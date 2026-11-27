So sehen Sie Ipswich Town gegen Aston Villa mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Übertragungsanbieter. Rufen Sie die Website des Rechteinhabers auf oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

Melden Sie sich an und finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Übertragungsanbieter oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 12 28. Nov. 2026 - 12:30 Portman Road

Ipswich Town empfängt Aston Villa am Samstag an der Portman Road zu einem Premier-League-Spiel, bei dem beide Mannschaften unter zunehmendem Druck stehen.

Das Team von Gary O'Neil steht auf Tabellenplatz 16 und hat seine letzten beiden Ligaspiele verloren. Zuletzt unterlag Ipswich Tottenham Hotspur mit 0:2, zuvor gab es bei AFC Bournemouth eine 1:2-Niederlage.

Aston Villa reist in schwacher Form nach Suffolk. Die Mannschaft von Unai Emery hat seit sechs Spielen nicht gewonnen und seit Leon Goretzkas Tor gegen Manchester United am 8. November nicht mehr getroffen.

Villa verlor am Dienstag in der Champions League bei Galatasaray mit 0:1, als der eingewechselte Deniz Gul per Kopf den späten Siegtreffer erzielte. Am Wochenende zuvor hatte sich die Mannschaft in der Liga 0:0 von Sunderland getrennt.

Ipswich dürfte sich Chancen ausrechnen, gegen ein vor dem Tor verunsichertes Villa-Team etwas mitzunehmen. Emerys Spieler haben allerdings die Qualität, einer Heimmannschaft wehzutun, die zuletzt Mühe hatte, Ergebnisse über die Zeit zu bringen.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um das Spiel zu verfolgen.

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