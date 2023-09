Irre TV-Panne! Bayern in den Nachrichten zum Sieger gekürt

Im Zuge des Bundesliga-Spitzenspiels zwischen dem FC Bayern und Leverkusen ist es zu einem kuriosen Moment in den TV-Nachrichten gekommen.

WAS IST PASSIERT? Im 'heute journal' des ZDF ist es am Freitag-Abend zu einem kuriosen Fauxpas gekommen. In der Nachrichtensendung verkündete Moderatorin Hanna Zimmermann fälschlicherweise den FC Bayern zum Sieger im Bundesliga-Topspiel über Bayer 04 Leverkusen.

Unglücklicherweise war die Partie zum Zeitpunkt der Ausstrahlung aber noch nicht beendet. Leverkusens Exequiel Palacios erzielte mit einem Elfmeter in der Nachspielzeit noch das Tor zum 2:2 und stellte damit auf Unentschieden.

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Der FC Bayern hat durch das Remis den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Harry Kane gelang in der 7. Minute die Führung. Es war bereits der vierte Saisontreffer des 100-Millionen-Euro-Einkaufs. Alejandro Grimaldo glich mit einem Traum-Freistoß in der 24. Minute für die Werkself aus. Nach Leon Goretzkas Treffer (86.) sahen die Bayern wie der Sieger aus, doch der eingewechselte Palacios (90.+4) glich spät aus.

DIE BILDER ZUR NEWS: