Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Werbung
imago-sport-1085769962.jpgIMAGO
Daniel Buse

"Irgendwann mal ausprobieren": Harry Kane hat Idee für seine neue Position beim FC Bayern

GOAL bei Google bevorzugen
Werbung

Ein neuer Konkurrent für Jamal Musiala? Der Engländer würde seinen Platz im Sturm für ein Experiment gerne freimachen.

Harry Kane vom FC Bayern München hat verraten, dass er sich gerne als Spielmacher im Mittelfeld versuchen würde. Der Stürmer schoss in den vergangenen Jahren Tore am Fließband für den FCB und sicherte sich mit seinen Leistungen zuletzt die Auszeichnung mit dem Ballon d'Or als bester Spieler der Welt. Der Engländer würde aber gerne einmal erleben, wie es ihm auf einer anderen als der Mittelstürmer-Position ergeht.

"Das würde ich irgendwann gerne einmal ausprobieren. Schon in der Jugend bei Tottenham habe ich im Mittelfeld und auf verschiedenen Positionen gespielt", sagte Kane der Sport Bild, als er auf einen Wechsel auf die Spielmacher-Position angesprochen wurde. Bei den Bayern hat Kane die Freiheiten, sich weit zurückfallen zu lassen. In diesen Situationen glänzt er oft sowohl mit seiner Arbeit nach hinten als auch mit präzisen langen Pässen, die in einigen Fällen auch schon Chancen und Tore für seine Teamkollegen eingeleitet haben.

Harry KaneGetty Images

"Ich wusste, dass das Passspiel eine meiner größten Stärken ist und dass ich, wenn ich mich tiefer fallen lasse, den Ball auch unter Druck gut verarbeiten kann", berichtete Kane. Vor allem unter Coach Jose Mourinho habe er bei Tottenham die Freiheiten erstmals bekommen, seine Qualitäten auszuspielen. "Er hat mein Spiel wahrscheinlich noch einmal auf ein anderes Niveau gehoben", blickte der Engländer zurück.

Werbung
Werbung

In der Spielzeit 2020/21, deren Ende Mourinho bei den Spurs nicht mehr erlebte, bekam Kane gleich zwei individuelle Auszeichnungen: "In dieser Saison habe ich in der Premier League sowohl den Playmaker Award für die meisten Torvorlagen als auch den Golden Boot für die meisten Tore gewonnen", sagte er.

In der laufenden Saison steht Kane nach 15 Pflichtspielen in allen Wettbewerben bei 10 Toren und 10 Assists für die Bayern.

Geschrieben vonDaniel Buse

Redakteur GOAL DE / SPOX

📝Bio: Für die Lokalzeitung startete ich sofort nach meinem 18. Geburtstag im Sport - weil ich dann endlich mit meinem neuen Führerschein alle Kreisliga-Plätze der näheren Umgebung abfahren konnte. Neben dem "kleinen" Fußball bekam ich auch noch den FC Twente von einem Kollegen an die Hand, bei dem ich seit 2006 regelmäßig im Stadion bin. 

Neben meinem Studium begann ich bei GOAL mit einem Praktikum, bei dem sich der Arbeitsumfang immer weiter erhöhte, bis es zu einem echten Job wurde. Seit 2015 bin ich fest bei GOAL und SPOX und als Redakteur für all das verantwortlich, was das Tagesgeschehen des "großen" Fußballs zu bieten hat. 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Als Sohn eines fußballbegeisterten Vaters, der in Dortmund groß geworden ist, hat man keine Wahl - sondern ist natürlich BVB-Fan. Die Liebe zu den Schwarz-Gelben ist allerdings nicht mehr ganz so intensiv wie noch als Jugendlicher, vielleicht auch, weil es der Job mit seinem neutral-kritischen Blick auf das Ganze mit sich bringt. 

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • internationalen News

  • dem Geschehen in der Bundesliga

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Wenn es mit der eigenen Karriere nicht mal ansatzweise geklappt hat, sind die Augenblicke, in denen man trotzdem auf der großen Bühne steht und die Fans außer sich vor Freude sind, etwas ganz Besonderes: 2011 ging es zum jubelnden BVB-Team durch den Spielertunnel bis auf den Rasen, vor die "Gelbe Wand" und zur Meisterschale. Und im selben Jahr stand ich bei der Twente-Meisterfeier im Hintergrund auf der Bühne und damit vor einem riesigen Pyro-Meer. 

Autorprofil anzeigen