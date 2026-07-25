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Ist beim FC Bayern ein Transferhammer möglich? Tür für Abschied von Superstar wohl grundsätzlich offen

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Alphonso Davies ist beim FC Bayern München nicht mehr unantastbar. Könnte es diesen Sommer beim FCB zu einem Transferhammer kommen?

Ein Wechsel von Bayern Münchens Linksverteidiger Alphonso Davies ist in diesem Sommer offenbar weiterhin grundsätzlich möglich.

Einem Bericht von Sky zufolge ist Davies neben Abwehrkollege Hiroki Ito einer von zwei Akteuren aus dem aktuellen Kader, bei denen der FCB gesprächsbereit wäre, sollte ein außergewöhnliches Angebot für sie an der Säbener Straße eintrudeln.

Zwar hatte Davies im Februar 2025 einen lukrativen neuen Vertrag in München unterschrieben, der bis 2030 datiert ist. Allerdings mehrten sich schon in den vergangenen Wochen und Monaten die Anzeichen, dass der Kanadier bei Bayerns Verantwortlichen keineswegs mehr unantastbar ist. Hauptgrund dafür ist das mittlerweile offenbar verloren gegangene Vertrauen in Davies' Fitness, der in den vergangenen eineinhalb Jahren sehr häufig verletzt außer Gefecht gesetzt war. Auch bei der WM machte sein Körper dem 25-Jährigen einen Strich durch die Rechnung, es reichte lediglich zu einem Jokereinsatz für Co-Gastgeber Kanada.

Status von Alphonso Davies beim FC Bayern bröckelt

Zum bröckelnden Status von Davies bei den Bayern passt auch die Verpflichtung von Nathaniel Brown. Mit dem deutschen Nationalspieler hat sich der Rekordmeister für 50 Millionen Euro Sockelablöse einen hochklassigen neuen Linksverteidiger gesichert, der Davies fürs Erste verdrängen dürfte. Alternativen stünden bei einem Davies-Abgang mit den etatmäßigen Rechtsverteidigern Konrad Laimer und Josip Stanisic, die jeweils auch links spielen können, bereit. Auch Innenverteidiger Ito, sollte er denn bleiben, könnte theoretisch links in der Viererkette aushelfen.

Sehr wahrscheinlich ist ein Abschied von Davies in diesem Sommer allerdings nicht. Schließlich wird Bayern eine satte Ablöse für den kanadischen Nationalspieler einstreichen wollen - ob aktuell ein Verein bereit wäre, diese zu bezahlen, darf bezweifelt werden. Hatte Davies vor seiner Vertragsverlängerung beim FCB heftig mit Real Madrid geflirtet, ist es hinsichtlich möglicher Interessenten für den Bayern-Star inzwischen sehr ruhig geworden.

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Alphonso Davies Bayern 2025Getty Images


FC Bayern München fokussiert sich im restlichen Sommer auf Spielerverkäufe

Bei einigen anderen Akteuren bemühen sich die Münchener derweil deutlich klarer darum, sie zeitnah zu verkaufen. Allen voran die zuletzt verliehenen Joao Palhinha, Sacha Boey und Bryan Zaragoza sollen endgültig gehen und möglichst hohe Einnahmen einbringen. Von Ehrenpräsident Uli Hoeneß kam laut Sky dahingehend eine explizite Ansage. Auch Armindo Sieb, in den vergangenen zwei Jahren an Mainz 05 verliehen, soll verkauft werden.

Auf der Zugangsseite will Bayern laut Sky nach den Verpflichtungen von Brown und Ismael Saibari maximal noch einen weiteren neuen Spieler dazu holen - vorausgesetzt, es passiert nichts Unvorhergesehenes. Ein neuer Rechtsverteidiger habe dabei entgegen anders lautender kürzlicher Berichte allerdings keine Priorität.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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