Italien vs. Armenien: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights und Co. - Alle Infos zur Übertragung der EM-Qualifikation

Am zehnten und letzten Spieltag der EM-Qualifikation trifft am Montagabend in Gruppe J Tabellenführer auf Armenien. Los geht es um 20.45 Uhr im Stadio Renzo Barbero in Palermo.

Während es in anderen Gruppen bis zum Ende spannend bleibt, ist in Gruppe J nach dem neunten Spieltag bereits alles entschieden: Italien ist vor der Partie gegen Armenien mit neun Punkten Abstand Tabellenerster und somit bereits für die erste paneuropäische EM im kommenden Jahr qualifiziert.

Neben den Südeuropäern konnte sich zudem überraschend als Tabellenzweiter durchsetzen. Damit tritt erstmals eine finnische Auswahl bei einer EM-Endrunde an. Für die Armenier, die ohne Hoffenheims Bayern-Schreck Sargis Adamyan auskommen müssen, geht es somit gegen Italien nur noch um die goldene Ananas.

Italien vs. Armenien: TV, LIVE-STREAM und Co. - Goal nennt alle Infos rund um die Übertragung der EM-Quali. Außerdem: Die Aufstellungen, sobald diese bekannt sind.

Italien vs. Armenien in der EM-Quali: Das Duell in der Übersicht

Duell Italien vs. Armenien Wettbewerb EM-Qualifikation , Gruppe J Datum , 18. November 2019 | 20.45 Uhr Ort Stadio Renzo Barbera , Palermo (Italien) Zuschauer 36.349 Plätze

Italien vs. Armenien heute live im TV verfolgen - geht das?

Für Fans, die das Duell zwischen Italien und Armenien live im TV verfolgen wollen, gibt es zunächst schlechte Neuigkeiten: Das Spiel wird weder im Free-TV noch im Pay-TV gezeigt.

ARD , ZDF , RTL , Sky und Co. haben keine Rechte an der Übertragung der Spiele ausländischer Nationalteams. Nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft laufen live im deutschen Free-TV.

Doch das bedeutet nicht, dass Ihr das Spiel verpassen müsst, denn der Streamingdienst DAZN zeigt alle Spiele der EM-Qualifikation ohne deutsche Beteiligung. Wie Ihr dieses Angebot nutzen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Italien vs. Armenien heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr Italien vs. Armenien im LIVE-STREAM sehen wollt, ist DAZN Eure einzige Anlaufstelle. Der Streamingdienst überträgt die Partie live und exklusiv. Begleitet wird das EM-Quali-Spiel dabei von Kommentator Carsten Fuß, Anstoß ist heute um 20.45 Uhr.

Italien vs. Armenien heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Neben der Partie Italien vs. Armenien zeigt DAZN auch alle weiteren Spiele der EM-Qualifikation ohne deutsche Beteiligung. Um das Angebot nutzen zu können, benötigt Ihr jedoch zunächst einen Account bei dem Streaminganbieter.

Dieser steht Neukunden im ersten Monat kostenlos zur Verfügung.

Um das Angebot nutzen zu können, benötigt Ihr jedoch einen Account bei dem Streaminganbieter.

DAZN hat ein riesiges Programm im Angebot. Rollt in den europäischen Top-Ligen und Top-Wettbewerben der Ball, seid Ihr bei DAZN immer noch an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst zeigt Spitzenfußball pur! Champions League und Europa League , Bundesliga , Serie A , LaLiga und die Ligue 1 . All das und noch vieles mehr bekommt Ihr in voller Länge im LIVE-STREAM bei DAZN!

Italien vs. Armenien: DAZN zeigt die Highlights

Ihr habt das Aufeinandertreffen zwischen Italien und Armenien verpasst oder wollt das Spiel noch einmal in Ruhe Revue passieren lassen? Dann seid Ihr mit DAZN perfekt versorgt.

Bereits kurz nach Abpfiff könnt Ihr euch auf DAZN die Highlights der Partie in der Zusammenfassung ansehen. Zudem steht euch das komplette Spiel dank der Re-Live-Funktion im Nachhinein auf Abruf zur Verfügung.

Italien vs. Armenien: Die Aufstellungen

Hier folgen circa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen zum EM-Qualifikationsspiel Italien vs. Armenien.

Italien vs. Armenien: Die EM-Qualifikation heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Qualispiel zwischen Italien und Armenien nicht im LIVE-STREAM verfolgen? Dank dem LIVE-TICKER bei Goal verpasst Ihr auch ohne Bewegtbilder nichts von der EM-Qualifikation.

Bereits 20 Minuten vor Anpfiff meldet sich unser Tickerer mit den wichtigsten Fakten zur Partie. Während der 90 Minuten bleibt Ihr dank detaillierter Beschreibung über alle Tore, Elfmeter oder verpasste Chancen auf dem Laufenden.

Hier kommt Ihr direkt zum LIVE-TIcker zum EM-Qualifikationsspiel Italien vs. Armenien bei Goal.

Italien vs. Armenien: Die Bilanz

ITALIEN (insgesamt bislang 3 Duelle) ARMENIEN 2 Siege 0 1 Unentschieden 1 0 Niederlagen 2 8 Tore 4

Italien vs. Armenien: Die Tabelle der Gruppe J in der EM-Qualifikation

PLATZIERUNG TEAM SPIELE TORE PUNKTE 1. Italien 9 29:3 27 2. Finnland 9 15:8 18 3. 9 10:13 11 4. Armenien 9 13:16 10 5. Bosnien-Herzegowina 9 17:17 10 6. 9 2:28 2

