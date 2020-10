Champions League live: Inter Mailand vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-TICKER - 0:0

Gladbach ist zurück in der Königsklasse. Am ersten Spieltag gastieren die Fohlen bei Inter Mailand. Hier gibt es die Partie im LIVE-TICKER.

Zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison bekommt es der deutsche Vertreter mit einem echten Brocken zutun. Die Fohlen müssen bei , dem Europa-League-Finalisten der Vorsaison, antreten.

Inter Mailand vs. Borussia Mönchengladbach live: Die gibt es hier und heute im LIVE-TICKER von Goal, wenn Ihr das Spiel nicht in voller Länge im TV oder LIVE-STREAM schauen könnt. Hier gibt's weitere Infos.

Inter Mailand vs. Borussia Mönchengladbach 0:0 Tore Aufstellung Inter Mailand Handanovic - D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov - Darmian, Barella, Eriksen, Vidal, Perisic - Lukaku, Sanchez Aufstellung Borussia Mönchengladbach Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Thuram, Embolo, Hofmann - Plea Gelbe Karten D'Ambrosio (17.) Platzverweise -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++



35' | Embolo liegt nach einem Zusammenprall mit Lukaku auf dem Boden. Der Belgier trifft den Schweizer mit dem Knie im Rippenbereich. Schmerzhaft.

32' | Erste Ecke der Partie für Inter. Eriksen sucht Lukaku im Fünfer, doch Elvedi gewinnt das Kopfballduell mit dem Belgier. Ganz wichtig, denn Sommer war trotz kurzer Distanz auf der Linie geblieben.

31' | Beiden Mannschaften fehlt die letzte Präzision im Spiel nach vorne. Kaum Szenen in Strafraumnähe.

29' | Eriksen mit einem ganz starken Diagonalball aus dem Mittelkreis in die rechte Strafraumhälfte zu Darmian, der die Kugel kontrollieren und in den Fünfer geben kann. Im Nachhinein geht allerdings die Fahne hoch - Abseits.

26' | Die Partie spielt sich vornehmlich im Mittelfeld ab - und da haben die Gladbacher bislang einen starken Block. Inter findet die Lücke nicht, versucht es daher oft mit dem hohen Ball auf Lukaku.

24' | Inter rückt Minute für MInute weiter nach vorne. Die Italiener merken, dass sich Gladbach nicht befreien kann und schnüren die Deutschen langsam aber sicher ein.

21' | Ein Offensivfeuerwerk ist das Spiel bisher noch nicht. Inter versucht, das Spiel zu machen und schnell in die Spoitze zu spielen, doch Gladbach steht kompakt und verteidigt die offensiven Lukaku, Sanchez und Eriksen bislang stark weg. Die eigenen Ballbesitzphasen jenseits der Mittellinie finden allerdings noch nicht statt, dementsprechend auch noch keine Abschlüsse des Bundesligisten, der aber rund 60 Prozent der Zweikämpfe gewinnt.

19' | Gladbach im Spielaufbau bisher durchaus ansehnlich. Allerdings ist das Übergangsspiel in die Offensive noch das Problem. Jenseits der Mittellinie verlieren die Fohlen die Bälle zu schnell.

17' | GELBE KARTE: Erste Gelbe Karte der Partie. D'Ambrosio sieht sie für ein rüdes Foul im Mittelfeld an Plea.

15' | Rund 1.000 Zuschauer finden auf den Tribünen des altehrwürdigen Giuseppe Meazza übrigens Platz. Mehr sind aufgrund der Corona-Pandemie aktuell nicht zugelassen in der stark betroffenen Lombardei.



13' | Eriksen traut sich einen direkten Freistoß aus 30 Metern zentraler Position durchaus zu. Sein Ball ist allerdings kein Problem für Sommer, kommt direkt auf den Mann.



