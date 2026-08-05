Interesse angeblich hinterlegt! FC Bayern soll um Weltmeister-Regisseur gebuhlt haben

Das wäre ein echter Transfer-Hammer gewesen! Wie die spanische Sport-Tageszeitung AS berichtet, soll sich Bayern München in diesem Sommer sehr konkret um einen Wechsel von Manchester Citys Mittelfeldstar Rodri beschäftigt haben - und das Interesse sogar schon bei den Cityzens hinterlegt haben.

Rodri spielte eine grandiose WM und wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt, das er mit seinen Spaniern gewann. Allerdings sei das Interesse der Münchner an Rodri eher einseitig gewesen, bekanntlich steht der 30-Jährige vor einem Wechsel zu Real Madrid, obgleich die Ablösemodalitäten noch längst nicht geklärt scheinen. Die Madrilenen sollen von Anfang an sein Wunschverein gewesen sein.

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