Bei Borussia Dortmund scheint Filippo Mane das Rennen der Youngster in der Innenverteidigung gegen Luca Reggiani für sich entschieden zu haben. In der Vorbereitung des BVB war der 21-Jährige einer der Gewinner, für Reggiani dürfte es indes schwierig werden.





Nach Informationen der WAZ gibt es für den 18-Jährigen deshalb nun zwei Optionen. Entweder er geht zurück zur zweiten Mannschaft und spielt dort in der Regionalliga oder er wechselt auf Leihbasis zu einem anderen Verein. "Da haben wir keinen Druck. Wir werden die Situation im Einzelfall bewerten, wenn sich die Transferphase dem Ende nähert", erklärte Geschäftsführer Sport Lars Ricken unlängst über mögliche Leihgeschäfte bei jungen Spielern.

In der Rückrunde der vergangenen Saison war Reggiani zu einem der großen Gewinner avanciert. Der junge Italiener profitierte von verletzungsbedingten Ausfällen, war regelmäßig Teil der ersten Mannschaft und kam unter Nico Kovac dort auch regelmäßig zum Zug. Insgesamt acht Bundesliga-Einsätze absolvierte er für die Schwarzgelben, sechsmal stand er sogar in der Startelf. Am 14. März gelang ihm in seinem vierten Bundesligaspiel bereits sein erster Treffer.

BVB: Welche Verteidiger von Borussia Dortmund sind aktuell fit?

Im Juni feierte Reggiani sogar sein Debüt für die italienische Nationalmannschaft, die im Duell mit Griechenland jedoch auf zahlreiche Stammkräfte verzichtet hatte. Mehrere Serie-A-Klubs sollen dem Vernehmen nach Interesse an einer Zusammenarbeit bekunden. Darunter Inter Mailand, wie die italienische Sportzeitung Tuttosport bereits im Juni berichtete. Ein Verkauf ist für den BVB jedoch kein Thema.

Dass Mane nun sportlich an ihm vorbeigezogen ist, erhöht die Möglichkeit eines Engagements von Reggiani in seiner Heimat per Leihe aber nochmal. Dortmund ist in der Abwehr hingegen auf dem Papier bestens aufgestellt. Neben Mane stehen für die von Kovac präferierte Dreierkette aktuell auch Neuzugang Joane Gadou, Waldemar Anton und Ramy Bensebaini zur Verfügung. Zudem dürfte Nico Schlotterbeck im Laufe der Hinrunde von seiner bei der WM erlittenen Verletzung am Sprunggelenk zurückkehren.