Iran gegen Neuseeland – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe G Los Angeles Stadium

Das Spiel Iran gegen Neuseeland beginnt am 16. Juni 2026 um 01:00 Uhr GMT und 21:00 Uhr EST (15. Juni).

Iran gegen Neuseeland: Hintergrund

Das Eröffnungsspiel in Kalifornien ist für beide Teams wichtig, denn sie wollen in einer der stärksten Gruppen des Turniers gut starten. Unter wachsendem Druck im eigenen Land will Irans Trainer Amir Ghalenoei zeigen, dass seine erfahrene Mannschaft auf der größten Fußballbühne taktisch überlegen ist. Angeführt wird die Auswahl von Stürmer Mehdi Taremi. Auf der anderen Seite steht eine mutige, sich schnell entwickelnde neuseeländische Mannschaft unter Darren Bazeley. Sein moderner, auf Ballbesitz basierender Stil verleiht den All Whites technische Sicherheit, sie lassen den Ball präzise zirkulieren und ziehen den Gegner über die Flügel auseinander. Im spektakulären SoFi Stadium von Los Angeles mit seinen modernen Einrichtungen und der markanten Überdachung dürfte das Duell eines der Highlights der Auftaktrunde werden.

Da mit Belgien und Ägypten zwei weitere starke Teams in Gruppe G stehen, darf sich niemand einen Fehlstart leisten. Der Iran sieht die Partie als Chance, seinen Anspruch als asiatische Spitzenmannschaft zu unterstreichen und die K.o.-Runde anzusteuern. Neuseeland will zeigen, dass seine junge Mannschaft die etablierten Teams herausfordern kann und an die Widerstandsfähigkeit der ungeschlagenen Kampagne von 2010 anknüpft. Wenn in Südkalifornien die Lichter angehen, werden Intensität und Druck des Eröffnungsspiels für alle sichtbar sein. Kollektive Disziplin, präzises Spielmanagement und die Fähigkeit, sich an die strengen Rotationsregeln des Turniers anzupassen, werden wahrscheinlich entscheiden, wer den wichtigen Auftaktsieg holt.

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Der Weg zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Irans beständige Dominanz auf dem Kontinent

Der Iran sicherte sich sein Ticket nach Nordamerika durch einen konstanten Lauf durch die mehrstufigen AFC-Qualifikationsrunden. In der erweiterten dritten Runde setzte sich "Team Melli" in der Gruppenphase mit erfahrenem, temporeichem Spiel gegen die regionalen Gegner durch und verhinderte so jegliche Dramatik im Qualifikationskampf.

Der Hauptgrund für ihren erfolgreichen Siegeszug über den Kontinent war eine starke Balance zwischen defensiver Stabilität und eiskalter Durchschlagskraft im Angriff. Unter der präzisen Führung von Amir Ghalenoei verwandelte der Iran seine Heimspiele in eine uneinnehmbare Festung und zeigte auch bei schwierigen Auswärtsspielen unter hohem Druck kollektive Disziplin. Stürmer Mehdi Taremi zog mit seinen Laufwegen und Toren die Abwehrreihen auseinander, sodass der Iran sich schon vor dem Saisonende zum dritten Mal in Folge für die Weltmeisterschaft qualifizierte.

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Neuseelands makelloser Ozeanien-Zug

Während der Iran in Asien auf die Ruhe seiner erfahrenen Spieler setzte, sicherten sich die All Whites ihr Ticket durch klare Dominanz in den OFC-Qualifikationsrunden. Unter Darren Bazeley übernahm Neuseeland die Rolle des regionalen Leaders und machte keinen Fehler, während es jeden Gegner in Ozeanien hinter sich ließ.

Ihr Spiel beruhte auf Ballbesitz und einer starken Abwehr, die gegnerische Angriffe früh erstickte. Eine flexible Taktik zog die Abwehrreihen breiter und verband Profis aus Europa mit aufstrebenden Talenten aus dem Inland. Mit voller Konzentration verwandelten sie schwierige Auswärtsspiele in der Region in souveräne Siege und sicherten sich ohne Punktverlust den direkten Qualifikationsplatz. Damit fährt Neuseeland zum ersten Mal seit 2010 wieder zur Endrunde.

Iran vs. Neuseeland – Mannschaftsnachrichten

Iran: Mannschaftsnachrichten

Team Melli traf nach seinem effizienten Durchmarsch durch die AFC-Qualifikationsrunden mit einem erfahrenen, eingespielten Kader im Trainingslager in Kalifornien ein. Cheftrainer Amir Ghalenoei wählt aus einem 26-Mann-Kader, die Stimmung im Trainingslager zielt darauf ab, erstmals die Gruppenphase zu überstehen. Die wichtigste Nachricht ist die gute Verfassung der in Europa spielenden Stürmer, was der taktischen Kontinuität hilft.

