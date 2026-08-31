Eintracht Frankfurt ist angeblich an einer Verpflichtung des ehemaligen Real-Madrid-Stürmers Joselu interessiert. Das berichtet Sky. Demnach will die SGE den 36-Jährigen, der nach einem zweijährigen Engagement bei Al-Gharafa in Katar aktuell vereinslos ist, kurzfristig zurück in die Bundesliga holen. Dem Bericht zufolge laufen die Gespräche zwischen dem Stürmer und den Frankfurtern schon. Zuvor war eine erneute Ausleihe von Arnaud Kalimuendo von Nottingham Forest bei den Frankfurtern ins Spiel gebracht worden, um die Offensive zu verstärken.

Joselu ist in Stuttgart geboren und verbrachte die ersten Jahre seiner Kindheit in Deutschland. Nach seinem Umzug nach Spanien wurde er bei Celta Vigo fußballerisch ausgebildet. 2012 wechselte er zur TSG 1899 Hoffenheim, die ihn für die Saison 2013/14 nach Frankfurt auslieh. Eine Spielzeit später lief Joselu noch für Hannover 96 auf, bevor er nach England ging. In der Saison 2023/24 spielte er auf Leihbasis für Real Madrid und war in der Champions League mit seinen Toren für das Aus des FC Bayern München im Halbfinale verantwortlich.

Dem Bericht zufolge sind die Frankfurter jedoch nicht der einzige interessierte Klub. Der Angreifer könne auch nach Spanien wechseln, mit Union Berlin gebe es auch einen weiteren Verein aus der Bundesliga, der hinter ihm her sei. Lazio Rom habe Joselu ebenfalls am Wochenende kontaktiert, um die Möglichkeit einer Verpflichtung auszuloten.

Welche Zahlen kann Joselu vorweisen?

Joselu debütierte erst zwei Tage vor seinem 33. Geburtstag in der spanischen Nationalmannschaft und kommt auf 17 Länderspiele (sechs Tore). Bei der EM 2024 kam er in zwei Spielen zum Einsatz und wurde mit der Furia Roja Europameister. In seiner Karriere absolvierte Joselu 199 LaLiga-Spiele (68 Tore), 79 Duelle in der Bundesliga (22 Tore) und 68 Partien in der Premier League (zehn Tore).