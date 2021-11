Inter Mailand vs. SSC Neapel: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der Serie A

Ein absoluter Leckerbissen erwartet Fans des italienischen Fußballs am Sonntagabend, dem 21. November. Dann empfängt Inter Mailand am 13. Spieltag der Serie A im altehrwürdigen Giuseppe-Meazza-Stadion die SSC Neapel, Anpfiff ist um 18.00 Uhr. GOAL liefert Euch im weiteren Textverlauf die wichtigsten Informationen zur Übertragung im TV sowie Live-Stream und erklärt, wo die Highlights zu finden sind.

Inter Mailand blickt bislang auf eine mittelmäßige Saison zurück. Nach dem Gewinn des Scudetto in der vergangenen Spielzeit ist die Erwartungshaltung in der italienischen Modemetropole standesgemäß gestiegen. Derzeit rangieren die Nerazzurri auf dem dritten Platz der Serie A, der Rückstand auf den Tabellenführer aus Neapel beträgt sieben Zähler. Nun kommt es zum direkten Duell, eine Niederlage könnte Inter im Rennen um die Meisterschaft weit zurückwerfen.

Im Gegenzug ist das Kräftemessen für die Neapolitaner selbstredend eine große Chance, den Rivalen aus Mailand auf Distanz zu halten. Die noch immer ungeschlagene SSC thront mit 32 Punkten an der Spitze des Klassements und stellt mit erst vier Gegentreffern in zwölf Begegnungen die mit Abstand beste Defensive in Italiens Oberhaus. Der letzte Sieg über Inter liegt allerdings schon mehr als anderthalb Jahre zurück, keine der vergangenen vier Partien konnte erfolgreich gestaltet werden.

Ob sich Inter Mailand einen wichtigen Dreier im Kampf um den Titel sichert oder die SSC Neapel die Oberhand behält, entscheidet sich am Sonntagabend ab 18.00 Uhr. Wie Ihr beim Spitzenspiel live dabei sein könnt, erfahrt Ihr nachfolgend.

Inter Mailand vs. SSC Neapel: Läuft das Topspiel der Serie A im Free-TV oder im Pay-TV?

Wie Ihr Euch vermutlich schon denken könnt, wird das Spiel zwischen Inter und Napoli nicht im Free-TV übertragen. Wie auch für die meisten anderen nationalen und internationalen Wettbewerbe ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

Die Übertragungsrechte am nationalen und internationalen Fußball liegen vorrangig bei zwei Anbietern: Sky und DAZN. Während Sky die Samstagsspiele der 1. und die komplette 2. Bundesliga, den DFB-Pokal sowie die Premier League überträgt, zeigt DAZN einen Großteil der Champions League sowie weitere internationale Ligen. Auch die Serie A inklusive des Spitzenspiels zwischen Mailand und Neapel ist somit im LIVE-STREAM auf DAZN zu sehen.

Inter Mailand vs. SSC Neapel: Die Serie A im LIVE-STREAM auf DAZN

Beim Münchner Streamingdienst kommen Sportfans voll auf ihre Kosten. Neben nationalem und internationalem Fußball laufen auf DAZN auch Live-Events aus den US-amerikanischen Profiligen NFL, NBA und MLB sowie Kampfsport und Darts. Unabhängig davon, welche Sportart Euch begeistert und Ihr gerne verfolgt, ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Dafür habt Ihr zwei Möglichkeiten: das Monatsabo für 14,99 Euro monatlich oder das Jahresabo für 149,99 Euro. Ersteres ist flexibel kündbar, Zweiteres erspart Euch hochgerechnet 2,50 Euro pro Monat.

Auf welchem Endgerät Ihr letztendlich den LIVE-STREAM abruft, ist Euch überlassen. Das funktioniert sowohl über Smart-TV als auch über den Webbrowser oder via App auf Smartphone bzw. Tablet. Einzig eine stabile Internetverbindung ist unumgänglich.

Inter Mailand vs. SSC Neapel: Highlights und LIVE-TICKER zur Serie A

Das Duell zwischen Inter und der SSC ist auch ein Kräftemessen zwischen zwei der besten Serie-A-Stürmer: Victor Osimhen und Edin Dzeko. Der Nigerianer steht derzeit bei fünf Saisontoren, sein bosnischer Konkurrent traf bereits sieben Mal. Ob einer der beiden Angreifer auch am Sonntag im Spitzenspiel erfolgreich ist, könnt Ihr live auf DAZN mitverfolgen.

Solltet Ihr allerdings keine Zeit haben, das komplette Spiel live und in voller Länge zu sehen, legen wir Euch die Highlights der Partie ans Herz. Diese findet Ihr im Anschluss an die Begegnung auf Abruf bei DAZN.

Zudem empfehlen wir Euch unseren LIVE-TICKER von Goal. Dort halten wir Euch mit den wichtigsten Spielszenen auf dem Laufenden und Ihr verpasst weder Tore noch Gelbe oder Rote Karten.

Inter Mailand vs. SSC Neapel: Die Übertragung der Serie A in der Übersicht

Begegnung Inter Mailand vs. SSC Neapel Wettbewerb Serie A, 13. Spieltag Free-TV - LIVE-STREAM DAZN Start der Übertragung 21. November, 18.00 Uhr Kommentator Carsten Fuß Experte Christian Bernhard LIVE-TICKER GOAL

Inter Mailand vs. SSC Neapel: Die Aufstellungen

