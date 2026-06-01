Die größte – und hoffentlich beste – Weltmeisterschaft aller Zeiten startet diesen Sommer in Nordamerika. Innerhalb von 39 Tagen stehen 104 Spiele auf dem Programm.

Die Nachfrage nach Tickets ist enorm, doch wer von einem besonderen Fußballerlebnis träumt, sollte die Hoffnung nicht aufgeben.

WM-Tickets gibt es noch über die offiziellen Kanäle. Es gibt aber auch andere Wege, etwa den Kauf auf dem Sekundärmarkt bei Drittanbieter-Plattformen wie StubHub. So steigen Ihre Chancen auf Plätze für Ihre Wunschspiele.

GOAL erklärt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihre WM-2026-Tickets kaufen und was der Sekundärmarkt bietet.

Sollte ich Tickets auf StubHub kaufen?

Auch andere Drittanbieter werden Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 anbieten. StubHub zählt zu den größten Sekundärmarktplätzen für Tickets; viele Käufer und Verkäufer nutzen die Plattform wegen bestimmter Vorteile.

Kurz gesagt: Ja, StubHub ist ein seriöses Unternehmen mit einer FanProtect-Garantie.

Die FIFA erlaubt den Weiterverkauf durch Drittanbieter jedoch offiziell nicht. Die FIFA-Bedingungen sehen vor, dass Tickets außerhalb der eigenen Plattform nicht übertragbar sind. Bei großen Turnieren kaufen dennoch Zehntausende Fans ihre Karten über Sekundärmarkt-Plattformen.

Hier findest du alles, was du wissen musst.

Vorteile der Nutzung von StubHub für WM-Tickets

Zugang zu Topspielen: Einige Topspiele sind über die offiziellen Kanäle bereits ausverkauft, doch auf StubHub erhalten Fans oft noch Tickets für ihre Wunschbegegnungen.

Einige Topspiele sind über die offiziellen Kanäle bereits ausverkauft, doch auf StubHub erhalten Fans oft noch Tickets für ihre Wunschbegegnungen. Last-Minute-Angebote: Wer regelmäßig auf der StubHub-Website schaut, kann Schnäppchen machen. Je näher der Spieltag rückt, desto eher senken Verkäufer den Preis auf unter den Nennwert, um ihre WM-Tickets loszuwerden.

Wer regelmäßig auf der StubHub-Website schaut, kann Schnäppchen machen. Je näher der Spieltag rückt, desto eher senken Verkäufer den Preis auf unter den Nennwert, um ihre WM-Tickets loszuwerden. FanProtect-Garantie: StubHub garantiert, dass Ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig vor der Veranstaltung bei Ihnen eintreffen. Tritt ein Problem auf, verspricht StubHub, vergleichbare Ersatztickets zu finden oder den vollen Kaufpreis zurückzuerstatten.

Faktoren, die beim Kauf von Tickets auf StubHub zu beachten sind

Beim Kauf von WM-2026-Tickets auf dem Zweitmarkt sollten Käufer stets vorsichtig sein.

Wichtige Überlegungen sind:

Achte auf konkrete Angaben: Vermeide generische "Kategorie X"-Tickets. Wähle Angebote, die Sitzplatz, Reihe und Blocknummer nennen, und stelle sicher, dass der Verkäufer dafür die offizielle FIFA-Ticketübertragungsfunktion nutzt.

Vermeide generische "Kategorie X"-Tickets. Wähle Angebote, die Sitzplatz, Reihe und Blocknummer nennen, und stelle sicher, dass der Verkäufer dafür die offizielle FIFA-Ticketübertragungsfunktion nutzt. Überhöhte Preise: Auch wenn Sie vielleicht einige Last-Minute-Schnäppchen ergattern können, müssen Sie wahrscheinlich mehr als den ursprünglichen Nennwert bezahlen, wenn Sie Tickets für eines der Top-Spiele der Weltmeisterschaft erwerben möchten.

Auch wenn Sie vielleicht einige Last-Minute-Schnäppchen ergattern können, müssen Sie wahrscheinlich mehr als den ursprünglichen Nennwert bezahlen, wenn Sie Tickets für eines der Top-Spiele der Weltmeisterschaft erwerben möchten. Verspätete Ticketlieferung: Manche Verkäufer übertragen die Tickets erst am Veranstaltungstag. Das kann Käufer verunsichern, auch wenn die StubHub-Garantie den Kauf absichert.

So vermeiden Sie Betrug auf StubHub

Beim Kauf oder Verkauf auf StubHub sollten Sie vorsichtig sein, um Betrug und unnötigen Stress zu vermeiden.

