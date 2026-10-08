Irres Gesamtpaket für Supertalent: FC Bayern führt offenbar erneut Gespräche mit JJ Gabriel

Wie Sky berichtet, soll es zwischen den Münchnern und der Spielerseite eine neue Gesprächsrunde gegeben haben. Ein konkretes Angebot liege demnach allerdings noch nicht vor.

Im Rennen um den erst am Dienstag 16 Jahre alt gewordenen Engländer hätten aktuell ohnehin andere Klubs bessere Karten. Gabriel soll einen Wechsel nach Spanien bevorzugen, Real Madrid und der FC Barcelona gelten dabei als mögliche Ziele.

Gab es schon ein Treffen zwischen dem FC Bayern und JJ Gabriel?

Bereits zuvor hatte es Gespräche zwischen Bayern und Gabriels Umfeld gegeben. Vor allem Trainer Vincent Kompany soll großer Fan des offensiven Mittelfeldspielers sein. Trotz seines jungen Alters wäre Gabriel demnach sofort für die Profis eingeplant. Die finanziellen Rahmenbedingungen könnten einen Transfer allerdings enorm erschweren. Laut Sky müsste man ein Gesamtpaket von "deutlich mehr als 10 bis 15 Millionen Euro" stemmen.

Neben den Münchnern, Real und Barca soll auch Paris Saint-Germain die Situation um das Supertalent genau beobachten. Borussia Dortmund und RB Leipzig seien hingegen jedoch bereits aus dem Rennen.

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Ein Wechsel nach Europa ist für Gabriel aufgrund der Brexit-Regeln eigentlich erst mit 18 Jahren möglich. In England darf er derzeit nur einen Stipendiatenvertrag unterschreiben, einen Profivertrag erst ab 17. Die Herkunft seiner Eltern könnte ihm jedoch ein Schlupfloch eröffnen: Nach Sky-Informationen will Gabriel einen zypriotischen Pass beantragen. Dadurch wäre ein Wechsel bereits im Januar möglich.

Für Schlagzeilen hatte Gabriel zuletzt gesorgt, weil er Manchester United offenbar gebeten hatte, seine Registrierung beim Klub aufzuheben. Der Vorgang habe bei United für einen "Schock" gesorgt und sei "fast beispiellos", berichtete der Telegraph.

Gabriel spielt seit seinem elften Lebensjahr für United und erzielte vergangene Saison 23 Tore in 23 U18-Partien. Dafür wurde er zum besten Spieler der U18-Premier-League gewählt. Im August feierte er zudem sein Profidebüt und wurde zum jüngsten United-Spieler der Klubgeschichte in der ersten Mannschaft.