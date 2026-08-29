Kurz vor dem Ende der Sommer-Transferperiode zeichnet sich auf der Suche nach einem neuen Verein für Sacha Boey überraschend eine Option innerhalb Deutschlands ab. Nachdem der 25-jährige Franzose beim FC Bayern München auf der Verkaufsliste ganz oben gelandet ist und ihm mitgeteilt wurde, dass man ohne ihn plant, unterstrich auch Sportvorstand Max Eberl öffentlich, dass die Bayern den Franzosen gerne abgeben würden.

Bislang fehlten jedoch handfeste Angebote, weshalb neben einer erneuten Rückkehr zu Galatasaray nach Istanbul bisher kaum Bewegung in die Personalie kam.

Wie die Hamburger Morgenpostnun meldet, befasst sich nun der Hamburger SV mit dem Rechtsverteidiger, um eine schon länger offene Lücke auf der Außenbahn zu schließen. Sportlich würde der Franzose eine namhafte Ergänzung darstellen, finanziell steht das Geschäft allerdings auf wackligen Beinen.

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Wie viel könnte Sacha Boey den HSV kosten?

Eine feste Verpflichtung für rund 15 Millionen Euro ist für die Norddeutschen unbezahlbar, weshalb praktisch nur eine Leihe denkbar wäre. Doch selbst bei einem vorübergehenden Wechsel stellt das Münchner Salär eine riesige Hürde dar, weshalb die beteiligten Parteien deshalb wohl eine kreative Lösung finden müssten, um den Deal zu realisieren.

Für die Münchner wäre eine Einigung mit dem HSV der Schlusspunkt der diesjährigen Kaderbereinigung. Boey gilt nach mehreren absolvierten Verkäufen und Leihen als die letzte verbliebene Personalie, die Eberl vor dem Deadline Day abwickeln möchte.

Der Rechtsverteidiger war im Januar 2024 für eine Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro von Galatasaray an die Isar gewechselt. Nachhaltig durchsetzen konnte sich der Defensivakteur in München jedoch nie. Wiederholte Verletzungssorgen bremsten seinen Rhythmus aus, während die interne Konkurrenz auf der rechten Seite konstant die Nase vorne hatte.