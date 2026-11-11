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Ein neuer Konkurrent für Jamal Musiala? Der Engländer würde seinen Platz im Sturm für ein Experiment gerne freimachen.

Harry Kane vom FC Bayern München hat verraten, dass er sich gerne als Spielmacher im Mittelfeld versuchen würde. Der Stürmer schoss in den vergangenen Jahren Tore am Fließband für den FCB und sicherte sich mit seinen Leistungen zuletzt die Auszeichnung mit dem Ballon d'Or als bester Spieler der Welt. Der Engländer würde aber gerne einmal erleben, wie es ihm auf einer anderen als der Mittelstürmer-Position ergeht.

"Das würde ich irgendwann gerne einmal ausprobieren. Schon in der Jugend bei Tottenham habe ich im Mittelfeld und auf verschiedenen Positionen gespielt", sagte Kane der Sport Bild, als er auf einen Wechsel auf die Spielmacher-Position angesprochen wurde. Bei den Bayern hat Kane die Freiheiten, sich weit zurückfallen zu lassen. In diesen Situationen glänzt er oft sowohl mit seiner Arbeit nach hinten als auch mit präzisen langen Pässen, die in einigen Fällen auch schon Chancen und Tore für seine Teamkollegen eingeleitet haben.

Getty Images

"Ich wusste, dass das Passspiel eine meiner größten Stärken ist und dass ich, wenn ich mich tiefer fallen lasse, den Ball auch unter Druck gut verarbeiten kann", berichtete Kane. Vor allem unter Coach Jose Mourinho habe er bei Tottenham die Freiheiten erstmals bekommen, seine Qualitäten auszuspielen. "Er hat mein Spiel wahrscheinlich noch einmal auf ein anderes Niveau gehoben", blickte der Engländer zurück.

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In der Spielzeit 2020/21, deren Ende Mourinho bei den Spurs nicht mehr erlebte, bekam Kane gleich zwei individuelle Auszeichnungen: "In dieser Saison habe ich in der Premier League sowohl den Playmaker Award für die meisten Torvorlagen als auch den Golden Boot für die meisten Tore gewonnen", sagte er.

In der laufenden Saison steht Kane nach 15 Pflichtspielen in allen Wettbewerben bei 10 Toren und 10 Assists für die Bayern.