Mehdi Taremi bildet den Dreh- und Angelpunkt des Angriffs und führt die Offensive an. Hinter den Mittelstürmern soll Saman Ghoddos mit seiner Spielübersicht und Positionierungsstärke die Abwehrreihen knacken. In der Abwehr stabilisiert das Innenverteidiger-Duo Shojae Khalilzadeh und Hossein Kanaanizadegan die Viererkette, dahinter steht Alireza Beiranvand im Tor und strahlt vom ersten Pfiff an Souveränität aus.

Neuseeland: Mannschaftsnachrichten

Die All Whites sind in Los Angeles gelandet. Die Mannschaft zeigt große Zuversicht nach ihrer dominanten und ungeschlagenen Serie in der Ozeanien-Qualifikation. Cheftrainer Darren Bazeley hat einen jungen, 26 Spieler starken Kader zusammengestellt, der Talente aus Europa mit einer zuverlässigen Gruppe einheimischer Akteure verbindet. Die Auswahl zeigt einen klaren Generationswechsel, doch Bazeleys moderne, auf Ballbesitz fokussierte Philosophie prägt das gesamte Team.

Die wichtigste Personalie ist Stürmer Chris Wood: Er ist fit, führt die Mannschaft als Kapitän und bringt im Angriff Kopfballstärke und physische Präsenz. Im flexiblen Angriffsystem sollen Elijah Just und Sarpreet Singh seine Partner sein. Im Mittelfeld soll Liberato Cacace von Torino offensiv links agieren und den Spielaufbau ankurbeln, während eine disziplinierte Innenverteidigung um Nando Pijnaker den jungen Torhüter Max Crocombe schützt.

Trainerprofile & taktische Philosophien

Amir Ghalenoei (Iran)

(C)Getty Images

Amir Ghalenoei, eine erfahrene Größe im asiatischen Fußball, bringt strukturellen Pragmatismus, die Ruhe eines Veteranen und strenge kollektive Disziplin in die iranische Nationalmannschaft ein. Es ist seine zweite Amtszeit auf dem internationalen Parkett. Er leitete einen reibungslosen Generationswechsel und bewahrte den Status des "Team Melli" als kontinentale Macht. Sein direkter Kommunikationsstil, die Defensivoptimierung und seine Fähigkeit, das Zusammenspiel seiner in Europa aktiven Offensivkräfte zu maximieren, brachten ihm breites Lob ein.

Taktisch setzt er meist auf ein starres 4-2-3-1 oder ein funktionales 4-3-3. Seine Philosophie betont defensive Stabilität und intensives Pressing im Zentrum, um Gegner nach außen zu lenken, wo seine großen Innenverteidiger dominieren. Sobald sein Team den Ball erobert, verlangt er sofort vertikale Pässe, um den Gegner beim Umschalten zu überraschen. In Los Angeles steht Ghalenoei vor seiner größten Herausforderung: Seine erfahrene Abwehr soll gegen einen jungen, agilen Gegner konzentriert bleiben und Fehler vermeiden, die dauerhaften Druck auf die Viererkette erzeugen könnten.

Darren Bazeley (Neuseeland)

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Darren Bazeley hat sich als Architekt einer modernen, zukunftsorientierten Ära des neuseeländischen Fußballs etabliert und die All Whites zurück auf die Weltbühne geführt. Der in England geborene Taktiker hat in einem sich rasch entwickelnden Kader großes kollektives Selbstvertrauen und technisches Selbstbewusstsein gefördert und sich Anerkennung dafür verdient, dass er die Nationalmannschaft von einem historisch direkten Spielstil weggeführt und einen mutigen, progressiven Plan umgesetzt hat, der auf Ballbesitz basiert.

Bazeley setzt auf Ballbesitz und flüssiges Kombinationsspiel. Meist wählt er ein asymmetrisches 4-3-3 oder ein dynamisches 3-4-3, um das Tempo zu kontrollieren. Sein Spielaufbau startet sauber aus der Abwehr. Nach innen ziehende Außenverteidiger und offensiv denkende zentrale Mittelfeldspieler schaffen im mittleren Drittel Überzahl. Er verlangt technische Sicherheit und stellt seine Flügel, damit sie das Feld breit machen und so Passwege für nachrückende Mitspieler öffnen. Im wichtigen Auftaktspiel will er den starken iranischen Mittelfeldblock stören, bei Umschaltbewegungen Balance halten und die Kopfballstärke seiner Stürmer im Strafraum einsetzen.

26-Mann-WM-Kader

Iran-WM-Kader

Torhüter: Alireza Beiranvand, Seyed Hossein Hosseini, Payam Niazmand

Verteidiger: Danial Eiri, Ehsan Hajsafi, Saleh Hardani, Hossein Kanaanizadegan, Shojae Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Omid Noorafkan, Ramin Rezaeian

Mittelfeldspieler: Rouzbeh Cheshmi, Saeid Ezatolahi, Mehdi Ghayedi, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi, Mehdi Torabi, Aria Yousefi

Stürmer: Ali Alipour, Dennis Eckert, Amirhossein Hosseinzadeh, Shahriyar Moghanlou, Mehdi Taremi

Neuseeländischer WM-Kader

Torhüter: Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud

Verteidiger: Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis de Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Finn Surman

Mittelfeld: Lachlan Bayliss, Joe Bell, Matt Garbett, Eli Just, Callum McCowatt, Ben Old, Alex Rufer, Marko Stamenić, Sarpreet Singh, Ryan Thomas

Stürmer: Kosta Barbarouses, Jesse Randall, Ben Waine, Chris Wood

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Iran gegen Neuseeland: Die wichtigsten Duelle

Mehdi Taremi gegen Nando Pijnaker: Dies wird ein Duell der Schwergewichte im Strafraum. Taremi, Irans torgefährlicher Stürmer, führte die Qualifikationskampagne von Team Melli an und überzeugt mit cleveren Laufwegen, körperbetontem Spiel und dem Herausziehen von Verteidigern aus ihrer Position. Pijnaker steht unter Beschuss und muss mit Tempo, guter Positionierung und Kopfballstärke verhindern, dass Taremi Raum zum Abfallen, Drehen und Schießen erhält.

Chris Wood vs. Irans robuste Innenverteidigung Wood geht als unangefochtener Anführer und wichtigste Offensivkraft Neuseelands in das Turnier. Im Strafraum lauert er auf Flanken und Zweikämpfe. Er will mit seiner Kraft und seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor die gegnerischen Verteidiger dominieren und hohe Bälle verwerten. Davor steht jedoch ein eingespielter, aggressiver Abwehrkern des Iran um Hossein Kanaanizadegan und Shojae Khalilzadeh. Kann Woods Kraft und Erfahrung diese kompakte Abwehr knacken, die darauf spezialisiert ist, klassische Zielspieler auszuschalten?

Saman Ghoddos vs. Marko Stamenić: Das taktische Duell im Mittelfeld. Stamenić agiert als defensives Schutzschild und progressiver Passgeber der All Whites. Er stabilisiert das neuseeländische System mit Energie, starken Balleroberungen und hoher Pressresistenz. Ghoddos soll das Tempo der Angriffe von Team Melli aus dem Mittelfeld bestimmen. Er nutzt seitliche Vorstöße, vertikale Sicht und schnelle Kombinationen, um Stamenić aus der Position zu locken und Irans Übergänge in den Strafraum anzutreiben.

Team-News & Aufstellungen

Der iranische Nationaltrainer Amir Ghalenoei hat noch keine Startelf bestätigt. Der Kader meldet keine Verletzungen oder Sperren. Aktualisierungen folgen kurz vor dem Anpfiff, sobald Mannschaftsnachrichten vorliegen.

Auch Neuseelands Trainer Darren Bazeley hat noch keine voraussichtliche Startelf benannt, wobei derzeit keine Verletzungs- oder Sperrensorgen bestehen. Weitere Informationen zum Kader werden im Vorfeld des Spiels bestätigt.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Der Iran gewann drei der letzten fünf Spiele und verlor zwei. Zuletzt siegte die Mannschaft am 4. Juni im Freundschaftsspiel gegen Mali 2:0, besiegte Gambia 3:1 und Costa Rica 5:0. Nigeria gewann 2:1, zudem wertete man ein torloses Unentschieden gegen Usbekistan im November 2025 als Niederlage. In diesen fünf Spielen erzielte der Iran zehn Tore und kassierte drei.

Neuseeland hat von den letzten fünf Spielen eines gewonnen und vier verloren. Der einzige Sieg datiert vom März 2026, ein 4:1 gegen Chile; seitdem lief es schlecht. Am 6. Juni verlor die Mannschaft 0:1 gegen England, am 3. Juni 0:4 gegen Haiti. Außerdem kassierte sie Pleiten gegen Finnland (0:2) und Ecuador (0:2). In den vergangenen vier Partien kassierten die All Whites insgesamt neun Gegentore.

Direkter Vergleich

Für die letzten fünf Begegnungen zwischen Iran und Neuseeland liegen keine Daten zur direkten Bilanz vor. Weitere historische Informationen werden hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.

Tabelle

In Gruppe G der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 belegt der Iran Platz drei, Neuseeland liegt auf Rang vier.