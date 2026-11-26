So lässt sich Irland U17 gegen Tansania U17 mit einem VPN ansehen

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst mit höherer Sicherheit nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Ein zuverlässiges VPN besorgen . Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland DAZN Schweiz DAZN

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besuchen Sie die Website des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

Anmelden und Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Anbieter oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Vorschau auf das Spiel

Irland U17 trifft in Gruppe I der U17-WM auf Tansania U17. Spielstätte und Austragungsstadt sind noch nicht bestätigt.

Irland geht nach dem 2:0-Sieg gegen Costa Rica U17 am 24. November mit Rückenwind in die Partie. Durch das Ergebnis rückte das Team auf Platz zwei der Gruppe vor.

Der Sieg war die erhoffte Reaktion auf die Auftaktniederlage. Im ersten Turnierspiel am 21. November unterlag Irland Brasilien U17 mit 1:2.

Tansania U17 wartet noch auf den ersten Sieg. Am 21. November spielte das Team 2:2 gegen Costa Rica U17, ehe es am 24. November Brasilien U17 mit 0:1 unterlag.

Damit steht Tansania auf dem dritten Tabellenplatz und braucht hier ein Ergebnis, um im Rennen um die Qualifikation zu bleiben. Irland rechnet sich gute Chancen aus, an den jüngsten Erfolg anzuknüpfen.

Das ist bislang darüber bekannt, wie sich das Spiel verfolgen lässt.

Team-News und Kader