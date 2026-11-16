So seht Ihr Irland gegen Kosovo mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website des Sportsenders auf, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Aviva Stadium

Irland empfängt Kosovo im Aviva Stadium in Dublin zu einer Partie der Gruppe 3 der UEFA Nations League B, die Auswirkungen auf die Abschlusstabelle haben kann.

Die Mannschaft von Heimir Hallgrimsson geht als Gruppendritter in die Partie. Ihr bleibt nicht mehr viel Zeit, um noch in den Kampf um den Aufstieg einzugreifen. Nach der 0:1-Niederlage gegen Österreich am fünften Spieltag braucht Irland einen Sieg, um im Rennen zu bleiben.

Kosovo steht auf Platz zwei der Gruppe und reist in ordentlicher Verfassung nach Dublin. Die Mannschaft von Franco Foda trennte sich zuletzt 0:0 von Israel. Damit befindet sie sich weiter in einer guten Ausgangslage, der Aufstieg ist aber noch nicht gesichert.

Es wird das erste Pflichtspiel zwischen den beiden Mannschaften sein. Das bringt für beide Seiten eine gewisse Ungewissheit in der Vorbereitung mit sich. Irland hat im Aviva den Heimvorteil und die Fans im Rücken, doch Kosovo hat in dieser Gruppe bereits gezeigt, dass es gegen jeden punkten kann.

Kosovo besiegte Irland im bisherigen Verlauf des Wettbewerbs in Pristina mit 1:0. Das gibt Fodas Mannschaft Selbstvertrauen für das Rückspiel. Hallgrimsson weiß, dass sich sein Team einen weiteren schwachen Start nicht leisten kann.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung von Irland gegen Kosovo wissen müsst, einschließlich Anstoßzeit, Team-News und der aktuellen Möglichkeiten, das Spiel zu sehen.

Team-News und Kader