Premier League - Spielwoche 3 4. Sept. 2026 - 15:00 Portman Road

Ipswich Town gegen Liverpool beginnt am 4. September 2026 um 15:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT.

Ipswich Town gegen Liverpool verspricht Tore

Die Tractor Boys sind hier, um zu unterhalten

Die Spiele des Neulings Ipswich Town waren bislang bereits ihr Eintrittsgeld wert. In den ersten beiden Partien fielen insgesamt 10 Tore, nach einem 2:1-Sieg gegen Sunderland und einer 2:5-Niederlage im Old Trafford gegen Manchester United. Die Offensive ist vielleicht nicht ihre beste Form der Verteidigung, aber erwartet nicht, dass die Tractor Boys zurückstecken, wenn das mächtige Liverpool an die Portman Road kommt. Abdul Fatawu war bislang eine der auffälligsten kreativen Kräfte in Gary O'Neils Team, bereitete bisher drei Chancen vor und verbuchte einen Assist. Julio Enciso hat in beiden bisherigen Premier-League-Spielen einen Assist geliefert.

Getty Images

Die fehlenden Zu-Null-Spiele bei Liverpool werden Sorgen bereiten

Der neue Liverpool-Coach Ander Iraola wird defensiv für mehr Stabilität sorgen wollen, nachdem seine Mannschaft in den bisherigen zwei Partien vier Gegentore kassiert hat. Liverpool spielte zunächst 2:2 bei Newcastle und kam dann am Wochenende an der Anfield gegen Nottingham Forest zum gleichen Ergebnis. Liverpools Fähigkeit, in beiden Spielen spät zu treffen und so noch einen Punkt zu retten, wird für Iraola ein kleiner Trost sein, der dabei zusah, wie sein Landsmann Victor Munoz gegen Forest sein erstes Tor für den Klub erzielte.

Getty Images

Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

Nur Chelsea (12) und Brighton (11) haben insgesamt mehr Tore in ihren Spielen gesehen als die 10 in den Partien von Ipswich.

Seit der vergangenen Saison wartet Liverpool in den letzten acht Premier-League-Spielen auf ein Zu-Null-Spiel.

Liverpool hat in den letzten acht EPL-Partien 15 Gegentore kassiert.

Liverpools Langzeitverletzte sind Hugo Ekitike und Conor Bradley.

Voraussichtliche Aufstellungen

Ipswich (4231): Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Nunez, Lukic; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn.

Liverpool (4231): Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Munoz; Isak.

Teamnews & Kader

Gary O'Neil muss vor dieser Partie verletzungsbedingt auf Azor Matusiwa, Jack Taylor und Jaden Philogene-Bidace verzichten. Für die Heimmannschaft sind derzeit keine Sperren verzeichnet, und O'Neil hat noch keine wahrscheinliche Startelf bestätigt. Nähere Updates folgen näher am Anpfiff.

Andoni Iraola hat aufseiten Liverpools eine lange Ausfallliste. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros, Stefan Bajcetic und Giovanni Leoni fallen allesamt verletzt aus. Es gibt keine Sperren, und Liverpool hat seine voraussichtliche Startelf noch nicht bestätigt.

Form

Ipswich geht mit drei Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete am 30. August in der Premier League mit einer 2:5-Niederlage gegen Manchester United, ein Ergebnis, das eine Serie von drei Siegen in Folge beendete. Vor dieser Niederlage schlug die Mannschaft von O'Neil Leicester City im Carabao Cup mit 3:1 und Sunderland in der Liga mit 2:1. Zu den letzten fünf Spielen gehörten außerdem ein 4:2-Auswärtssieg bei Union Berlin und ein 3:0-Erfolg in einem Freundschaftsspiel gegen Rayo Vallecano.

Liverpool holte aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war am 29. August ein 2:2 bei Nottingham Forest in der Premier League. Iraolas Team spielte zum Ligastart auch 2:2 bei Newcastle United und besiegte Como in einem Testspiel der Saisonvorbereitung mit 2:0, verlor aber auch mit 2:3 gegen Monaco und spielte in einer früheren Vorbereitungspartie 0:0 gegen Como. Liverpool erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte sieben.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 25. Januar 2025 statt, als Liverpool Ipswich Town in der Premier League an der Anfield mit 4:1 besiegte. Davor empfing Ipswich Liverpool am 17. August 2024 an der Portman Road, Liverpool gewann mit 2:0. In den letzten fünf erfassten Duellen hat Liverpool klar die Nase vorn, mit drei Siegen gegenüber keinem von Ipswich bei zwei Unentschieden, und kassierte in den beiden jüngsten Premier-League-Duellen insgesamt nur ein Gegentor.

Tabelle

In der Premier-League-Tabelle liegt Ipswich Town derzeit auf Platz 12, Liverpool einen Rang dahinter auf Platz 13.