Inter Mailand gegen Juventus Turin heute live: Die Coppa Italia live im TV und im LIVE-STREAM erleben - alle Informationen zur Übertragung

Großes Duell in der Coppa Italia: Inter Mailand gegen Juventus Turin! Goal zeigt, wer das Spiel im TV oder LIVE-STREAM überträgt.

In der Coppa Italia steht ein Halbfinal-Kracher an: Inter Mailand gegen Juventus Turin! Das Hinspiel findet am Dienstag statt. Anstoß ist um 20.45 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion.

In der Serie A gehören beide Mannschaften zu den Meisterschaftskandidaten. Inter liegt derzeit mit zwei Punkten Rückstand hinter Stadtrivale Milan auf dem zweiten Platz.

Meister Juventus hat bei einem Spiel weniger aktuell sieben Punkte Rückstand auf Milan, bewies zuletzt jedoch eine gute Form und will ins Pokalfinale.

Im Halbfinale der Coppa Italia kommt es am Dienstag zum Aufeinandertreffen zweier Topklubs: Ihr interessiert Euch dafür, wo die Begegnung zwischen Inter Mailand und Juventus Turin heute im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung .

Inter Mailand gegen Juventus Turin: Das Viertelfinale der Coppa Italia

Begegnung Inter Mailand - Juventus Turin Wettbewerb Halbfinale in der Coppa Italia Datum Dienstag, 2. Februar 2021 | 20.45 Uhr Stadion Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand

Inter Mailand gegen Juventus Turin: Die Coppa Italia heute im LIVE-STREAM sehen - geht das?

Die Coppa Italia ist beim Streamingdienst DAZN zuhause. Wer also das Topduell zwischen Inter Mailand und Juventus Turin live und in voller Länge verfolgen will, ist bei DAZN genau richtig.

Die Übertragung beginnt bereits wenige Minuten vor Anpfiff. Kommentiert wird das Spielgeschehen von Marcel Seufert. An seiner Seite fungiert Sascha Bigalke als Experte.

Bild: Getty Images

Um den LIVE-STREAM abrufen zu können, braucht Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN. Dieses kostet 11,99 Euro monatlich! Entscheidet Ihr euch direkt für ein Jahresabo, könnt Ihr etwas Geld sparen, denn dieses kostet einmalig 119,99 Euro.

Doch es gibt die Möglichkeit, Inter Mailand gegen Juventus Turin kostenlos zu sehen, denn: Neukunden bekommen den ersten Monat bei DAZN geschenkt! Hat Euch die Probephase gefallen, könnt Ihr Euer Abonnement monatlich verlängern - oder problemlos kündigen, wenn Ihr nicht zufrieden gewesen seid.

Inter Mailand gegen Juventus Turin: Kann man die Coppa Italia live im TV erleben?

Die Antwort lautet: Ja! Via DAZN könnt Ihr Inter Mailand gegen Juventus Turin auch auf dem TV verfolgen. Den LIVE-STREAM könnt Ihr in wenigen Schritten auch auf Eurem Smart-TV schauen. Dafür braucht Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App, die bei vielen Geräten ohnehin bereits installiert ist. Doch auch wer keinen Smart-TV besitzt, muss nicht verzweifeln.

Letztendlich reicht auch ein Fernseher mit HDMI-Anschluss, um Euren Laptop, eine Konsole oder Euer Smartphone mit dem TV-Gerät zu verbinden. So kann DAZN und somit auch die Coppa Italia am TV verfolgt werden.

Inter Mailand gegen Juventus Turin: Die Highlights der Coppa Italia auf DAZN anschauen

Ihr habt das Topspiel zwischen Inter und Juventus verpasst? Kein Problem, denn bei DAZN können Fans das auf zwei Wegen nachholen! Die eine ist das Re-Live, dort könnt Ihr die Begegnung noch einmal in voller Länge sehen.

Solltet Ihr dafür nicht die Zeit haben, gibt es auf der Plattform auch einen Highlight-Clip. Dort werden alle spannenden Szenen zusammengefasst. Etwas später findet Ihr diesen auch auf YouTube.

Inter Mailand gegen Juventus Turin: Die Aufstellungen in der Coppa Italia

Inter Mailand - die Aufstellung:

Juventus Turin - die Aufstellung:

Die Aufstellungen gibt es rund eine Stunde vor Anpfiff.

Inter Mailand gegen Juventus Turin: Die Übertragung der Coppa Italia in der Übersicht