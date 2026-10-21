Ist Harry Kane schon Weltfußballer? Posting des FC Bayern sorgt für Aufregung

"It's almost Showtime", ließ der deutsche Rekordmeister auf seinem X-Account die Münchner Anhänger am Dienstagabend wissen und sorgte damit für helle Aufregung. "Er wird den Ballon d'Or gewinnen", kommentierte ein User. "Admin, weiß du etwas, was wir nicht wissen?", fragte ein anderer.

Kane ist zwar neben Lamine Yamal und Kylian Mbappe einer der Topkandidaten, die am kommenden Montagabend die prestigeträchtige Auszeichnung zum Weltfußballer einheimsen könnten, doch eine Andeutung darauf, dass der 33 Jahre alte Stürmerstar den Titel tatsächlich einstreichen wird, ist das Posting bei weitem nicht.

Vielmehr - und diesbezüglich klärte auch der englische X-Account der Bayern später auf - handelte es sich um eine Ankündigung des Champions-League-Krachers am Mittwoch gegen den FC Arsenal. Am Mittwoch repostete der Account das Bild von Kane im Smoking mit einem weiteren Posting, in dem auf die Statsitik von Kane gegen die Gunners hingewiesen wird. 15 Tore in 22 Spielen hat der englische Nationalmannschaftskapitän gegen Arsenal schon erzielt.

Woher stammt das Bild von Harry Kane im Smoking beim FC Bayern?

Damit sind die Gunners einer der Lieblingsgegner von Kane. Nur gegen Everton (16) und Leicester (20) traf er in seiner Karriere häufiger. Auch für die Bayern traf Kane schon gegen Arsenal: Im Viertelfinal-Hinspiel 2024 erzielte er beim 2:2 das zwischenzeitliche 2:1 für die Münchner. Alle weiteren Treffer gegen die Gunners erzielte er im Trikot der Tottenham Hotspur.

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Woher aber stammt das Bild von Kane im feinen Zwirn? Das hat Sport1 herausgefunden: Die Aufnahmen sind bereits drei Jahre alt und wurden vom Rekordmeister verwendet, um den Wechsel Kanes zu den Bayern im August 2023 zu verkünden. Dafür hatte der FCB als Kulisse das legendäre Filmtheater am Sendlinger Tor in München verwendet.

Besonders kurios: Weil sich der tatsächliche Transfer des Stürmerstars zu den Bayern und infolgedessen auch seine Ankunft in München verzögerte, wurden die Originalaufnahmen im Filmtheater nur mit einem Kane-Double gedreht. Das hatte der damalige Kinobetreiber Christoph Preßmar vor drei Jahren schon der Abendzeitung erzählt. Kane wurde letztlich digital in die Aufnahmen eingearbeitet.



