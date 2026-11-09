Interessante Theorie! Lothar Matthäus ordnet Aussagen von Uli Hoeneß zu Bayern-Star Jamal Musiala ein

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Uli Hoeneß lässt mit brisanten Aussagen zu Jamal Musiala aufhorchen. Lothar Matthäus sieht darin eher Ansporn denn Kritik.

Bei Sky90 äußerte der ehemalige deutsche Nationalspieler die Vermutung, dass der Klub-Patron des FC Bayern München Musiala keineswegs angreifen, sondern vielmehr zusätzlich motivierten wollte.

"Er stichelt ein bisschen. Es gehört nicht nur dazu, ihn in Watte zu packen, sondern auch mal gegen Widerstände zu kämpfen. Ich glaube, den Widerstand hat Uli durch diese Aussage gesucht. Ich finde es auch in Ordnung, dass er so etwas sagt, weil wir jetzt nicht Schönrederei betreiben und irgendwie warten können, bis er wieder zurückkommt, sondern er muss es jetzt zeigen. Er muss jetzt da durch", erklärte Matthäus.

Hoeneß hatte in der BR-Sendung "Sonntags-Stammtisch" zuvor große Zweifel geäußert, ob Musiala für den FC Bayern jemals wieder zum Unterschiedsspieler reifen könne. "Da sind wir in einem Dilemma. Er hat eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist. Aber ob er jemals wieder die Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte …"

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Musiala wurde nach seiner schweren Verletzung während der Klub-WM im Sommer 2025 immer wieder zurückgeworfen und laboriert seit Ende September an einem Muskelfaserriss. Zudem wurde im Zuge von zwei Zusammenbrüchen während der Vorbereitung auf die aktuelle Saison bekannt, dass der deutsche Nationalspieler unter einer neurologischen Dysfunktion leidet, die temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen zur Folge hat. Dabei handelt es sich um eine Form epileptischer Anfälle.

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Laut Matthäus gehe es nun vor allem darum, dass Musiala wieder auf den Platz zurückkehren und zurück zu seiner Topform finden könne: "Alle erwarten von Jamal, dass er wieder zurückkommt. Und das hat Uli in dieser Aussage ja im Endeffekt ganz klar gesagt. Er hat ihn wahrscheinlich ein bisschen anstacheln wollen, damit er in den nächsten Wochen und Monaten Gas gibt und wieder so zurückkommt. Und für mich wäre das, wenn ich in Jamal Musialas Situation wäre, Motivation genug, um Uli zu zeigen: Ich bin wieder da. Und dann wird sich Uli am meisten freuen, weil Jamal dann wieder ein Gewinn für Bayern München ist."

Jamal Musial schlimmer verletzt als zunächst angenommen?

Den Verdacht, dass sich Musiala aktuell mit mehr als nur einem einfachen Faserriss herumschlage, hatte Matthäus bereits vergangene Woche geäußert. Diesbezüglich legte er nun noch einmal nach. Der Rekordnationalspieler glaube nicht, dass es sich um eine kleiner Muskelverletzung handele, "wie man es nach außen dargestellt hat. Da ist ja auch irgendetwas passiert. Denn sieben Wochen bist du bei einem Faserriss nicht außer Gefecht. Vielleicht ist ein zweiter Faserriss passiert, vielleicht war die Verletzung schlimmer."

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Die neuerliche Rückkehr Musialas auf den Platz soll nach der anstehenden Länderspielpause Ende des Monats erfolgen, wenn die Bayern am 21. November auf den 1. FC Köln treffen. Dann könnte laut Hoeneß auch Trainer Vincent Kompany, der zuletzt mit einer Hirnhautreizung sogar einige Tage im Krankenhaus verbrachte, wieder an der Seitenlinie stehen.

Musiala stand in der laufenden Spielzeit in erst vier Partien auf dem Platz. Beim 7:0-Kantersieg über Union Berlin gelangen ihm je ein Treffer und Assist, weitere Torbeteiligungen sprangen nicht heraus.