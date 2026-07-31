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International unbeschriebenes Blatt wechselt zu Real Madrid! Jose Mourinho und Co. zahlen beinahe eine Rekordsumme

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Mit einer herausragenden Endphase führte Carlos Espi Levante vergangene Saison zum Klassenerhalt. Nun versucht er sich im Haifischbecken Real Madrid.

Real Madrid hat einen überraschenden Transfer getätigt: Mit Carlos Espi wechselt ein international ziemlich unbeschriebenes Blatt zu den Königlichen.

Wie Real am Donnerstagabend offiziell bekanntgab, kommt der Mittelstürmer von UD Levante in die spanische Hauptstadt und hat im Bernabeu einen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterschrieben. Dem Vernehmen nach zahlen die Madrilenen eine Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro.

Espi wechselte noch im Nachwuchsbereich von einem kleineren Klub zu Levante und schaffte beim Tabellen-16. der abgelaufenen LaLiga-Saison den Sprung zum Profi. 2024/25 hatte Espi als Edeljoker mit sechs Toren seinen Anteil an Levantes Aufstieg in Spaniens Oberhaus, in der vergangenen Spielzeit war der 21-Jährige nach gut einem halben Jahr Anlaufzeit dann mit einer herausragenden Endphase einer der Garanten für Levantes Klassenerhalt.

Zwischen Ende Februar und Ende Mai erzielte Espi an den 13 letzten Spieltagen satte zehn Tore, avancierte zum Shootingstar und wurde letztlich zum besten U23-Spieler in LaLiga gewählt. Besonders hervorzuheben: An den Spieltagen 26 bis 29 gingen zwischenzeitlich sechs Levante-Tore am Stück auf das Konto von Espi. Beim wichtigen 2:0 gegen Alaves schnürte er einen Doppelpack, danach sicherten seine Treffer jeweils 1:1-Unentschieden gegen Girona und Rayo Vallecano. Und schließlich war es Espi, der bei einem 4:2-Erfolg über Oviedo die ersten beiden Tore seiner Mannschaft beisteuerte. Insgesamt kam der Real-Neuzugang 2025/26 auf elf Treffer in 25 Ligaspielen.

Real Madrid: Carlos Espi kommt, Gonzalo Garcia geht wohl

Espis Verpflichtung ist derweil eine Reaktion auf den wohl bevorstehenden Abgang von Gonzalo Garcia. Das Eigengewächs, das bisher nicht über die Joker-Rolle im Angriff hinaus kam, schließt sich offenbar für 40 Millionen Euro Ablöse dem FC Fulham an und folgt Ex-Trainer Alvaro Arbeloa zu den Engländern.

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Den frei werdenden Kaderplatz soll Espi einnehmen. Wie sich dessen Perspektive auf genügend Spielzeit darstellt, bleibt abzuwarten. Voraussichtlich wird er sich gemeinsam mit Endrick die Rolle des Backups für Superstar Kylian Mbappe teilen. Endrick hat während seiner Leihe zu Olympique Lyon im ersten Halbjahr 2026 neues Selbstvertrauen getankt und will zwei Jahre nach seiner Ankunft in Madrid nun final den Durchbruch bei Real schaffen. Mit Espi statt Garcia haben die Königlichen die nötige Breite im Sturmzentrum weiterhin gewährleistet.

Bei Levante sorgt Espis Verkauf indes beinahe für einen Transferrekord. Der spanische Junioren-Nationalspieler ist der zweitteuerste Abgang in der Geschichte des Vereins - lediglich der kolumbianische Mittelfeldspieler Jefferson Lerma war noch etwas teurer als Espi (25 Millionen Euro), als er 2018 für 30,5 Millionen Euro Ablöse zum AFC Bournemouth wechselte. Mittlerweile spielt Lerma seit 2023 bei Crystal Palace.


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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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