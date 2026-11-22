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Istanbul Basaksehir vs. Corum FK: Anstoßzeit

Süper Lig - Spielwoche 12 23. Nov. 2026 - 12:00 Basaksehir Fatih Terim

Istanbul Basaksehir trifft in der Süper Lig auf Corum FK. Gespielt wird im Basaksehir Fatih Terim Stadion in Istanbul.

Die Gastgeber gehen mit Rückenwind in die Partie. Basaksehir gewann zuletzt bei Göztepe mit 2:1 und fertigte davor Samsunspor mit 5:2 ab.

Trainer Nuri Sahin hat seine Mannschaft damit zurück in die Spur gebracht, nachdem es gegen Beşiktaş eine 0:2-Niederlage gegeben hatte.

Corum FK reist mit gemischten Gefühlen an. Zuletzt setzte es eine deutliche 0:5-Niederlage bei Fenerbahçe, nachdem Erzurumspor zuvor mit 3:1 besiegt worden war.

Burak Yilmaz muss seiner Elf nach diesem Rückschlag also eine Reaktion entlocken. Auswärts zeigte Corum zuletzt, dass die Mannschaft treffen kann, so beim 3:0 in Gaziantep.

Wo Sie die Begegnung verfolgen können, zeigen die folgenden Informationen zu Übertragung und Anstoßzeit.

Themen der Woche: Was war bei Istanbul Basaksehir und Corum FK los?

Istanbul Basaksehir holte aus den letzten fünf Süper-Lig-Spielen drei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Zuletzt gewann das Team mit 2:1 bei Göztepe, davor stand ein 5:2 gegen Samsunspor zu Buche. Insgesamt erzielte Basaksehir neun Tore und kassierte sechs. Das 0:0 gegen Konyaspor war das einzige Spiel ohne Gegentor.

Corum FK kommt auf drei Siege und zwei Niederlagen. Die jüngste Partie ging bei Fenerbahçe mit 0:5 verloren, zuvor gelang ein 3:1 bei Erzurumspor. Corum erzielte acht Tore und kassierte neun. Beim 3:0 in Gaziantep blieb die Mannschaft ohne Gegentor.

Istanbul Basaksehir vs. Corum FK: Aufstellungen

Istanbul Basaksehir vs. Corum FK: Form

Istanbul Basaksehir vs. Corum FK: Bilanz direkte Duelle

Head to Head Unentschieden 1 0 0 Pokal Istanbul Basaksehir IBS 4 Corum FK COB 1 END 4 Erzielte Tore 1 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 1 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 1 / 1

Istanbul Basaksehir vs. Corum FK: Die Tabellen