Beachten Sie bei WM-Tickets Folgendes:

Papiertickets: Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 gibt es nur als digitale Tickets. Nehmen Sie niemals Papiertickets oder PDF-Ausdrucke an.

Screenshots: Akzeptiere niemals einen Screenshot eines Tickets oder eines QR-Codes; Betrüger missbrauchen diese häufig.

Ungewöhnliche Zahlungsmethoden: Bezahle niemals per Banküberweisung oder Kryptowährung. Nutze sichere Kreditkartenzahlungen über die StubHub-Plattform.

Warum hat mein StubHub-Verkäufer mein Ticket noch nicht übertragen?

Im Mai 2026 haben viele Verkäufer ihre Tickets noch nicht von der FIFA "freigeschaltet" bekommen.

Die FIFA schaltet die Schaltfläche "Übertragen" Schritt für Schritt frei.

Findet ein Spiel Ende Juni statt, kann der Verkäufer das Ticket oft erst Anfang Juni übertragen.

Wie kaufe ich WM-Tickets auf StubHub?

Um WM-Tickets auf StubHub zu kaufen, wähle ein Spiel, bezahle und akzeptiere die Übertragung per temporärer E-Mail oder direkt in dein FIFA-Konto. Hier ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Schritt 1: Kauf auf StubHub

Erstelle ein Konto auf StubHub

Suche nach dem Spiel, das du besuchen möchtest, nach Stadt, Datum oder Mannschaft

Wählen Sie Ihr Ticketangebot und gehen Sie zur Kasse

Bezahlen Sie mit Kredit- oder Debitkarte, PayPal oder anderen digitalen Geldbörsen.

Schritt 2: Richte dein offizielles FIFA-Konto ein

Rufen Sie das offizielle Ticketportal unter FIFA.com/tickets auf.

Erstellen Sie dort eine FIFA-ID mit derselben E-Mail-Adresse, die Sie für Ihr StubHub-Konto nutzen. Nur so kann der Transfer zugeordnet werden.

Schritt 3: Warten Sie, bis der Verkäufer die Übertragung einleitet

Haben Sie etwas Geduld. Verkäufer erhalten oft erst kurz vor dem Spieltermin von der FIFA die Berechtigung, die Tickets freizugeben.

Prüfen Sie regelmäßig Ihr E-Mail-Postfach. StubHub sendet Ihnen eine Benachrichtigung, sobald der Verkäufer den Transfer der Tickets startet.

Schritt 4: Nehmen Sie die Tickets über die FIFA an

Melden Sie sich bei Ihrem Konto auf FIFA.com/tickets an

Navigieren Sie zum Ticket-Dashboard oder zum Bereich "Weiterverkauf/Umtausch"

Suchen Sie die Benachrichtigung über die ausstehende Übertragung (dort wird angegeben, dass Ihnen ein anderer Nutzer Tickets gesendet hat)

Akzeptiere die Tickets, damit sie offiziell in dein FIFA-Konto übertragen werden

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Austragungsstädten in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten. Erstmals nehmen 48 Teams teil; drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Die Spielorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind:

Kanada: Toronto und Vancouver

Toronto und Vancouver Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt, Monterrey

Guadalajara, Mexiko-Stadt, Monterrey Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

Wie können Fans offizielle Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 kaufen?

Fans können seit September 2025 offizielle Tickets für die Spiele der Weltmeisterschaft 2026 über die FIFA-Website kaufen. Die letzte offizielle Phase des Ticketverkaufs für die Weltmeisterschaft, die Last-Minute-Verkaufsphase, begann am 1. April und läuft bis zum Ende des Turniers.

Wer in den ersten Phasen leer ausging, findet hier alle Optionen zum Wiederverkauf:

Der offizielle Kanal ist der FIFA-Wiederverkaufs-/Tauschmarktplatz, erreichbar über FIFA.com/tickets.

FIFA startete die Plattform ursprünglich im Oktober 2025 und eröffnete sie am 2. April erneut; sie bleibt bis eine Stunde vor Anpfiff jedes Spiels geöffnet.

Sie steht Einwohnern Kanadas, der USA und anderer Länder zur Verfügung, während der FIFA-Tauschmarkt (Mercado de Intercambio de la FIFA) für Einwohner Mexikos bestimmt ist.

Wichtiger Hinweis für Käufer auf dem Sekundärmarkt: Das Angebot ist begrenzt, und Tickets erscheinen nur sporadisch. Wer sich Tickets auf dem Sekundärmarkt sichern will, sollte die Plattform regelmäßig prüfen, schnell zugreifen, sobald Tickets verfügbar sind, und seine Zahlungsdaten bereit halten