So seht Ihr Inter Miami CF gegen Columbus Crew mit einem VPN

Möchtet Ihr Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo Geoblocking gelten könnte? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Einen zuverlässigen VPN-Dienst nutzen . Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

USA MLS - 1/8 21. Nov. 2026 - 18:00 Chase Stadium

Inter Miami CF empfängt Columbus Crew im Chase Stadium in Fort Lauderdale zum Auftakt der MLS-Cup-Playoffs. Als Zweiter der Eastern Conference will Miami zu Hause erfolgreich in die Playoffs starten.

Das Team von Kily Gonzalez beendete die reguläre Saison 2026 mit 60 Punkten und sicherte sich damit Platz zwei im Osten. Lionel Messi erzielte dabei in 31 Ligaspielen 26 Tore und bereitete 17 weitere vor. Der Argentinier erreichte im Laufe der Saison zudem als erster Spieler der Vereinsgeschichte die Marke von 100 Toren und gewann zum zweiten Mal in Folge den Goldenen Schuh, was zuvor noch niemandem gelungen war.

Columbus Crew geht unter Laurent Courtois als Siebtplatzierter in die Playoffs und beendete die reguläre Saison in starker Form. Die Gäste haben vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und gehen entsprechend selbstbewusst in die Serie, in der das Team weiterkommt, das zuerst zwei Spiele gewinnt.

Die beiden Teams trafen 2026 bereits zweimal aufeinander, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Columbus gewann im September zu Hause mit 2:1, während sich die Mannschaften im August im Chase Stadium 2:2 trennten. Der Ausgang dieses Playoff-Duells ist daher schwer vorherzusagen.

Messi wurde in dieser Woche außerdem als Finalist für die MLS-MVP-Auszeichnung 2026 benannt. Er könnte als erster Spieler überhaupt die Auszeichnung drei Jahre in Folge gewinnen. Das verleiht Miamis Playoff-Kampagne zusätzliche Bedeutung.

Alles, was Ihr wissen müsst, um Inter Miami gegen Columbus Crew live zu sehen, erfahrt Ihr im Folgenden.

Teamnews und Kader