Real Madrid hat einen überraschenden Transfer getätigt: Mit Carlos Espi wechselt ein international ziemlich unbeschriebenes Blatt zu den Königlichen.

Wie Real am Donnerstagabend offiziell bekanntgab, kommt der Mittelstürmer von UD Levante in die spanische Hauptstadt und hat im Bernabeu einen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterschrieben. Dem Vernehmen nach zahlen die Madrilenen eine Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro.

Espi wechselte noch im Nachwuchsbereich von einem kleineren Klub zu Levante und schaffte beim Tabellen-16. der abgelaufenen LaLiga-Saison den Sprung zum Profi. 2024/25 hatte Espi als Edeljoker mit sechs Toren seinen Anteil an Levantes Aufstieg in Spaniens Oberhaus, in der vergangenen Spielzeit war der 21-Jährige nach gut einem halben Jahr Anlaufzeit dann mit einer herausragenden Endphase einer der Garanten für Levantes Klassenerhalt.

Zwischen Ende Februar und Ende Mai erzielte Espi an den 13 letzten Spieltagen satte zehn Tore, avancierte zum Shootingstar und wurde letztlich zum besten U23-Spieler in LaLiga gewählt. Besonders hervorzuheben: An den Spieltagen 26 bis 29 gingen zwischenzeitlich sechs Levante-Tore am Stück auf das Konto von Espi. Beim wichtigen 2:0 gegen Alaves schnürte er einen Doppelpack, danach sicherten seine Treffer jeweils 1:1-Unentschieden gegen Girona und Rayo Vallecano. Und schließlich war es Espi, der bei einem 4:2-Erfolg über Oviedo die ersten beiden Tore seiner Mannschaft beisteuerte. Insgesamt kam der Real-Neuzugang 2025/26 auf elf Treffer in 25 Ligaspielen.

Real Madrid: Carlos Espi kommt, Gonzalo Garcia geht wohl

Espis Verpflichtung ist derweil eine Reaktion auf den wohl bevorstehenden Abgang von Gonzalo Garcia. Das Eigengewächs, das bisher nicht über die Joker-Rolle im Angriff hinaus kam, schließt sich offenbar für 40 Millionen Euro Ablöse dem FC Fulham an und folgt Ex-Trainer Alvaro Arbeloa zu den Engländern.





Getty Images





Den frei werdenden Kaderplatz soll Espi einnehmen. Wie sich dessen Perspektive auf genügend Spielzeit darstellt, bleibt abzuwarten. Voraussichtlich wird er sich gemeinsam mit Endrick die Rolle des Backups für Superstar Kylian Mbappe teilen. Endrick hat während seiner Leihe zu Olympique Lyon im ersten Halbjahr 2026 neues Selbstvertrauen getankt und will zwei Jahre nach seiner Ankunft in Madrid nun final den Durchbruch bei Real schaffen. Mit Espi statt Garcia haben die Königlichen die nötige Breite im Sturmzentrum weiterhin gewährleistet.

Bei Levante sorgt Espis Verkauf indes beinahe für einen Transferrekord. Der spanische Junioren-Nationalspieler ist der zweitteuerste Abgang in der Geschichte des Vereins - lediglich der kolumbianische Mittelfeldspieler Jefferson Lerma war noch etwas teurer als Espi (25 Millionen Euro), als er 2018 für 30,5 Millionen Euro Ablöse zum AFC Bournemouth wechselte. Mittlerweile spielt Lerma seit 2023 bei Crystal Palace.



