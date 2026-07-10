Die größte (und hoffentlich auch beste) Weltmeisterschaft aller Zeiten läuft gerade in Nordamerika. In nur 39 Tagen stehen 104 Spiele auf dem Programm.

Die Nachfrage nach Tickets ist enorm, doch wer von einem besonderen Fußballerlebnis träumt, sollte die Hoffnung nicht aufgeben.

Fans können WM-Tickets weiterhin über die offiziellen Kanäle kaufen. Es gibt aber auch andere Wege, zum Beispiel den Sekundärmarkt über Plattformen wie StubHub. Dort steigen Ihre Chancen auf Plätze für die gewünschten Spiele.

GOAL zeigt Ihnen, wie Sie Ihre WM-2026-Tickets kaufen und was der Sekundärmarkt bietet.

Sollte ich Tickets auf StubHub kaufen?

Auch andere Drittanbieter bieten Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 an. StubHub zählt zu den größten Sekundärmärkten für Tickets, und viele Käufer und Verkäufer nutzen die Plattform wegen konkreter Vorteile.

Kurz gesagt: Ja, StubHub ist ein seriöses Unternehmen mit einer FanProtect-Garantie.

Die FIFA erlaubt den Weiterverkauf über Drittanbieter jedoch nicht. Die FIFA-Bedingungen besagen, dass Tickets außerhalb ihrer Plattform nicht übertragbar sind. Bei großen Turnieren nutzen trotzdem Zehntausende Fans Sekundärmarkt-Websites, um ins Stadion zu kommen.

Im Folgenden finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

Vorteile beim Kauf von WM-Tickets über StubHub

Zugang zu Topspielen: Einige Topspiele sind über die offiziellen Kanäle bereits ausverkauft oder fast ausverkauft. Über StubHub erhalten Fans eine weitere Chance, ihre Wunschspiele zu besuchen.

Einige Topspiele sind über die offiziellen Kanäle bereits ausverkauft oder fast ausverkauft. Über StubHub erhalten Fans eine weitere Chance, ihre Wunschspiele zu besuchen. Last-Minute-Angebote: Wer regelmäßig auf der StubHub-Website schaut, kann Schnäppchen machen. Je näher der Spieltag rückt, desto eher senken Verkäufer die Preise und verkaufen ihre WM-Tickets unter dem Nennwert.

Wer regelmäßig auf der StubHub-Website schaut, kann Schnäppchen machen. Je näher der Spieltag rückt, desto eher senken Verkäufer die Preise und verkaufen ihre WM-Tickets unter dem Nennwert. FanProtect-Garantie: StubHub garantiert, dass Ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig vor der Veranstaltung bei Ihnen eintreffen. Tritt ein Problem auf, verspricht StubHub, vergleichbare Ersatztickets zu finden oder den Kaufpreis vollständig zurückzuerstatten.

Faktoren, die beim Kauf von Tickets auf StubHub zu beachten sind

Beim Kauf von WM-2026-Tickets über den Sekundärmarkt sollten Käufer stets vorsichtig sein.

Wichtige Überlegungen sind unter anderem:

Prüfen Sie jedes Angebot genau: Vermeiden Sie den Kauf allgemeiner "Kategorie X"-Tickets. Wählen Sie Angebote, die Sitzplatz, Reihe und Block klar nennen, und stellen Sie sicher, dass der Verkäufer die offizielle FIFA-Ticketübertragungsfunktion nutzt, um das Ticket direkt auf Ihr FIFA-Konto zu übertragen.

Vermeiden Sie den Kauf allgemeiner "Kategorie X"-Tickets. Wählen Sie Angebote, die Sitzplatz, Reihe und Block klar nennen, und stellen Sie sicher, dass der Verkäufer die offizielle FIFA-Ticketübertragungsfunktion nutzt, um das Ticket direkt auf Ihr FIFA-Konto zu übertragen. Überhöhte Preise: Auch wenn Sie vielleicht einige Last-Minute-Schnäppchen ergattern können, müssen Sie, wenn Sie Tickets für eines der Top-Spiele der Weltmeisterschaft erwerben möchten, wahrscheinlich mehr als den ursprünglichen Nennwert bezahlen.

Auch wenn Sie vielleicht einige Last-Minute-Schnäppchen ergattern können, müssen Sie, wenn Sie Tickets für eines der Top-Spiele der Weltmeisterschaft erwerben möchten, wahrscheinlich mehr als den ursprünglichen Nennwert bezahlen. Verspätete Ticketlieferung: Manche Verkäufer übertragen die Tickets erst am Veranstaltungstag. Das kann Käufer verunsichern, obwohl der Kauf durch die StubHub-Garantie abgesichert ist.

