Ein Wechsel von Bayern Münchens Linksverteidiger Alphonso Davies ist in diesem Sommer offenbar weiterhin grundsätzlich möglich.

Einem Bericht von Sky zufolge ist Davies neben Abwehrkollege Hiroki Ito einer von zwei Akteuren aus dem aktuellen Kader, bei denen der FCB gesprächsbereit wäre, sollte ein außergewöhnliches Angebot für sie an der Säbener Straße eintrudeln.

Zwar hatte Davies im Februar 2025 einen lukrativen neuen Vertrag in München unterschrieben, der bis 2030 datiert ist. Allerdings mehrten sich schon in den vergangenen Wochen und Monaten die Anzeichen, dass der Kanadier bei Bayerns Verantwortlichen keineswegs mehr unantastbar ist. Hauptgrund dafür ist das mittlerweile offenbar verloren gegangene Vertrauen in Davies' Fitness, der in den vergangenen eineinhalb Jahren sehr häufig verletzt außer Gefecht gesetzt war. Auch bei der WM machte sein Körper dem 25-Jährigen einen Strich durch die Rechnung, es reichte lediglich zu einem Jokereinsatz für Co-Gastgeber Kanada.

Status von Alphonso Davies beim FC Bayern bröckelt

Zum bröckelnden Status von Davies bei den Bayern passt auch die Verpflichtung von Nathaniel Brown. Mit dem deutschen Nationalspieler hat sich der Rekordmeister für 50 Millionen Euro Sockelablöse einen hochklassigen neuen Linksverteidiger gesichert, der Davies fürs Erste verdrängen dürfte. Alternativen stünden bei einem Davies-Abgang mit den etatmäßigen Rechtsverteidigern Konrad Laimer und Josip Stanisic, die jeweils auch links spielen können, bereit. Auch Innenverteidiger Ito, sollte er denn bleiben, könnte theoretisch links in der Viererkette aushelfen.

Sehr wahrscheinlich ist ein Abschied von Davies in diesem Sommer allerdings nicht. Schließlich wird Bayern eine satte Ablöse für den kanadischen Nationalspieler einstreichen wollen - ob aktuell ein Verein bereit wäre, diese zu bezahlen, darf bezweifelt werden. Hatte Davies vor seiner Vertragsverlängerung beim FCB heftig mit Real Madrid geflirtet, ist es hinsichtlich möglicher Interessenten für den Bayern-Star inzwischen sehr ruhig geworden.





Getty Images





FC Bayern München fokussiert sich im restlichen Sommer auf Spielerverkäufe

Bei einigen anderen Akteuren bemühen sich die Münchener derweil deutlich klarer darum, sie zeitnah zu verkaufen. Allen voran die zuletzt verliehenen Joao Palhinha, Sacha Boey und Bryan Zaragoza sollen endgültig gehen und möglichst hohe Einnahmen einbringen. Von Ehrenpräsident Uli Hoeneß kam laut Sky dahingehend eine explizite Ansage. Auch Armindo Sieb, in den vergangenen zwei Jahren an Mainz 05 verliehen, soll verkauft werden.

Auf der Zugangsseite will Bayern laut Sky nach den Verpflichtungen von Brown und Ismael Saibari maximal noch einen weiteren neuen Spieler dazu holen - vorausgesetzt, es passiert nichts Unvorhergesehenes. Ein neuer Rechtsverteidiger habe dabei entgegen anders lautender kürzlicher Berichte allerdings keine Priorität.