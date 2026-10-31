"Lennart ist 18 Jahre jung. Wo wart ihr mit 18? Genauso wie er sich auf dem Platz ausprobiert, tut er das auch außerhalb des Platzes", stellte Ballack bei DAZN klar. Auch Karls Auftreten in den sozialen Medien nahm er in Schutz: "Social Media ist heute nicht nur für die junge Generation ein großer Faktor. Jeder darf sich darstellen, wie er möchte. Dass man dabei nicht alles richtig macht, ist auch klar. Verurteilungen sind leider vorprogrammiert."

Damit kontert Ballack insbesondere Hoeneß, der in einem Interview mit der Welt am Sonntag ein ernstes Gespräch mit dem Offensivtalent angekündigt hatte. Karl sei "noch lange kein Superstar", betonte der Klub-Patron. "Junge Spieler brauchen Demut und Druck. Vergleiche mit Olise tun ihm offensichtlich nicht gut, da liegen noch Welten dazwischen. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob es Lennart Karl guttut, wenn man ihn immer nur in den Arm nimmt."

Was kritisiert der FC Bayern an Lennart Karl?

Mit seiner Kritik steht Hoeneß offenbar nicht alleine da. Wie die Bild berichtete, betrachten auch weitere Bayern-Verantwortliche Karls Auftritt in den sozialen Medien mit Skepsis. Besonders sein "Glamour-Lifestyle und sein Privatleben mit seiner Influencer-Freundin Zoe Käppele" sollen den Bossen missfallen. Die interne Botschaft: weniger Instagram, mehr Konzentration auf den Fußball. Als Vorbild soll Karl dabei Tom Bischof dienen, der seine Beziehung konsequent aus der Öffentlichkeit heraushält.

Es ist zudem nicht das erste Mal, dass Hoeneß den Teenager öffentlich zurechtweist. Bereits Anfang Mai hatte er sich an Karls pinkem Outfit gestört, mit dem der damals verletzte Offensivspieler das 4:3 gegen Real Madrid auf der Tribüne verfolgt hatte. "Man muss ja nicht gerade im pinken Anzug im Internet auftauchen", sagte Hoeneß bei DAZN. Dabei verwies er auf einen ähnlichen Fall bei Bastian Schweinsteiger: "Da haben Franz (Beckenbauer, d. Red.) und ich auch eingegriffen."

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Ballack sieht allerdings die Gefahr, dass die öffentliche Debatte um Karls Auftreten zunehmend mit dessen sportlicher Entwicklung vermischt wird. Nach elf Partien stehen für den Youngster bislang ein Tor und zwei Vorlagen zu Buche. "Dass Uli Hoeneß diese Außendarstellung kritisiert, ist legitim. Aber dass er Lennart damit öffentlich zur Zielscheibe erklärt, ist auch klar", erklärte der 50-Jährige. Zugleich nahm er Karl in die Pflicht: "Lenny muss auf dem Platz zeigen, dass er wieder herauskommt aus diesem Loch."

Ganz uneigennützig ist Ballacks Parteinahme allerdings nicht: Karl zählt zu den Spielern seiner Berateragentur Lucky 13. Der Ex-Nationalspieler verteidigt seinen Schützling somit nicht nur als DAZN-Experte, sondern auch aus der Perspektive seines Beratergeschäfts. Zwei Rollen, die in dieser Debatte miteinander kollidieren.

Auch die jüngsten Aussagen von Sportvorstand Max Eberl kann Ballack nicht nachvollziehen: "Dass Max Eberl nun, nachdem Lennarts Leistungskurve wieder klar nach oben zeigt, ihm ein sportliches Loch attestiert, geschmückt mit Fehltritten, ist vom Zeitpunkt her unverständlich und inhaltlich zumindest mal zu hinterfragen."

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Ballack hält große Stücke auf seinen Schützling. "Lennart Karl hat Charakter. Dass er mit diesem wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal in seiner Karriere anecken wird, ist zu erwarten", sagte er. Karls Entwicklung im vergangenen Jahr sei "herausragend gut" gewesen. Sich bereits als 17-Jähriger beim FC Bayern durchzusetzen, spreche nicht nur für außergewöhnliche fußballerische Qualität, sondern vor allem für Charakter.

Entsprechend deutlich fiel auch Ballacks abschließende Botschaft aus: "Ich hoffe, dass Lennart sich nicht schon, bevor er das 20. Lebensjahr erreicht hat, total verbiegen lässt. Dabei hat er meine volle Unterstützung!"