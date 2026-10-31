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Lennart Karl FC Bayerngetty
Marko Brkic

"Ist unverständlich und inhaltlich zu hinterfragen": Michael Ballack rechnet nach Kritik an Bayern-Juwel Lennart Karl mit Uli Hoeneß und Max Eberl ab

Bayern München
L. Karl

Bayern-Youngster Lennart Karl steht derzeit gleich von mehreren Seiten in der Kritik. Vor allem Ehrenpräsident Uli Hoeneß ließ zuletzt kein gutes Haar am 18-Jährigen - sehr zum Missfallen von dessen Berater Michael Ballack. Der Ex-Nationalspieler geht daher auf Konfrontationskurs und stellt sich schützend vor seinen Schützling.

"Lennart ist 18 Jahre jung. Wo wart ihr mit 18? Genauso wie er sich auf dem Platz ausprobiert, tut er das auch außerhalb des Platzes", stellte Ballack bei DAZN klar. Auch Karls Auftreten in den sozialen Medien nahm er in Schutz: "Social Media ist heute nicht nur für die junge Generation ein großer Faktor. Jeder darf sich darstellen, wie er möchte. Dass man dabei nicht alles richtig macht, ist auch klar. Verurteilungen sind leider vorprogrammiert."

Damit kontert Ballack insbesondere Hoeneß, der in einem Interview mit der Welt am Sonntag ein ernstes Gespräch mit dem Offensivtalent angekündigt hatte. Karl sei "noch lange kein Superstar", betonte der Klub-Patron. "Junge Spieler brauchen Demut und Druck. Vergleiche mit Olise tun ihm offensichtlich nicht gut, da liegen noch Welten dazwischen. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob es Lennart Karl guttut, wenn man ihn immer nur in den Arm nimmt."

Was kritisiert der FC Bayern an Lennart Karl?

Mit seiner Kritik steht Hoeneß offenbar nicht alleine da. Wie die Bild berichtete, betrachten auch weitere Bayern-Verantwortliche Karls Auftritt in den sozialen Medien mit Skepsis. Besonders sein "Glamour-Lifestyle und sein Privatleben mit seiner Influencer-Freundin Zoe Käppele" sollen den Bossen missfallen. Die interne Botschaft: weniger Instagram, mehr Konzentration auf den Fußball. Als Vorbild soll Karl dabei Tom Bischof dienen, der seine Beziehung konsequent aus der Öffentlichkeit heraushält.

Es ist zudem nicht das erste Mal, dass Hoeneß den Teenager öffentlich zurechtweist. Bereits Anfang Mai hatte er sich an Karls pinkem Outfit gestört, mit dem der damals verletzte Offensivspieler das 4:3 gegen Real Madrid auf der Tribüne verfolgt hatte. "Man muss ja nicht gerade im pinken Anzug im Internet auftauchen", sagte Hoeneß bei DAZN. Dabei verwies er auf einen ähnlichen Fall bei Bastian Schweinsteiger: "Da haben Franz (Beckenbauer, d. Red.) und ich auch eingegriffen."

Lennart KarlGetty Images
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Ballack sieht allerdings die Gefahr, dass die öffentliche Debatte um Karls Auftreten zunehmend mit dessen sportlicher Entwicklung vermischt wird. Nach elf Partien stehen für den Youngster bislang ein Tor und zwei Vorlagen zu Buche. "Dass Uli Hoeneß diese Außendarstellung kritisiert, ist legitim. Aber dass er Lennart damit öffentlich zur Zielscheibe erklärt, ist auch klar", erklärte der 50-Jährige. Zugleich nahm er Karl in die Pflicht: "Lenny muss auf dem Platz zeigen, dass er wieder herauskommt aus diesem Loch."

Ganz uneigennützig ist Ballacks Parteinahme allerdings nicht: Karl zählt zu den Spielern seiner Berateragentur Lucky 13. Der Ex-Nationalspieler verteidigt seinen Schützling somit nicht nur als DAZN-Experte, sondern auch aus der Perspektive seines Beratergeschäfts. Zwei Rollen, die in dieser Debatte miteinander kollidieren.

Auch die jüngsten Aussagen von Sportvorstand Max Eberl kann Ballack nicht nachvollziehen: "Dass Max Eberl nun, nachdem Lennarts Leistungskurve wieder klar nach oben zeigt, ihm ein sportliches Loch attestiert, geschmückt mit Fehltritten, ist vom Zeitpunkt her unverständlich und inhaltlich zumindest mal zu hinterfragen."

FBL-GER-BUNDESLIGA-HOFFENHEIM-DORTMUNDGetty Images

Ballack hält große Stücke auf seinen Schützling. "Lennart Karl hat Charakter. Dass er mit diesem wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal in seiner Karriere anecken wird, ist zu erwarten", sagte er. Karls Entwicklung im vergangenen Jahr sei "herausragend gut" gewesen. Sich bereits als 17-Jähriger beim FC Bayern durchzusetzen, spreche nicht nur für außergewöhnliche fußballerische Qualität, sondern vor allem für Charakter.

Entsprechend deutlich fiel auch Ballacks abschließende Botschaft aus: "Ich hoffe, dass Lennart sich nicht schon, bevor er das 20. Lebensjahr erreicht hat, total verbiegen lässt. Dabei hat er meine volle Unterstützung!"

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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