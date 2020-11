Istanbul Basaksehir gegen Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Gruppenspiel Nummer drei in der Champions League: Basaksehir empfängt ManUnited. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM kommt.

Istanbul trifft auf . Die Partie wird um 18.55 Uhr in Istanbul angepfiffen.

In der Gruppe mit PSG und ist Basaksehir natürlich krasser Außenseiter, auch im heutigen Spiel gegen die Engländer wird es schwierig für die Türken. United konnte RB Leipzig am letzten Spieltag mit 5:0 besiegen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Istanbul Basaksehir gegen Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Istanbul Basaksehir gegen Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : (3. Spieltag)

: (3. Spieltag) Datum : 04. November 2020

: 04. November 2020 Uhrzeit : 18.55 Uhr

: 18.55 Uhr Ort: Istanbul

Istanbul Basaksehir gegen Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League übertragen

In dieser Saison werden alle Spiele der Königsklasse live und in voller Länge übertragen! Möglich machen das der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN. Es wird leider kein Spiel im Free-TV zu sehen geben. Sky hat das Erstwahlrecht, was die Übertragung der beiden Topspiele mit deutscher Beteiligung angeht. Alle anderen Spiele werden bei Sky in der Konferenz und bei DAZN als Einzelspiel übertragen.

Istanbul Basaksehir gegen Manchester United heute live im LIVE-STREAM

Istanbul Basaksehir gegen Manchester wird als Einzelspiel heute exklusiv bei DAZN im LIVE-STREAM zu sehen sein. Das Portal überträgt die Partie über die vollen 90 Minuten. Der Stream wird ab 18.40 Uhr online gehen. Euer Kommentator ist heute Uli Hebel, an seiner Seite sitzt der Experte Sascha Bigalke. Als Neukunde ist die Übertragung für Euch kostenlos! Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream.

Istanbul Basaksehir gegen Manchester United heute live im LIVE-STREAM: DAZN

Am besten nutzt Ihr die DAZN-App, um die Champions League zu streamen. Die App gibt es als kostenlosen Download und ist für fast jedes mobile Endgerät kompatibel.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Istanbul Basaksehir gegen Manchester United heute live im TV

Die Königsklasse wird heute auch auf Sky laufen, allerdings gibt es die Spiele dort nur in der Konferenz zu sehen. Neben Man United läuft auch das Match zwischen Zenit St.Petersburg und , die Gruppengegner von . Die Konferenz beginnt ab 18.55 Uhr. Da Sky nur im Pay-TV läuft, müsst Ihr, wie es der Name schon sagt, für das Abonnement bezahlen.

Istanbul Basaksehir gegen Manchester United heute live im LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Sky wird die Konferenz auch im LIVE-STREAM übertragen, und zwar über Sky Go und Sky Ticket. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download, der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Sky Go ist in jedem Abo-Paket von Sky enthalten, als Kunde müsst Ihr nach dem Herunterladen also nur noch Eure Zugangsdaten eingeben – und schon kann es losegehen!

Sky Ticket ist für die Zuschauer gedacht, die den Sender nicht abonniert haben, die CL aber trotzdem gerne sehen möchten. Unter diesem Link gibt’s weitere Infos zu Sky Ticket.

Istanbul Basaksehir gegen Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese verfügbar sind.

Istanbul Basaksehir gegen Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal ist eine weitere Möglichkeit, um die Königsklasse entspannt zu verfolgen. Neben dem Spiel zwischen Istanbul und Manchester erfahrt Ihr auch viele Dinge über die anderen Partien des Abends – schaut mal rein!

Istanbul Basaksehir gegen Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Dann lasst Euch auf keinen Fall die Highlights auf DAZN entgehen.

Nach dem Gratismonat zahlt Ihr 11,99 Euro im Monat für den Streamingdienst, der viele weitere Liveevents im Programm hat, wie zum Beispiel die , , , , , NFL, UFC, Darts oder Tennis. DAZN ist jederzeit kündbar.

Istanbul Basaksehir gegen Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Istanbul Basaksehir ...gegen... Manchester United Okan Buruk Trainer Ole Gunnar Solskjaer 86,1 Mio. Euro Marktwert 799,8 Mio. Euro Edin Visca (12,5 Mio. Euro) wertvollster Spieler Marcus Rashford (80 Mio. Euro)

Istanbul Basaksehir gegen Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick