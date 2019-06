Die Gruppe H der EM-Qualifikation bietet zwei direkte Startplätze für die Europameisterschaft 2020, für die sich und qualifizieren wollen. Das Duell der beiden Teams findet bereits heute Nachmittag (Sa., 8. Juni) um 15 Uhr im Nationalstadion Laugardalsvöllur in Reykjavik statt.

Die Nationalmannschaften von Albanien und Island schafften vor drei Jahren ihre größten Erfolge und qualifizierten sich zum ersten Mal für eine EM-Endrunde. Während es die Rot-Schwarzen dort nicht über die Vorrunde hinausschafften, marschierte Island sogar bis ins Viertelfinale durch. Nun wollen sich beide für das kommende Turnier erneut qualifizieren.

In der Gruppe rangieren und die nach zwei Spielen und sechs Punkten derzeit auf den Spitzenplätzen. Island und Albanien stehen mit drei Zählern knapp dahinter. Komplettiert wird die Gruppe von Moldawien und Andorra.

Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Quali-Spiel zwischen Island und Albanien heute live verfolgen könnt. Hier lest Ihr alle Infos zur TV-Übertragung, zum LIVE-STREAM und zu den Aufstellungen, sobald sie raus sind.

Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden regelmäßig im Free-TV übertragen. Wie sieht es aber mit Spielen ohne deutsche Beteiligung aus? Goal klärt auf.

Wer sich erhofft hatte, das Quali-Spiel im frei empfangbaren Fernsehen zu schauen, der wird leider enttäuscht. Island gegen Albanien kommt weder auf ARD, ZDF, Sport1, RTL, Eurosport oder einem anderen Sender im Free-TV.

Wenn im Free-TV ein Spiel nicht übertragen wird, schafft Sky häufig Abhilfe. Der Pay-TV-Sender zeigt allerdings keine Länderspiele und somit auch nicht das EM-Quali-Spiel zwischen Island und Albanien.

Seit drei Jahren hat sich der Streaming-Anbieter DAZN als "Netflix des Sports" etabliert. Inzwischen kommen immer mehr Live-Übertragungen in das Programm des Portals und auch die EM-Qualifikation ist im Angebot. Somit wird es dort am Samstag (15 Uhr) auch einen LIVE-STREAM zu Island gegen Albanien geben.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, braucht Ihr ein Abo bei DAZN. Das gibt es einen Monat lang kostenlos zum Probieren, danach kann entweder umsonst gekündigt oder das Abo für 9,99 Euro monatlich verlängert werden.

Sobald ein Account erstellt wurde, könnt Ihr Euch über die DAZN-App, die es gratis im Google Play Store und im App Store gibt, auf dem Smartphone oder Tablet anmelden und losstreamen. Auch auf dem Laptop, dem PC oder MacBook ist ein Login unter www.dazn.com möglich.

Wer das Spiel entspannt auf der Couch und am Fernseher verfolgen möchte, der kann sich auf Smart-TV-Geräten ganz einfach anmelden oder über die Playstation oder den Amazon Fire TV Stick den Stream auf herkömmlichen Fernsehgeräten laufen lassen.

Mit dem Abo könnt Ihr dann nicht nur auf Island gegen Albanien zugreifen, sondern auch auf sämtliche weitere Quali-Spiele sowie die Frauen-WM und die . Auch weitere Sportarten wie Boxen, MMA, Eishockey oder Rennsport stehen jedem Abonnenten zur Verfügung.

Die ungewöhnliche Anstoßzeit um 15 Uhr heute Nachmittag könnte dafür sorgen, dass der eine oder andere die Live-Übertragung des Spiels verpasst. Wem das passiert, dem bietet DAZN jedoch eine Möglichkeit zur Wiedergutmachung.

Schon kurz nach Abpfiff steht auf der Streaming-Plattform DAZN ein Highlight-Clip mit den besten Szenen des Spiels zur Verfügung. Auch das komplette Spiel im Re-Live wird verfügbar sein.

Ihr seid heute Nachmittag unterwegs und könnt nicht auf den LIVE-STREAM zugreifen? Goal hat dafür die Lösung und stellt Euch einen Ergebnis-TICKER zur Verfügung.

Hier bekommt Ihr alle Infos zu Toren, Vorlagen, Gelben und Roten Karten und Wechseln in Höchstgeschwindigkeit. Klickt Euch dafür einfach unter diesem Link rein.

Albania's new national team coach (Edoardo Reja) falls to the ground. At the end of the conference, Reja rose from the table where he was sitting and could not avoid the collapse after dangling his feet. Nothing to worry about, the technician immediately got up and was OK 👍 pic.twitter.com/Nwjy44cK9V