Im letzten Spiel der Länderspielpause ist Deutschland zu Gast in Island. Goal erklärt alles zu den Aufstellungen und zur Übertragung im TV und STREAM.

Rückspiel der WM-Qualifikation in Gruppe J: Heute trifft Deutschland in Reykjavík auf Island und möchte den dritten Sieg im dritten Spiel unter Hansi Flick einfahren. Die letzte Partie dieser Länderspielperiode wird um 20:45 Uhr angepfiffen.

Die deutsche Nationalmannschaft geht mit Euphorie in das dritte wichtige Länderspiel innerhalb von wenigen Tagen. Das letzte Spiel gegen Armenien konnte mit 6:0 deutlich gewonnen werden und lässt deutsche Fans von besseren Zeiten träumen. Mit dem ersten Platz in der Tabelle haben die Männer von Hansi Flick die Qualifikation für Katar 2022 nun in der eigenen Hand!

Island konnte in dieser Quali-Runde erst einmal gewinnen und möchte es heute besser als im Hinspiel gegen Deutschland - man verlor 0:3 - machen.

Die aggressive und schnelle Spielweise der Nationalmannschaft sowie der Kampfgeist, den man gegen Armenien an den Tag legte, muss heute gegen Island bestätigt werden. Schafft Island die Sensation oder wird Deutschland seiner Favoritenrolle gerecht? Goal erklärt Euch alles rund um die Übertragung live im TV, STREAM und TICKER.

WM-Qualifikation heute live: Island vs. Deutschland im TV, STREAM und TICKER: Die Daten zum Spiel

Island vs. Deutschland heute live: Wird die WM-Qualifikation im Fernsehen übertragen?

Bislang scheint es, als hätten die Impulse des neuen Trainers der Nationalelf, Hansi Flick, Wirkung gezeigt. Mit Spannung wird deswegen erwartet, ob das DFB-Team seine Anhänger auch heute gegen Island mit ein starken Spiel verwöhnt. Die gute Nachricht für alle Fans der deutschen Nationalmannschaft vorab:

Das Spiel ist heute live und für jedermann zugänglich im Free-TV zu sehen!

Island vs. Deutschland heute live im TV: RTL überträgt WM-Qualifikation

Früher wurden Spiele der deutschen Nationalmannschaft entweder bei ARD oder ZDF übertragen, doch mittlerweile hat sich das geändert: Alle Spiele der deutschen WM-Qualifikation werden exklusiv von RTL live gezeigt. Möchtet also auch Ihr heute sehen, wie sich Goretzka, Werner, Rüdiger und Co. schlagen, müsst Ihr einfach nur den Fernseher einschalten!

Die Übertragung auf RTL beginnt mit einer ausführlichen Vorberichterstattung um 20.15 Uhr. Kommentiert wird die Begegnung heute wieder von Marco Hagemann und Steffen Freund.

WM-Qualifikation - Island vs. Deutschland heute live: Der LIVE-STREAM auf TVNow

Die WM-Qualispiele könnt Ihr außerdem live im Internet auf der RTL-hauseigenen Plattform TVNow verfolgen. Der Haken dabei: Es muss zunächst ein Abo abgeschlossen werden. Um die deutschen Spiele in der WM-Qualifikation über den LIVE-STREAM von RTL bei TVNow abrufen zu können, benötigt Ihr das Premium Paket. Dieses kostet 4,99 Euro im Monat, alle weiteren Informationen erhaltet Ihr unter diesem Link.

Die Übertragung im STREAM verläuft derweil analog zu jener im TV. Auch hier geht RTL jeweils eine halbe Stunde vor dem Anpfiff mit ausführlichen Vorberichten auf Sendung und auch das Kommentatorenduo ist dasselbe.

WM-Qualifikation live sehen: DAZN überträgt fast alles

Wollt Ihr auch die Qualifikationsspiele anderer Nationen sehen? Dann werdet Abonnent von DAZN und habt Zugriff auf alle Spiele der WM-Qualifikation! Der Streaminganbieter aus Ismaning zeigt auch die Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Re-Live, außerdem könnt Ihr die Highlights der Begegnungen in Zusammenfassungen auf DAZN abrufen.

Für die Mitgliedschaft bei DAZN zahlt Ihr im Jahresabo 149,99 Euro (etwa 12,49 Euro pro Monat) oder im Monatsabo 14,99 Euro pro Monat (monatlich kündbar). Seid Ihr Neukunden, könnt Ihr Euch jetzt sogar einen kostenlosen Probemonat sichern und seht unter Umständen die WM-Quali, Bundesliga, Champions-League und vieles mehr sogar kostenlos.

Island vs. Deutschland heute live im TV, STREAM und TICKER: Die Aufstellungen

Ihr wollt wissen wen Hansi Flick heute aufstellt? Hier findet Ihr rund eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams.

WM-Qualifikation - Island vs. Deutschland heute im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen

Seid Ihr unterwegs und besitzt kein Abonnement bei TVNow müsst Ihr trotzdem nicht auf die wichtigsten Spielereignisse verzichten. Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal zur Begegnung liefert Euch interessante Statistiken zum Spiel, die Aufstellungen beider Mannschaften und die Schlüsselszenen der Partie nahezu in Echtzeit.

Hier könnt Ihr Island vs. Deutschland heute im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen.

Island vs. Deutschland heute live im TV, STREAM und TICKER: Die WM-Qualifikation im Überblick