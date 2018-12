Isco überrascht bei Real Madrid: Spieler lehnt Kapitänsbinde ab

Für Isco läuft es bei Real Madrid nicht nach Plan. Beim 0:3 gegen Moskau sorgt er mit einer Aktion für Aufsehen und mit einer Geste für Ärger.

Isco von Real Madrid hat im Champions-League-Spiel gegen ZSKA Moskau die Kapitänsbinde abgelehnt und die Fans mit einer Geste provoziert. Der Spanier musste dafür Kritik von Mitspieler Marcelo hinnehmen.

"Ich wollte Isco die Kapitänsbinde geben, aber er sagte mir, dass ich sie Dani Carvajal geben solle", erklärte Marcelo nach der historischen 0:3-Niederlage der Königlichen im Santiago Bernabeu gegen ZSKA Moskau. Auch auf den TV-Bildern war zu erkennen, wie Isco die ihm anvertraute Kapitänsbinde ablehnte, was für Irritationen sorgte.

Den Grund konnte Marcelo, der nach 74 Minuten ausgewechselt worden war, nicht herausfinden: "Ich weiß es nicht", sagte er. Isco durchlebt bei den Königlichen aktuell eine schwere Zeit. Er setzte sich für Trainer Julen Lopetegui ein, der allerdings inzwischen von Santiago Solari beerbt wurde. Unter dem neuen Trainer hat Isco einen schweren Stand.

Isco im Konflikt mit Fans von Real Madrid

Diesen hat er inzwischen auch bei den Anhängern der Königlichen. Eine Geste in Richtung Tribüne brachte ihm für die restliche Spielzeit ein gellendes Pfeifkonzert ein. "Ich habe die Geste nicht gesehen, aber glaube nicht, dass die Pfiffe aus dem Nichts kamen. Wir sind hier, um das Maximum für diesen Klub zu geben", sagte Marcelo.

Der Brasilianer stellte trocken fest: "Wenn du ausgepfiffen wirst, muss du etwas ändern." Isco hatte sich in der 55. Minute in einem Dribbling verheddert und dabei den freien Mitspieler Vinicius übersehen. Als die Fans pfiffen, schrie und deutete er wütend in Richtung Tribüne.