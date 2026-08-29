Beim FC Bayern München steht ein Verkaufskandidat womöglich vor einem Transfer innerhalb der Bundesliga.
Kurz vor dem Ende der Sommer-Transferperiode zeichnet sich auf der Suche nach einem neuen Verein für Sacha Boey überraschend eine Option innerhalb Deutschlands ab. Nachdem der 25-jährige Franzose beim FC Bayern München auf der Verkaufsliste ganz oben gelandet ist und ihm mitgeteilt wurde, dass man ohne ihn plant, unterstrich auch Sportvorstand Max Eberl öffentlich, dass die Bayern den Franzosen gerne abgeben würden.
Bislang fehlten jedoch handfeste Angebote, weshalb neben einer erneuten Rückkehr zu Galatasaray nach Istanbul bisher kaum Bewegung in die Personalie kam.
Wie die Hamburger Morgenpostnun meldet, befasst sich nun der Hamburger SV mit dem Rechtsverteidiger, um eine schon länger offene Lücke auf der Außenbahn zu schließen. Sportlich würde der Franzose eine namhafte Ergänzung darstellen, finanziell steht das Geschäft allerdings auf wackligen Beinen.
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Wie viel könnte Sacha Boey den HSV kosten?
Eine feste Verpflichtung für rund 15 Millionen Euro ist für die Norddeutschen unbezahlbar, weshalb praktisch nur eine Leihe denkbar wäre. Doch selbst bei einem vorübergehenden Wechsel stellt das Münchner Salär eine riesige Hürde dar, weshalb die beteiligten Parteien deshalb wohl eine kreative Lösung finden müssten, um den Deal zu realisieren.
Für die Münchner wäre eine Einigung mit dem HSV der Schlusspunkt der diesjährigen Kaderbereinigung. Boey gilt nach mehreren absolvierten Verkäufen und Leihen als die letzte verbliebene Personalie, die Eberl vor dem Deadline Day abwickeln möchte.
Der Rechtsverteidiger war im Januar 2024 für eine Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro von Galatasaray an die Isar gewechselt. Nachhaltig durchsetzen konnte sich der Defensivakteur in München jedoch nie. Wiederholte Verletzungssorgen bremsten seinen Rhythmus aus, während die interne Konkurrenz auf der rechten Seite konstant die Nase vorne hatte.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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