Island gegen England heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Nations League übertragen

gastiert heute im Rahmen der Nations League bei . Die Partie wird um 18 Uhr im Laugardalsvöllur angepfiffen.

In der Gruppe 2 der Liga A der kämpfen Island, England, und um den Gruppensieg, durch welchen man sich für die Finalspiele qualifiziert. Die Nations League hat die klassichen Freundschaftsspiele ersetzt und garantiert Spannung, da Siege hier wichtig für die Weltrangliste sind und man sich über die Nations League auch für die großen Turniere wie die WM oder EM leichter qualifizieren kann.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Island gegen England heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald uns diese bekannt sind.

Leider nein, die Nations League wird, abgesehen von den Spielen mit deutscher Beteiligung, nicht im Free-TV übertragen. Die einzige Möglichkeit, um Island gegen England sehen zu können, ist über den LIVE-STREAM von DAZN.

The season starts here.



Introducing the #ThreeLions' new @nikefootball home and away shirts! 🔥 pic.twitter.com/wB7Jil8BX0