12' | Von der linken Seite fliegt ein hoher Ball in den Fünfer in Richtung Lukaku, doch Sommer hat aufgepasst und pflückt die Kugel aus der Luft. Auf dieses Mittel der Nerazzurri kann sich Gladbach einstellen.

10' | Bensebaini bekommt Barellas Stollen auf dem Fuß und geht zu Boden. Inter spielt den Ball sofort ins Seitenaus, Barella entschuldigt sich. Das ist Fair-Play.

7' | Sowohl Rose als auch Conte stehen zu Beginn weit vorne in der Coaching-Zone und geben Anweisungen. Die Nervosität bei beiden Mannschaften ist spürbar.

5' | Erste gute Aktion für Inter. Persisic kann auf dem linken Flügel fast unbedrängt zur Grundlinie durchstarten und flankt nach innen. Am Fünfer kommt Darmian an den Ball und köpft über das Tor. Das ging zu einfach.

3' | Gladbach greift vorne mit Plea, Thruam und Embolo früh an, stört den Spielaufbau der Hausherren. Mutige Herangehensweise.

1' | Los geht's. Der Ball rollt.



Borussia Mönchengladbach bei Inter Mailand im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Die Mannschaften kommen auf den Platz, die Hymne erklingt. Gleich geht es los im Giuseppe Meazza.

Vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist der Niederländer Björn Kuipers. Ihm assistieren seine Landsleute Sander van Roekel und Erwin Zeinstra- Als vierter Offizieller ist Allard Lindhout eingeteilt, Danny Makkelie übernimmt die Position des Video-Referees.

Vor Beginn | Die Borussia startete gemächlich in die neue Bundesligasaison. Am 1. Spieltag gab es ein 0:3 beim BVB, an den folgenden drei Spieltagen nur einen einzigen Sieg beim 3:1 in Köln. In der Summe macht das Rang 11 und jede Menge Luft nach oben. Inter ist ebenfalls nicht völlig zufrieden. Vor allem die Derbyniederlage vom vergangenen Wochenende gegen Miland dürfte die Interisti wurmen. Es gibt aus Sicht der Hausherren heute also einiges wiedergutzumachen.

Vor Beginn | Aber auch Inters erfolgreiche Jahre in der Königsklasse sind schon etwas her. In der vergangenen Spielzeit scheiterte die Nerazzuri in der Gruppenphase an und dem . Gegen deutsche Mannschaften ist die Bilanz der Italiener sogar noch erschreckender. Fünf der letzten sieben Spiele gegen Bundesligisten verloren die Mailänder in der Champions League - der letzte Sieg gelang in der Gruppenphase der vergangenen Saison beim 2:0-Heimsieg gegen den BVB.

Vor Beginn | Champions-League-Auftakt für Borussia Mönchengladbach. Für das Team von Marco Rose geht es in Mailand gegen das große Inter. Zum fünften Mal treffen die beiden Traditionsvereine aus und im internationalen Vergleich aufeinander, zum ersten Mal seit November 1979 im UEFA-Cup. Die bisherige Bilanz: Je ein Sieg und zwei Unentschieden. Allerdings lief es für die Fohlen zuletzt auswärts in der Champions League nicht. Nur eines der letzten sechs Spiele auf fremder Wiese konnte die Elf vom Niederrhein gewinnen - 2:0 gegen Glasgow in der Gruppenphase 2016/17.

Vor Beginn | Inter tauscht im Vergleich zum vergangenen Pflichtspiel in der Liga auf drei Positionen. Sanchez, Eriksen und Darmian starten für Brozovic, Martinez und den Corona-positiven Hakimi. Bei der Borussia gibt es zwei Änderungen in der ersten Elf. Plea und Bensebaini sind neu dabei, Stindl und Wendt nehmen vorerst auf der Bank Platz.

