Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
LUCA REGGIANI BORUSSIA DORTMUND Getty Images
Tim Ursinus und Christian Guinin

Internen Zweikampf beim BVB verloren: Flüchtet ein großes Talent vor der Reserve von Borussia Dortmund?

Bundesliga
Borussia Dortmund
L. Reggiani
Filippo Mane

Ein Talent des BVB könnte das Weite suchen, um nicht in der Reserve spielen zu müssen. Zumindest per Leihgeschäft.

Bei Borussia Dortmund scheint Filippo Mane das Rennen der Youngster in der Innenverteidigung gegen Luca Reggiani für sich entschieden zu haben. In der Vorbereitung des BVB war der 21-Jährige einer der Gewinner, für Reggiani dürfte es indes schwierig werden.

50 € Bonus
etoro logo

[Anzeige] - 50 € Bonus

Aktien im Wert von 50 € erhalten – bei einer Einzahlung von 100 €

Nur für Neukunden ab 18 Jahren.

So einfach gehts:

  1. Bei eToro anmelden
  2. Mindestens 100 € einzahlen
  3. Aktie im Wert von 50 € erhalten

Es gelten die AGB.

Haftungsausschluss: eToro ist eine Multi-Asset-Anlageplattform. Der Wert der Anlagen kann steigen oder fallen. Kapitalanlagen bergen Risiken. Es gelten die AGB.

Holen50 €


Nach Informationen der WAZ gibt es für den 18-Jährigen deshalb nun zwei Optionen. Entweder er geht zurück zur zweiten Mannschaft und spielt dort in der Regionalliga oder er wechselt auf Leihbasis zu einem anderen Verein. "Da haben wir keinen Druck. Wir werden die Situation im Einzelfall bewerten, wenn sich die Transferphase dem Ende nähert", erklärte Geschäftsführer Sport Lars Ricken unlängst über mögliche Leihgeschäfte bei jungen Spielern.

In der Rückrunde der vergangenen Saison war Reggiani zu einem der großen Gewinner avanciert. Der junge Italiener profitierte von verletzungsbedingten Ausfällen, war regelmäßig Teil der ersten Mannschaft und kam unter Nico Kovac dort auch regelmäßig zum Zug. Insgesamt acht Bundesliga-Einsätze absolvierte er für die Schwarzgelben, sechsmal stand er sogar in der Startelf. Am 14. März gelang ihm in seinem vierten Bundesligaspiel bereits sein erster Treffer.

BVB: Welche Verteidiger von Borussia Dortmund sind aktuell fit?

Im Juni feierte Reggiani sogar sein Debüt für die italienische Nationalmannschaft, die im Duell mit Griechenland jedoch auf zahlreiche Stammkräfte verzichtet hatte. Mehrere Serie-A-Klubs sollen dem Vernehmen nach Interesse an einer Zusammenarbeit bekunden. Darunter Inter Mailand, wie die italienische Sportzeitung Tuttosport bereits im Juni berichtete. Ein Verkauf ist für den BVB jedoch kein Thema.

Klub Freundschaftsspiele
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
AS Rom crest
AS Rom
ROM

Dass Mane nun sportlich an ihm vorbeigezogen ist, erhöht die Möglichkeit eines Engagements von Reggiani in seiner Heimat per Leihe aber nochmal. Dortmund ist in der Abwehr hingegen auf dem Papier bestens aufgestellt. Neben Mane stehen für die von Kovac präferierte Dreierkette aktuell auch Neuzugang Joane Gadou, Waldemar Anton und Ramy Bensebaini zur Verfügung. Zudem dürfte Nico Schlotterbeck im Laufe der Hinrunde von seiner bei der WM erlittenen Verletzung am Sprunggelenk zurückkehren.

ReggianiGetty Images
Werbung

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen