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JÜRGEN KLOPP Getty Images
Christian Guinin

Interessenskonflikt befürchtet: "Wachsende Irritationen" um Vertrauten von Jürgen Klopp beim DFB?

UEFA Nations League A
Jürgen Klopp
Deutschland

Mit Jürgen Klopp kam auch dessen enger Vertrauter Marc Kosicke zum DFB. Rund um die Aktivitäten des langjährigen Begleiters des frisch gebackenen Bundestrainers wachsen nun jedoch scheinbar die Irritationen beim Verband.

Einem ausführlichen Bericht der Süddeutschen Zeitung ist zu entnehmen, dass man innerhalb des DFB von den Aktivitäten des 55-Jährigen ein wenig "überrumpelt worden" sei.

Demnach habe der Aufsichtsrat des Verbandes "keine detaillierten Angaben" zu den genauen Tätigkeitsfeldern Kosickes bekommen, weshalb die Befürchtung herrsche, dass es möglicherweise zu Interessenskonflikten kommen könnte.

Klopp hatte Kosicke, den er aus dessen Tätigkeit als Manager beim Sportartikelhersteller Nike in den frühen 2000ern kennt, nach seiner Anstellung als neuer Coach der deutschen Nationalmannschaft als Berater mit zum DFB genommen.

Die genaue Rolle Kosickes ist dabei allerdings nicht klar definiert. Während Verbandspräsident Bernd Neuendorf von einem "externen Mitarbeiter" sprach, wurde der 55-Jährige vom DFB in einer Stellungnahme als "externen Berater" bezeichnet. Klopp wiederum erklärte auf seiner Antritts-Pressekonferenz, Kosicke sei sein "Co-Trainer für Strategie, Entwicklung und Innovation."

imago-sport-1080363309.jpgIMAGO

Tätigkeiten von Jürgen Klopps Berater für viele beim DFB wohl noch immer ein Rätsel

Welche Aufgaben Klopps rechte Hand tatsächlich innehat, sei auch für viele beim DFB noch immer ein Rätsel, heißt es in der SZ. Hinzu kämen die zahlreichen Nebentätigkeiten, die den 55-Jährigen zu einer echten "Problempersonalie" für den DFB werden lassen könnten. Die Rede ist von "wachsenden Irritationen".

So reichen die Beruflichen Verflechtungen Kosickes innerhalb des des Fußballbusiness weit. Laut SZ-Recherchen ist er weiterhin Gesellschafter der Onside Sports GmbH, die auf die Organisation von Testspielen und Trainingslagern spezialisiert ist. Darüber hinaus sollen auch seine Verstrickungen mit der von ihm gegründeten Firma Projekt b, die das Management von Sportdirektoren und Trainern übernimmt, dem DFB nicht mitgeteilt worden sein.

Auch war Kosicke an der Vermarktungs-Agentur projectFIVE beteiligt, wobei er selbst zuletzt erklärte, "seit eineinhalb Jahren keine Anteile mehr" dort zu besitzen. Projekt b leite er weiter, konzentriere sich aber "ausschließlich auf die Beratung des DFB".

Insgesamt befürchtet man offenbar, dass Kosicke mit seinem Netzwerk zu viel Einfluss auf die Entscheidungsebenen des DFB ausüben und für Interessenskonflikte sorgen könnte. Laut Präsident Neuendorf habe der 55-Jährige "offene Türen bis hinauf in mein Präsidentenbüro".

Uli HoeneßGetty Images

Uli Hoeneß spricht von "friendly takeover" beim DFB

Kritik an der Entscheidung des deutschen Verbandes, Kosicke als Klopps Berater mit ins DFB-Boot zu holen, hatte zuletzt bereits Uli Hoeneß geäußert. Der Klubpatron des FC Bayern München bezeichnete den Deal als "friendly takeover" von "Klopp und Co."

"Was mir in der Geschichte nicht gefällt, ist, dass sein Berater Marc Kosicke mit eingekauft wurde. Ich weiß nicht genau, was er da machen soll. Das halte ich für ein Problem", meinte Hoeneß.

Klopp verteidigte seinen Vertrauten daraufhin: "Bei mir gibt es tendenziell von den meisten vielleicht so ein bisschen Vorschusslorbeeren. Und Marc wird so ein bisschen kritisch beäugt, weil es die Rolle nicht gab." Im Vorfeld ihres Engagements habe es noch geheißen: "'Man kann nicht nur den Trainer wechseln.' Dann wechseln wir nicht nur den Trainer und dann sagen sie: 'Das hätte man ja jetzt auch nicht machen müssen.'"

Generell verstehe er das alles "total. Alles in Ordnung. Die Leute beurteilen Dinge, bevor wir irgendwas gemacht haben."

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Häufig gestellte Fragen

Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.

Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.

Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.

Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.

Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.

Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk. Bei der deutschen Nationalmannschaf trainiert er darüber hinaus künftig Florian Wirtz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Co.

Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf mehr als 50 Millionen Euro.

Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.

Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.

Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.

"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Bundestrainers. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.

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