Vor Beginn | Rose stellt dem diese Elf entgegen: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Embolo, Thuram - Plea. So geht Inter Mailand ins Duell mit Borussia Mönchengladbach: Handanovic - D’Ambrosio, de Vrij, Koralov - Darmian, Barella, Vidal, Perisic - Eriksen - Sanchez, Lukaku

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Gruppenspiel der Champions League zwischen Inter Mailand und Borussia Mönchengladbach.

Borussia Mönchengladbach bei Inter Mailand live: Die Tabelle in Gruppe B der Champions League vor dem 1. Spieltag

Platzierung Team Spiele Tore Punkte 1. 1 3:2 3 2. Borussia Mönchengladbach 0 0:0 0 2. Inter Mailand 0 0:0 0 4. 1 2:3 0

Borussia Mönchengladbach bei Inter Mailand live: Die offiziellen Aufstellungen

Aufstellung Inter Mailand: Handanovic - D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov - Darmian, Barella, Eriksen, Vidal, Perisic - Lukaku, Sanchez

Aufstellung Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Thuram, Embolo, Hofmann - Plea

Borussia Mönchengladbach bei Inter Mailand live: Die Opta-Fakten zur Champions League heute

Das ist das 5. Aufeinandertreffen zwischen Inter Mailand und Borussia Mönchengladbach, das 1. seit November 1979 im UEFA-Pokal – in den letzten 4 Begegnungen haben beide Teams je einen Sieg gefeiert (U2).

Borussia Mönchengladbach hat nur 2 der letzten 15 Spiele gegen italienische Mannschaften in Europa verloren (S6 U7). Beide Niederlagen gab es in der Runde der letzten 32 in der UEFA – 0-2 gegen Lazio in der Saison 2012/13 und 0-1 gegen die Fiorentina in der Saison 2016/17.

Inter Mailand hat 5 der letzten 7 Spiele gegen deutsche Teams in der UEFA Champions League verloren (S2). Das letzte Spiel aber, in dem es daheim gegen eine deutsche Mannschaft ging, haben sie gewonnen: 2-0 gegen Borussia Dortmund in der Gruppenphase der letzten Saison.

Auswärts hat Borussia Mönchengladbach nur eines der letzten 6 Spiele in der UEFA Champions League gewonnen (U1 N4) – 2-0 gegen Celtic in der Gruppenphase 2016/17.

Inter Mailand hat nur 2 der letzten 10 Spiele in der UEFA Champions League gewonnen (U3 N5). Während dieser Zeit blieben sie nur einmal ohne Gegentor (2-0 gegen Borussia Dortmund im Oktober 2019).

Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose hat nur 2 seiner 18 Gruppenspiele in europäischen Wettbewerben verloren (S11 U5). All diese Spiele gab es in der UEFA Europa League; nun steht er erstmals als Trainer in der UEFA Champions League an der Seitenlinie.

Romelu Lukaku hat seit dem Beginn der letzten Saison in 11 Europapokalspielen für Inter 9 Tore geschossen. Nur Robert Lewandowski (15) und Erling Haaland (10) haben in dieser Zeit mehr Treffer in Europapokalspielen erzielt.

Inter-Stürmer Lautaro Martínez hat in 6 Starteinsätzen in der UEFA Champions League 5 Tore geschossen, 8 Tore bei 14 Starts in allen europäischen Wettbewerben.

Lars Stindl ist Borussia Mönchengladbachs Topscorer in der UEFA Champions League. Er kommt auf 5 Tore und war in 11 Einsätzen an 8 Treffern beteiligt (5 Tore und 3 Assists).

Seit seinem Debüt in diesem Wettbewerb im September 2011 kommt Borussia Mönchengladbachs Torhüter Yann Sommer in 26 Spielen in der UEFA Champions League auf nur 4 Spiele ohne Gegentor (15 %).

