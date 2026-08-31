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Ipswich Town gegen Liverpool: Premier-League-Vorschau, Liverpool kassiert weiter Tore

Ipswich
Liverpool
Premier League
V. Munoz
D. Szoboszlai

Umfassende Spielvorschau auf Ipswich gegen Liverpool in der Premier League am Freitagabend. Wir sprechen über Taktik, Team-News und mehr.

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Premier League - Spielwoche 3
Portman Road

Ipswich Town gegen Liverpool beginnt am 4. September 2026 um 15:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT.

Ipswich Town gegen Liverpool verspricht Tore

Die Tractor Boys sind hier, um zu unterhalten

Die Spiele des Neulings Ipswich Town waren bislang bereits ihr Eintrittsgeld wert. In den ersten beiden Partien fielen insgesamt 10 Tore, nach einem 2:1-Sieg gegen Sunderland und einer 2:5-Niederlage im Old Trafford gegen Manchester United. Die Offensive ist vielleicht nicht ihre beste Form der Verteidigung, aber erwartet nicht, dass die Tractor Boys zurückstecken, wenn das mächtige Liverpool an die Portman Road kommt. Abdul Fatawu war bislang eine der auffälligsten kreativen Kräfte in Gary O'Neils Team, bereitete bisher drei Chancen vor und verbuchte einen Assist. Julio Enciso hat in beiden bisherigen Premier-League-Spielen einen Assist geliefert.

Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

Die fehlenden Zu-Null-Spiele bei Liverpool werden Sorgen bereiten

Der neue Liverpool-Coach Ander Iraola wird defensiv für mehr Stabilität sorgen wollen, nachdem seine Mannschaft in den bisherigen zwei Partien vier Gegentore kassiert hat. Liverpool spielte zunächst 2:2 bei Newcastle und kam dann am Wochenende an der Anfield gegen Nottingham Forest zum gleichen Ergebnis. Liverpools Fähigkeit, in beiden Spielen spät zu treffen und so noch einen Punkt zu retten, wird für Iraola ein kleiner Trost sein, der dabei zusah, wie sein Landsmann Victor Munoz gegen Forest sein erstes Tor für den Klub erzielte.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTGetty Images

Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

  • Nur Chelsea (12) und Brighton (11) haben insgesamt mehr Tore in ihren Spielen gesehen als die 10 in den Partien von Ipswich.
  • Seit der vergangenen Saison wartet Liverpool in den letzten acht Premier-League-Spielen auf ein Zu-Null-Spiel.
  • Liverpool hat in den letzten acht EPL-Partien 15 Gegentore kassiert.
  • Liverpools Langzeitverletzte sind Hugo Ekitike und Conor Bradley.

Voraussichtliche Aufstellungen

Ipswich (4231): Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Nunez, Lukic; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn.

Liverpool (4231): Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Munoz; Isak.

Teamnews & Kader

Ipswich vs Liverpool Voraussichtliche Aufstellungen

Ipswich crest
Ipswich
IPS
Aufstellung
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Trainer

  • G. O'Neil

Gary O'Neil muss vor dieser Partie verletzungsbedingt auf Azor Matusiwa, Jack Taylor und Jaden Philogene-Bidace verzichten. Für die Heimmannschaft sind derzeit keine Sperren verzeichnet, und O'Neil hat noch keine wahrscheinliche Startelf bestätigt. Nähere Updates folgen näher am Anpfiff.

Andoni Iraola hat aufseiten Liverpools eine lange Ausfallliste. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros, Stefan Bajcetic und Giovanni Leoni fallen allesamt verletzt aus. Es gibt keine Sperren, und Liverpool hat seine voraussichtliche Startelf noch nicht bestätigt.

Form

IPS

IPS - Form

RAY
S3-0
FCU
S2-4
SUN
S2-1
LEI
S3-1
MUN
N5-2
Tor erzielt (kassiert)
14/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
LIV

LIV - Form

ASM
N2-3
COM
U0-0
COM
S2-0
NEW
U2-2
NFO
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Ipswich geht mit drei Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete am 30. August in der Premier League mit einer 2:5-Niederlage gegen Manchester United, ein Ergebnis, das eine Serie von drei Siegen in Folge beendete. Vor dieser Niederlage schlug die Mannschaft von O'Neil Leicester City im Carabao Cup mit 3:1 und Sunderland in der Liga mit 2:1. Zu den letzten fünf Spielen gehörten außerdem ein 4:2-Auswärtssieg bei Union Berlin und ein 3:0-Erfolg in einem Freundschaftsspiel gegen Rayo Vallecano.

Liverpool holte aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war am 29. August ein 2:2 bei Nottingham Forest in der Premier League. Iraolas Team spielte zum Ligastart auch 2:2 bei Newcastle United und besiegte Como in einem Testspiel der Saisonvorbereitung mit 2:0, verlor aber auch mit 2:3 gegen Monaco und spielte in einer früheren Vorbereitungspartie 0:0 gegen Como. Liverpool erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte sieben.

Direkter Vergleich

Head to Head

IpswichUnentschiedenLiverpool
0
0
5
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
END
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
END
England EFL Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
END
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
5
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
END
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
6
END
1Erzielte Tore17
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 25. Januar 2025 statt, als Liverpool Ipswich Town in der Premier League an der Anfield mit 4:1 besiegte. Davor empfing Ipswich Liverpool am 17. August 2024 an der Portman Road, Liverpool gewann mit 2:0. In den letzten fünf erfassten Duellen hat Liverpool klar die Nase vorn, mit drei Siegen gegenüber keinem von Ipswich bei zwei Unentschieden, und kassierte in den beiden jüngsten Premier-League-Duellen insgesamt nur ein Gegentor.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
S
S
2
HullHullHUL
220030+36
S
S
3
FC ChelseaFC ChelseaCHE
220075+26
S
S
4
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
U
S
5
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
S
U
6
EvertonEvertonEVE
211031+24
U
S
7
LeedsLeedsLEE
211021+14
U
S
8
BrightonBrightonBHA
210174+33
N
S
9
FC ArsenalFC ArsenalARS
110030+33
S
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
S
N
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
S
N
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
N
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
U
U
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
U
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
U
N
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
N
N
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
N
18
CoventryCoventryCOV
200204-40
N
N
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

In der Premier-League-Tabelle liegt Ipswich Town derzeit auf Platz 12, Liverpool einen Rang dahinter auf Platz 13.

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