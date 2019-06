Island vs. Türkei: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen - alles zur Übertragung der EM-Qualifikation

In der EM-Qualifikation muss die Türkei in Island ran. Wir erklären, wie Ihr das Spiel im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Die EM-Qualifikation ist bereits wieder an ihrem vierten Spieltag angelangt. Dabei tritt die nun in an. Anpfiff ist am Dienstag um 20.45 Uhr in Reykjavik.

Mit den beiden genannten Teams treffen zwei der drei Top-Nationen dieser Gruppe H aufeinander. , das im Sommer 2018 den WM-Titel holte, gilt als Favorit auf den Gruppensieg, dahinter sind die Türken und die Wikinger die Kandidaten auf Platz zwei und drei.

Die Gruppe wird von Moldawien, und Andorra komplettiert.

Island vs. Türkei, die EM-Qualifikation heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Wir sagen Euch, wie Ihr die Begegnung in voller Länge seht, wo es die Highlights zu sehen gibt und wie die Teams auflaufen.

Island vs. Türkei: Alle Infos zur Partie in der EM-Qualifikation

Duell Island vs. Türkei Typ EM-Qualifikation, Gruppe H Datum Dienstag, 11. Juni, 20.45 Uhr Ort Laugardalsvöllur, Reykjavik (Island) Zuschauer 15.000 Plätze

Island vs. Türkei heute live im TV sehen - funktioniert das?

Island vs. Türkei, das spannende Spiel aus der Qualifikationsgruppe H gibt es heute Abend leider nicht live im TV zu sehen.

Das liegt daran, dass das Free-TV keinen Sender stellt, der die Rechte für die Qualifikationsspiele zur besitzt. Weder das Erste, das ZDF noch RTL haben sich die Rechte an diesen Spielen gesichert - nur die Partien des DFB-Teams bilden eine Ausnahme.

Island vs. Türkei gibt es auch nicht im Pay-TV zu sehen, denn auch Sky hat keine Bilder aus Reykjavik zur Verfügung.

Wollt Ihr die Begegnung aus Gruppe H dennoch live anschauen und auf Eurer Couch Platz nehmen? Dann haben wir eine Alternative für Euch, die sich definitiv lohnt: Denn mit einem LIVE-STREAM lässt sich jeder Smart-TV mittlerweile ganz einfach verbinden. Solltet Ihr keinen Smart-TV besitzen, können auch Hilfsmittel wie etwa der Amazon-Fire-TV-Stick das DAZN-Programm auf Euren Fernseher streamen.

Island vs. Türkei heute im LIVE-STREAM ansehen

Gute Nachrichten für alle Fans der Türkei, die Ihre Mannschaft zur EM 2020 peitschen wollen: Das Duell der Gruppe H in Island wird heute Abend live im Stream von DAZN übertragen. Beginn der Übertragung ist kurz vor Anpfiff, also gegen 20.40 Uhr.

Der LIVE-STREAM ist für Euch aufrufbar, wenn Ihr zuvor ein Abonnement beim Streamingdienst aus Ismaning abschließt. Dieses gibt es zunächst aber ohne finanziellen Aufwand.

Die DAZN-App ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Diese steht für alle gängigen Geräte zum Download bereit (zum Beispiel im Apple- oder Google-Play-Store). Und: Ihr könnt diese eben auch auf Eurem Smart-TV installieren, um Euch das TV-Gefühl ins Wohnzimmer zu holen.

Island vs. Türkei: Die Aufstellungen

Die Mannschaftsaufstellungen werden gegen 19.45 Uhr bekanntgegeben. Dann findet Ihr sie an genau dieser Stelle.

Island vs. Türkei: Die Highlights bei DAZN anschauen

Ihr habt die Begegnung zwischen den Isländern und der Türkei am Dienstag verpasst, weil kein LIVE-STREAM und auch kein TV-Gerät in der Nähe waren?

Dann haben wir etwas für Euch: Denn die besten Szenen dieses Spiels werden rund 40 Minuten nach Ende auf der Plattform von DAZN zu sehen sein.

Habt Ihr sogar Lust, die vollen 90 Minuten anzuschauen, dann seid Ihr mit der Re-Live-Funktion am richtigen Ort.

