Italien vs. Bosnien: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights, TICKER und Co. - alles zur Übertragung der EM-Qualifikation

In Gruppe J der EM-Qualifikation duellieren sich am Dienstag die Nationalmannschaften aus Italien und Bosnien-Herzegowina. Goal hat alle Infos.

will sich für die qualifizieren und hat am Dienstagabend in Gruppe J der Qualifikationsrunde die bosnische Nationalmannschaft zu Gast. Das Spiel wird um 20.45 Uhr in Turin ausgetragen.

Die italienische Nationalmannschaft will unter Cheftrainer Roberto Mancini endlich mal wieder bei einem großen Turnier um Titel mitspielen. Um bei der EM 2020 eine Rolle spielen zu können, muss die Squadra Azzurra zunächst die Quali überstehen. Mit Siegen gegen und gelang der Start, nun sollen weitere Erfolge folgen, wodurch der Gruppensieg möglichst schnell unter Dach und Fach gebracht werden soll.

Die Bosnier waren noch nie bei einer EM-Endrunde mit dabei und wollen das endlich ändern. Bei Gruppenfavorit Italien wären die Osteuropäer jedoch schon mit einer Punkteteilung zufrieden.

Italien vs. Bosnien-Herzegowina in der EM-Qualifikation: Ihr bekommt alle Infos zur TV-Übertragung, zum LIVE-STREAM und zu den Aufstellungen, sobald sie bekanntgegeben wurden.

Italien vs. Bosnien-Herzegowina: Die Daten zum Spiel der EM-Qualifikation

Duell Italien vs. Bosnien-Herzegowina Datum Di., 11. Juni 2019 | 20.45 Uhr Ort Juventus Stadium, Turin (Italien) Zuschauer 41.507 Plätze

Italien vs. Bosnien-Herzegowina: Läuft die EM-Qualifikation heute live im TV?

Wie Ihr sicher bereits mitbekommen habt, kommt jedes Spiel des DFB-Teams live und in voller Länge im Free-TV. Doch wie sieht das bei anderen Nationen aus, läuft da die EM-Qualifikation heute im TV? Goal erklärt Euch, ob Italien gegen Bosnien-Herzegowina im Fernsehen kommt.

Läuft Italien vs. Bosnien-Herzegowina heute live im Free-TV?

Natürlich hoffen italienische und bosnische Fans in , dass die Begegnung der EM-Qualifikation heute live im Free-TV gezeigt wird. Leider müssen wir Euch aber enttäuschen, denn das Spiel findet keinen Platz im deutschen TV-Programm.

Zeigt Sky das Spiel Italien vs. Bosnien-Herzegowina heute live im Pay-TV?

Sky ist einer der zentralen Anbieter, wenn Ihr Fußball live im TV sehen wollt. Der Unterföhringer Sender hat , , , die und ab der neuen Saison auch wieder die Premier League auf Lager. Länderspiele stehen allerdings nicht auf dem Programm des Kanals, womit eine Übertragung zu Italien vs. Bosnien dort nicht zu finden ist.

Die Begegnung läuft also heute Abend nicht live im TV, dafür gibt es aber eine lohnenswerte Alternative - einen LIVE-STREAM. Dazu erhaltet Ihr im folgenden Abschnitt alle Infos.

Italien vs. Bosnien-Herzegowina: Das EM-Quali-Spiel heute im LIVE-STREAM verfolgen

Italien gegen Bosnien-Herzegowina ist ein Spiel der EM-Quali-Gruppe J. Das Duell in Turin wird am Dienstagabend live und exklusiv im LIVE-STREAM von DAZN übertragen.

DAZN hat sich mittlerweile etabliert, wenn es um die LIVE-Übertragung von sämtlichen Sportarten geht. Auch die EM-Qualifikation steht im Programm und damit auch das Spiel Italien gegen Bosnien.

Einzige Voraussetzung? Wer LIVE-STREAMS auf DAZN abspielen will, braucht ein Abonnement. Dieses kann jeder abschließen und sich für 9,99 Euro im Monat alle möglichen LIVE-STREAMS anschauen. Zunächst zahlt Ihr jedoch keinen Cent, weil der Streamingdienst jedem Neukunden einen Gratismonat schenkt. Das bedeutet, dass Ihr 30 Tage gratis Fußball, Tennis, Darts, Beachvolleyball und vieles mehr anschauen könnt.

Italien vs. Bosnien seht Ihr am Dienstag mit der App von DAZN, die Ihr ganz einfach und ohne Probleme herunterladen könnt: Die App steht gratis im Google Play Store und im App Store zum Herunterladen bereit. Wollt Ihr am PC oder via MacBook auf den Stream zugreifen, funktioniert das kinderleicht über www.dazn.com. Der LIVE-STREAM kann zudem auch entspannt auf dem TV-Bildschirm abgespielt werden, sofern Ihr einen Smart-TV besitzt. Herkömmliche TV-Geräte lassen sich auch mit der Playstation oder dem Amazon Fire TV Stick verbinden.

Die EM-Qualifikation läuft also bei DAZN, das ist aber bei weitem noch nicht alles: Hier bekommt Ihr einen Überblick über das komplette Programm.

Italien vs. Bosnien-Herzegowina: DAZN zeigt Euch die Highlights des Spiels

Nicht nur hat der Streamingdienst aus dem Münchner Norden die ganze Partie Italien vs. Bosnien-Herzegowina live und in voller Länge im Angebot, sondern auch die Highlights laufen im Anschluss an die Begegnung bei DAZN.

Zudem könnt Ihr Euch die vollen 90 Minuten nochmals anschauen. Das klappt mit der Re-Live-Funktion.

Italien vs. Bosnien-Herzegowina: Goal hat einen Ergebnis-TICKER

Ihr könnt Italien vs. Bosnien heute nicht live im Stream von DAZN sehen? Kein Problem, denn mit dem Ergebnis-TICKER verpasst Ihr kein Ereignis.

Hier bekommt Ihr alle Infos zu den Toren, Vorlagen, Wechseln und Karten in Höchstgeschwindigkeit. Folgt dafür einfach diesem Link.

Italien vs. Bosnien-Herzegowina: Die Aufstellungen zum EM-Quali-Spiel

Hier gibt es gegen 19.45 Uhr die beiden Mannschaftsaufstellungen von Italien und Bosnien-Herzegowina zu lesen.

Italien vs. Bosnien-Herzegowina: Die Tabelle der Gruppe J

Platz Team Spiele Tore Punkte 1 Italien 3 11:0 9 2 Finnland 3 4:2 6 3 Bosnien-Herzegowina 3 4:5 4 3 3 4:5 4 5 Armenien 3 4:4 3 6 Liechtenstein 3 0:11 0

Italien vs. Bosnien-Herzegowina: Der direkte Vergleich

ITALIEN (bisher ein Duell) BOSNIEN 0 Siege 1 0 Remis 0 1 Niederlagen 0 1 Tore 2