 Uhr Ort Borussia-Park | Mönchengladbach | Deutschland Bilanz (356Spiele) 15 Siege Italien 13 Unentschieden Acht Siege Deutschland Schiedsrichter Istvan Kovacs | Rumänien

Die Aufstellung bei Deutschland vs. Italien: So könnte das DFB-Team heute spielen

Die Leistungen des DFB-Teams ließen in den letzten Tagen zu wünschen übrig, gerade das 1:1 gegen Ungarn war zu wenig - findet auch Trainer Hansi Flick. Ob sich dadurch etwas bei der Startaufstellung verändern wird? Als Erstes schauen wir natürlich auf den nominierten Kader und wer überhaupt eingesetzt werden könnte.

Die Null soll gegen Italien stehen: Wer ist in der Verteidigung dabei?

Kein Bernd Leno (FC Arsenal), kein Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona): Da zwei seiner eigentlich gesetzten Reservekeeper ausfallen, hat Hansi Flick einen Routinier berufen: Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim ist auf Comeback-Tour in der Nationalmannschaft unterwegs. Der 31-jährige Torwart war schon mehrmals nominiert, ein Einsatz für die A-Nationalmannschaft steht dabei noch nicht zu Buche.

In der Reihe davor hat Flick viel Auswahl: Antonio Rüdiger (FC Chelsea, ab Sommer Real Madrid), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg, ab Sommer BVB), Niklas Süle (Bayern München, ab Sommer BVB), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Lukas Klostermann (RB Leipzig) und David Raum (TSG Hoffenheim) sind dabei.

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft im Mittelfeld: Kein Wirtz, kein Draxler

Einen Neuling, der noch nicht ein einziges Spiel für die DFB-Elf gemacht hat, gibt es in dem Kader nicht - das zeigt auch der Blick auf das Mittelfeld: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Thomas Müller (Bayern München) und Anton Stach (FSV Mainz 05) sind im Rückspiel weiterhin gefragt. Dafür sind Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Julian Weigl (Benfica Lissabon), Robin Gosens (Inter Mailand), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) und Julian Draxler (PSG) aus unterschiedlichen Gründen nicht dabei.

Schauen wir nun auf die Abteilung, wo es bisher am meisten hakte: der Angriff. Ein Tor pro Spiel ist zu wenig für Timo Werner und seine Kollegen. Gerade die Bayern-Flügelzange bestehend aus Serge Gnabry und Leroy Sane ließ bisher viel vermissen, dafür zeigt sich Gladbach-Offensivspieler Jonas Hofmann als Lichtblick.

Hansi Flick nominierte 26 Spieler: Der offizielle Kader der DFB-Elf im Juni 2022

Tor : Manuel Neuer (FC Bayern München), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)

: Manuel Neuer (FC Bayern München), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) Abwehr : Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg, ab Sommer BVB), Niklas Süle (Bayern München, ab Sommer BVB), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (TSG Hoffenheim)

: Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg, ab Sommer BVB), Niklas Süle (Bayern München, ab Sommer BVB), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (TSG Hoffenheim) Mittelfeld : Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Thomas Müller (Bayern München), Anton Stach (FSV Mainz 05)

: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Thomas Müller (Bayern München), Anton Stach (FSV Mainz 05) Sturm: Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg), Serge Gnabry (Bayern München), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Bayern München), Timo Werner (FC Chelsea)

Gleiche Aufstellung wie gegen Ungarn? Rückkehr zur Italien-Taktik? So könnte Deutschland heute spielen

Wie wird denn nun Hansi Flick seine Mannschaft aufs Feld schicken? Das fragen sich viele Fans - die Antwort werden wir wohl erst eine Stunde vor Anpfiff erfahren. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten, die plausibel erscheinen: Entweder er vertraut der Mannschaft, die gegen Ungarn auf dem Feld war, was nach der Kritik nach dem letzten Spiel eher unwahrscheinlich ist.

Eine mögliche Alternative: Das Comeback zu der Startaufstellung, für die sich Hansi Flick im Hinspiel gegen Italien entschieden hatte. Damals enttäuschte aber vor allem die Sane-Gnabry-Flügelzange, gut möglich also, dass Flick sich hier alternativ für Hofmann und/oder Musiala entscheidet.

Italien vs. Deutschland: So könnte das DFB-Team heute auflaufen

Aufstellung DFB-Elf am 4.6.22 gegen Italien: Neuer (K.) - Henrichs (59. Hofmann), Süle, Rüdiger, Kehrer - Kimmich, Goretzka (69. Gündogan) - Gnabry (80. Raum), Müller (70. Havertz), Sane (59. Musiala) - Werner

Aufstellung DFB-Elf am 11.6.22 gegen Ungarn: Neuer (K.) - Kehrer, Süle, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Goretzka (69. Gündogan) - Hofmann (85. Nmecha), Havertz (85. Adeyemi), Musiala (78. Brandt) - Werner (78. Müller)

Deutschland vs. Italien: Die offizielle Aufstellung

Deutschland: Neuer - Klostermann, Schlotterbeck, Rüdiger, Raum - Gündogan, Kimmich, Hofmann, Müller, Sane - Werner

Italien zu Gast in Deutschland: Wer zeigt / überträgt heute die Nations League kostenlos im TV und LIVE-STREAM?

Wir haben nun also einen Blick auf die Aufstellungen geworfen - aber was bringt uns das, wenn wir das Spiel nicht sehen können? Natürlich sind wir auch so gut und fassen euch alle Informationen rund um die Übertragung im TV und LIVE-STREAM zusammen!

Deutschland gegen Italien kostenlos sehen! So wird die Nations League im Free-TV übertragen

Tolle Neuigkeiten für Fans in Deutschland: Das Spiel wird heute im Free-TV gezeigt, also kostenlos! Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) überträgt das Spiel im TV und LIVE-STREAM, ihr müsst nicht einen Cent bezahlen!

Die Nations League ist dabei folgendermaßen aufgeteilt: Alle Heimspiele der deutschen Nationalmannschaft laufen im ZDF. Alle Auswärtsspiele der DFB-Elf sind bei RTL zu sehen. Und alle Spiele ohne deutsche Beteiligung? Die laufen beim Streamingdienst DAZN! So wird das Spiel heute im ZDF übertragen:

Mit Per Mertesacker als Experten: So wird heute Deutschland vs. Italien übertragen

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anpfiff : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Sender: ZDF

ZDF Sendung in der Halbzeitpause: heute journal

heute journal Moderator : Jochen Breyer

: Jochen Breyer Experte : Per Mertesacker

: Per Mertesacker Kommentator: Oliver Schmidt

