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Israel vs. Österreich: Anstoßzeit

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Nagyerdei Stadion

Israel empfängt Österreich im Nagyerdei Stadion in Debrecen zum abschließenden Gruppenspiel der UEFA Nations League B, Gruppe 3. Für Ralf Rangnicks Mannschaft geht es um nichts weniger als den Gruppensieg.

Österreich steht nach einer überzeugenden Gruppenphase an der Tabellenspitze. Drei Siege, darunter ein 3:1 gegen Israel und ein 3:1 gegen den Kosovo, unterstreichen die Stärke des Teams in dieser Kampagne.

Israel hingegen befindet sich am anderen Ende der Tabelle. Ran Ben Shimons Mannschaft hat in der Gruppenphase nur wenig Konstanz gezeigt – drei Unentschieden, darunter zwei torlose Spiele, kennzeichnen eine Bilanz, die kaum Spielraum für Fehler lässt.

Das Hinspiel in dieser Nations-League-Runde endete 3:1 für Österreich. Seitdem hat Israel zwar nicht verloren, aber auch nicht gewonnen – drei Remis in Folge sprechen für eine Mannschaft, die sich schwer tut, Spiele zu entscheiden.

Für Österreich ist ein Punkt genug, um den Gruppensieg zu sichern. Israel braucht einen Sieg, um zumindest einen versöhnlichen Abschluss zu finden – sportlich steht für Ben Shimons Team wenig auf dem Spiel, außer der eigenen Würde.

Alle Infos zur Übertragung des Spiels finden Sie weiter unten.

Themen der Woche: Was war bei Israel und Österreich los?

Israel kommt mit einer Bilanz von null Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Match. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen den Kosovo am 14. November 2026. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Irland und ein weiteres 0:0 ebenfalls gegen den Kosovo – Israel hat in dieser Zeit drei Tore erzielt und sieben kassiert.

Österreich präsentiert sich in starker Form: vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Spielen. Zuletzt gewann Rangnicks Mannschaft 1:0 gegen Irland. Dazu kommen ein 1:1 gegen den Kosovo sowie zwei 3:1-Siege – gegen den Kosovo und gegen Israel. Österreich hat in diesem Zeitraum neun Tore erzielt und nur drei zugelassen.

Israel vs. Österreich: Aufstellungen

Israel vs. Österreich: Form

Israel vs. Österreich: Bilanz direkte Duelle

Israel vs. Österreich: Die Tabellen