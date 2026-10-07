Internationale Presse ist wegen Lionel Messi aus dem Häuschen: "Der größte Abschied"

Während 85.000 Zuschauer in Buenos Aires den achtmaligen Weltfußballer feiern, huldigt auch die internationale Presse dem Superstar

Die internationalen Pressestimmen im Überblick:

ARGENTINIEN

Clarin: "Er ist, ganz einfach, ein Fußballgott. Vielleicht der großartigste aller Fußballgötter. Ein Genie zu sein, war Leos Schicksal, tief in sein Wesen eingebrannt."

Ole: "Unendlicher Dank, Lionel Andrés Messi."

La Nacion: "Die Legende vom unmöglichen Mann: Messi klopft an die Tür zur Ewigkeit in jener Nacht, als der Fußball sich für immer bedankte."

Pagina 12: "Dass der Abschied bevorstand, war schon vor der Weltmeisterschaft bekannt, ganz zu schweigen von der Zeit nach dem Finale. Niemand, der bei klarem Verstand war, konnte Überraschung vortäuschen oder behaupten, nicht darauf unvorbereitet gewesen zu sein, dennoch war das, was an diesem Dienstag im 'Monumental' geschah, ein schwerer Schlag, ganz gleich, was vorhergesagt worden war."

SPANIEN

AS: "Die größte Geschichte, die je erzählt wurde, ist zu Ende gegangen. Es ist die Erzählung eines Kreislaufes, die einen Jungen aus Rosario nach Barcelona führte, von Barcelona und das Herz der argentinischen Hölle, und aus eben dieser Hölle zum Ruhm, mit der Albiceleste Trophäen im Maracana, in London, in Katar und in Miami nach oben zu stemmen."

Marca: "Der größte Abschied: Messi ist nun eine Legende und bringt ganz Argentinien zum Weinen."

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ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Das Spiel endet 3:0 für Argentinien. Vor allem aber endet eine Ära: jene, die vor 21 Jahren begann und mit 126 Toren, 67 Vorlagen und 208 Länderspieleinsätzen zu Ende ging. Rekordhalter in allen Bereichen. Lang lebe König Messi."

Corriere dello Sport: "Und vielleicht ist der beste Weg, sich zu verabschieden genau dieser: Sich nicht zu fragen, was als Nächstes kommt, sondern einen Moment innezuhalten und sich bewusst zu machen, wie viel Glück wir hatten. Denn solche Spieler kann man nicht ersetzen. Man erzählt von ihnen. Danke, Leo. Für alles."

ENGLAND

Daily Mail: "Es war ein großartiges Ereignis, das dem vielleicht größten Spieler mit der Rückennummer 10, der jemals das blau-weiße Trikot Argentiniens trug, würdig war. Es war ein emotionaler Abend, den der andere Mann, der diesen Anspruch ebenfalls hätte erheben können – Diego Maradona –, nie erleben durfte."

The Guardian: "Das Spiel war eine Randnotiz bei diesem Ereignis, bei dem Messi ein letztes Mal die Begeisterung des Publikums im Monumental-Stadion genoss – bei einer Veranstaltung, die als 'Der letzte Tango' angekündigt worden war."

FRANKREICH

L'Equipe: "Der Vorhang fällt für die Legende eines ganzen Volkes: eine letzte magische Nacht für Lionel Messi mit der argentinischen Nationalmannschaft."

Le Parisien: "Lionel Messi verabschiedete sich und Argentinien weinte."