Borussia Mönchengladbach live: Die Übertragung auf einen Blick

Borussia Mönchengladbach bei Inter Mailand heute ... live im TV ... DAZN (Einzelspiel), Sky Sport 1 (Konferenz) im LIVE-STREAM ... DAZN, Sky Go, Sky Ticket im LIVE-TICKER ... Goal in den Highlights ... DAZN

Borussia Mönchengladbach bei Inter Mailand live: Der Vorbericht zur Partie heute

Marco Rose zog seine schwarze Mütze im prasselnden Nieselregen tief ins Gesicht, verstecken wollte sich der Gladbach-Trainer wenige Stunden vor Beginn des großen Champions-League-Abenteuers aber keineswegs. "Wir wissen um die Herausforderung. Wir wollen frech sein, wir wollen mutig sein", sagte der Borussia-Coach vor dem Abflug der Sondermaschine X3 8932 von Düsseldorf nach Mailand.

In der Hauptstadt der Lombardei kehren die Fohlen am Mittwoch (21.00 Uhr live auf DAZN) gegen den alten Rivalen Inter nach 1416 Tagen auf die große Fußball-Bühne zurück. Die "Todesgruppe" mit den weiteren Gegnern Real Madrid und Schachtjor Donezk wird für das Rose-Team eine Art Reifeprüfung: Nach den Plätzen vier (2015/16) und drei (2016/17) soll es im dritten Anlauf endlich klappen mit der K.o.-Runde. "Wir spielen, um weiterzukommen. Eine andere Zielsetzung würde unserem Charakter widersprechen", sagt Rose.

Die erste Aufgabe im San-Siro-Stadion wird somit gleich ein Fingerzeig. Inter sei "in Europa im Moment ziemlich weit vorne dabei", sagte Rose. Nach der Ankunft im abgeschotteten Mailänder Hotel gab er seinem Team dennoch mit, "hoffentlich von einem Sieg zu träumen."

Tipps aus erster Hand holte er sich von Neuzugang Valentino Lazaro ab, der im Sommer von Inter zur Borussia gewechselt war. Beide hätten "ein paar Herangehensweisen" besprochen, sagte der 44 Jahre alte Coach, für den es die Premiere in der Champions League wird.

2019 hatte Rose mit RB Salzburg zwar die Qualifikation geschafft, war dann aber nach Gladbach gewechselt. "Ich wusste, dass ich eine gute Mannschaft und gute Bedingungen vorfinden werde", sagte er dem kicker: "Aber sicher zu sein, dass wir direkt in die Champions League marschieren, das wäre vermessen gewesen."

In Mailand herrscht derweil Corona-Alarm. Sechs Inter-Profis fehlten zuletzt, das Derby gegen den AC am Samstag (1:2) stand kurz vor der Absage. In der im Frühjahr so arg gebeutelten Lombardei steigen die Fallzahlen seit Tagen deutlich an, im Amateurbereich ist der Trainings- und Spielbetrieb seit dem Wochenende eingestellt.

Doch daran wollte die Borussia keinen Gedanken verschwenden. Auch Max Eberl gibt sich lieber angriffslustig. "Wir haben schon bei unseren beiden letzten Teilnahmen gezeigt, dass wir mit solchen Kalibern mithalten können. Und das werden wir auch dieses Mal versuchen", sagte der Sportdirektor. Die vermeintliche "Todesgruppe" ändere nichts an dieser Zielsetzung. "Man kann nicht erwarten, dass man Fallobst zugelost bekommt, sondern die Creme de la Creme Europas", so Eberl.

Und dann ist da ja noch Historie: Wer in der offiziellen Pressemappe der UEFA nachschaut, sucht bei den bisherigen Duellen vergeblich nach jenem legendären 7:1 der Borussia im Oktober 1971, das wegen des Büchsenwurfes gegen Roberto Boninsegna annulliert wurde. Schiedsrichter damals war Jef Dorpmans, nun pfeift Björn Kuipers - erneut also ein Niederländer.

Die voraussichtlichen Aufstellungen von Inter Mailand und Borussia Mönchengladbach:

