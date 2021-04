Istanbul Basaksehir vs. Fenerbahce: Das Derby heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen - alle Infos zur Übertragung der Süper Lig

Derbytime in der Süper Lig: Istanbul Basaksehir empfängt Fenerbahce! Hier erfahrt Ihr, wo das Duell heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 35. Spieltag der Süper Lig trifft Istanbul Basaksehir auf Fenerbahce. Anstoß der Begegnung ist am Sonntag, den 18. April, um 18 Uhr im Basaksehir Fatih Terim Stadion in Istanbul.

Vor wenigen Wochen standen sich Basaksehir und Fenerbahce bereits gegenüber: Im Pokal-Viertelfinale Anfang Februar lieferten sich die beiden Istanbul-Klubs ein umkämpftes Duell, das nach 90 Minuten beim Stand von 1:1 in die Verlängerung ging. Letztlich erzielte Fredrik Gulbrandsen den entscheidenden Treffer für Basaksehir und sicherte seinem Team den Einzug ins Halbfinale.

Nun treten die beiden Lokalrivalen aus Istanbul in der Süper Lig gegeneinander an - wer sichert sich am Sonntagabend die drei Punkte?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Istanbul-Derby zwischen Basaksehir und Fenerbahce heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem informieren wir Euch hier über die Aufstellungen, sobald sie feststehen.

Istanbul Basaksehir vs. Fenerbahce heute live: Das Derby im Überblick

Begegnung Istanbul Basaksehir - Fenerbahce Datum Sonntag, 18. April 2021 Anstoß 18 Uhr Austragungsort Basaksehir Fatih Terim Stadion, Istanbul

Istanbul Basaksehir vs. Fenerbahce: Die Süper Lig heute live im TV verfolgen - geht das?

Wer das Istanbul-Derby zwischen Basaksehir und Fenerbahce heute live im TV sehen möchte, wird leider enttäuscht: Das Duell wird hierzulande nicht im TV übertragen. Weder Free-TV-Sender noch Pay-TV-Sender sind im Besitz der Übertragungsrechte an der türkischen Süper Lig.

Es gibt allerdings eine etwas unorthodoxe Möglichkeit, um das Duell Istanbul Basaksehir vs. Fenerbahce am Sonntagabend live zu verfolgen - und zwar per LIVE-STREAM. Alle Informationen hierzu findet Ihr im nächsten Abschnitt.

Istanbul Basaksehir vs. Fenerbahce heute live: So könnt Ihr das Derby im LIVE-STREAM sehen

Aufgrund der Tatsache, dass hierzulande kein klassischer Streaminganbieter die Übertagungsrechte für das Istanbul-Derby zwischen Basaksehir und Fenerbahce besitzt, muss man auf den Wettanbieter bet365.com zurückgreifen, um die türkische Süper Lig im LIVE-STREAM verfolgen zu können.

Diese Lösung ist zwar etwas umständlich, aber wenn Ihr heute unbedingt live dabei sein möchtet, funktioniert das folgendermaßen: Zunächst benötigt Ihr ein Konto bei bet365 - die Anmeldung ist kostenlos.

Anschließend müsst Ihr einen beliebigen Betrag auf Euer Wettkonto einzahlen sowie eine beliebige Wette platzieren - ganz egal, auf welches Event. Somit könnt Ihr dann sämtliche LIVE-STREAMS von bet365 anschauen, also auch das Istanbul-Derby zwischen Basaksehir und Fenerbahce.

Auf der Homepage müsst Ihr dafür nur auf den "LIVE"-Button klicken. Dort seht Ihr anschließend eine Übersicht der kommenden Spiele, darunter auch Istanbul Basaksehir vs. Fenerbahce. Über den "Play"-Button neben der Begegnung gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM.

Sobald die Aufstellungen von Basaksehir und Fenerbahce bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Istanbul Basaksehir vs. Fenerbahce: Die Süper Lig heute im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Wer das Istanbul-Derby zwischen Basaksehir und Fenerbahce heute nicht im LIVE-STREAM verfolgen kann, hat noch eine weitere Möglichkeit: Bei Goal gibt es einen LIVE-TICKER zu Istanbul Basaksehir vs. Fenerbahce.

Im LIVE-TICKER erhaltet Ihr blitzschnelle Aktualisierungen bei Toren, Großchancen oder sonstigen Highlights. Zudem versorgt Euch der Tickerer auch mit spannenden Fakten und Statistiken zu beiden Teams.