So vermeiden Sie Betrug auf StubHub

Beim Kauf oder Verkauf auf StubHub sollten Sie vorsichtig sein, um Betrug und unnötigen Stress zu vermeiden.

Beachten Sie bei WM-Tickets Folgendes:

Papiertickets: Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 sind ausschließlich mobil verfügbar. Akzeptieren Sie niemals Papiertickets oder PDF-Ausdrucke.

Screenshots: Akzeptieren Sie niemals einen Screenshot eines Tickets oder eines QR-Codes; Betrüger nutzen diese häufig.

Ungewöhnliche Zahlungsmethoden: Bezahle nie per Banküberweisung oder Kryptowährung. Nutze sichere Kreditkartenzahlungen über die StubHub-Plattform.

Warum hat mein StubHub-Verkäufer mein Ticket noch nicht übertragen?

Die FIFA schaltet die Schaltfläche "Übertragen" nach und nach frei, deshalb kann der Verkäufer das Ticket oft erst kurz vor dem Spieltag übertragen.

Wie kaufe ich WM-Tickets auf StubHub?

Um WM-Tickets auf StubHub zu kaufen, wählen Sie ein Spiel, bezahlen und akzeptieren die Übertragung über eine temporäre E-Mail oder direkt in Ihr FIFA-Konto. Hier ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Schritt 1: Kauf auf StubHub

Erstelle ein Konto auf StubHub

Suchen Sie nach dem Spiel, das Sie besuchen möchten, nach Stadt, Datum oder Mannschaft

Wählen Sie Ihr Ticketangebot aus und gehen Sie zur Kasse

Bezahlen Sie mit Kredit- oder Debitkarte, PayPal oder anderen digitalen Geldbörsen.

Schritt 2: Richten Sie Ihr offizielles FIFA-Konto ein

Rufen Sie das offizielle Ticketportal unter FIFA.com/tickets auf.

Erstellen Sie eine FIFA-ID mit derselben E-Mail-Adresse, die Sie für Ihr StubHub-Konto nutzen. Diese Übereinstimmung ist für die Zuordnung der Übertragung nötig.

Schritt 3: Warten Sie, bis der Verkäufer die Übertragung einleitet

Haben Sie etwas Geduld. Verkäufer erhalten oft erst kurz vor dem Spieltermin von der FIFA die Berechtigung, die Tickets freizugeben

Prüfen Sie Ihr Postfach. StubHub benachrichtigt Sie, sobald der Verkäufer den Transfer startet.

Schritt 4: Akzeptieren Sie die Tickets bei der FIFA

Melden Sie sich bei Ihrem Konto auf FIFA.com/tickets an

Navigieren Sie zum Ticket-Dashboard oder zum Bereich "Weiterverkauf/Umtausch"

Suchen Sie die Benachrichtigung über die ausstehende Übertragung (dort steht, dass Ihnen ein anderer Nutzer Tickets gesendet hat)

Nimm die Tickets an, damit sie offiziell in dein FIFA-Konto übertragen werden.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Austragungsstädten in Kanada, Mexiko und den USA. Erstmals spielen 48 Teams, und drei Länder richten das Turnier gemeinsam aus.

Die Spielorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind:

Kanada: Toronto und Vancouver

Toronto und Vancouver Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey

Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

Wie können Fans offizielle Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 kaufen?

Seit September 2025 können Fans auf der FIFA-Website offizielle Tickets für die Spiele der Weltmeisterschaft 2026 kaufen. Die letzte offizielle Verkaufsphase, die Last-Minute-Phase, begann am 1. April und läuft bis zum Ende des Turniers.

Wer in den ersten Phasen leer ausging, findet hier alle Optionen für den Weiterverkauf:

Der offizielle Kanal ist der FIFA-Marktplatz für Weiterverkauf und Tausch unter FIFA.com/tickets.

Die Plattform startete ursprünglich im Oktober 2025 und öffnete am 2. April erneut; sie bleibt bis eine Stunde vor Anpfiff jedes Spiels verfügbar.

Sie steht Einwohnern Kanadas, der USA und anderer Länder offen, während der FIFA-Tauschmarkt (Mercado de Intercambio de la FIFA) für Einwohner Mexikos gedacht ist.

Ein wichtiger Hinweis für Käufer auf dem Sekundärmarkt: Das Angebot ist begrenzt, und Tickets erscheinen nur sporadisch. Wer sich Tickets auf dem Sekundärmarkt sichern will, sollte die Plattform regelmäßig prüfen, schnell handeln, sobald Tickets auftauchen, und die Zahlungsdaten bereit halten