Zum Wechsel kam es nicht - aber schon allein die Gespräche zwischen Spieler und Bayern-Trainer konnte Liverpool nicht verstehen.
Der FC Bayern München interessierte sich im Sommer angeblich für Rio Ngumoha vom FC Liverpool - und verblüffte damit die Reds. Das berichtet The Athletic. Demnach sei Liverpool von einem Bericht aus Deutschland überrascht worden, dass Ngumoha unter anderem schon mit FCB-Coach Vincent Kompany gesprochen habe und sich mit den Bayern über die finanziellen Details eines Wechsels bereits einig sei.
Für die linke Offensivseite wollten die Münchner als Alternative für Luis Diaz zunächst Anthony Gordon von Newcastle United holen, doch der Engländer entschied sich für einen 70-Millionen-Euro-Wechsel zum FC Barcelona. Danach meldete sich der FCB einem Bericht von Sky zufolge bei Ngumoha und sei sich mit dem Youngster schnell einig geworden. Eine offizielle Anfrage bei Liverpool habe es allerdings nicht gegeben, da die Reds schnell klarmachten, dass ein Transfer für sie ausgeschlossen sei. Damit platzte der Deal.
Ngumoha sei mit seinen Einsatzzeiten bei Coach Arne Slot in der vergangenen Saison unzufrieden gewesen, hieß es bei Sky zur Begründung, warum für ihn ein Wechsel überhaupt in Frage gekommen sei. "Das war eine bizarre Geschichte, denn kein Spieler, der 17 Jahre oder jünger war, hat in der letzten Saison in der Premier League mehr Minuten in der ersten Mannschaft gemacht als er", so The Athletic in einem Rückblick auf das Liverpool-Transferfenster.
Welche Statistiken lieferte Rio Ngumoha für den FC Liverpool in der letzten Saison?
"Falls sich Ngumoha auch nur ansatzweise unwohl mit seiner Rolle bei Liverpool gefühlt hat oder frustriert war, ist das dem Klub nicht mitgeteilt worden", schrieb das Portal. Der inzwischen 18 Jahre alte gewordene Ngumoha gilt als mit Abstand größtes Talent aus der Reds-Jugendakademie. In der vergangenen Saison kam er 19-mal in der Premier League und viermal in der Champions League zum Einsatz. Er sammelte in der letzten Saison wettbewerbsübergreifend 952 Minuten in der ersten Mannschaft und kam auf zwei Tore und eine Vorlage.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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