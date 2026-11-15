So sehen Sie Island gegen Luxemburg mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Übertragungspartner auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportübertragungspartners, der die Rechte hält.

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Spielvorschau

UEFA Nations League C - Spielwoche 6 16. Nov. 2026 - 12:00 Laugardalsvöllur

Island empfängt Luxemburg im Laugardalsvoellur in Reykjavik in Gruppe 4 der UEFA Nations League C. Der Tabellenführer will seine Spitzenposition in der Schlussphase des Wettbewerbs weiter festigen.

Das Team von Arnar Gunnlaugsson war bislang die herausragende Mannschaft der Gruppe. Zuletzt gelang Island ein souveräner 5:0-Sieg gegen Bulgarien. Der Auftritt unterstrich, wie deutlich Island dem Rest der Gruppe im bisherigen Wettbewerb voraus war.

Luxemburg reist in schwacher Form und ohne zählbaren Erfolg in der bisherigen Nations League nach Island. Das Team von Jeff Strasser steht am Ende der Gruppe 4 und hat alle vier Nations-League-Spiele verloren, darunter das Hinspiel gegen Island im September mit 0:3.

Zuletzt unterlagen die Gäste Estland mit 0:1 und setzten damit ihre enttäuschende Ergebnisserie fort. Luxemburg hat in diesem Wettbewerb viele Gegentore kassiert und nur selten getroffen. Gegen ein selbstbewusstes Island steht das Team auswärts vor einer schweren Aufgabe.

Island muss lediglich seine gewohnte Leistung abrufen, um den Gruppensieg perfekt zu machen. Luxemburg braucht ein gutes Ergebnis, um nach einem schwierigen Nations-League-Wettbewerb zumindest etwas Selbstachtung zu bewahren.

Im Folgenden finden Sie alle Informationen dazu, wie Sie Island gegen Luxemburg live sehen können, einschließlich Anstoßzeit, TV-Sender und Livestream.

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