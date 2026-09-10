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Italien Serie A
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Inter Mailand gegen Udinese, Vorschau auf die Serie A: Alles, was ihr wissen müsst

Inter Mailand - Udinese
Italien Serie A
Inter Mailand
Udinese

Umfassende Spielvorschau auf Inter Mailand gegen Udinese Calcio in der Serie A. Wir beleuchten die Ergebnisse des 3. Spieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Themen vor diesem Montagabend-Duell im San Siro.

Inter gegen Udinese: Spieldetails

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Italien Serie A - Spielwoche 4
Giuseppe Meazza

Inter Mailand und Udinese Calcio treffen am 14. September 2026 um 18:45 Uhr GMT aufeinander (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST).

Serie-A-Action am Montagabend in Mailand

Inter Mailand kehrt ins eigene Stadion zurück und empfängt Udinese Calcio im San Siro, um den 4. Spieltag der Serie-A-Saison 2026/27 abzuschließen. Nach einem temporeichen Ligasieg gegen Napoli und einer kräftezehrenden Europareise unter der Woche will Inter den nächsten Heimsieg einfahren, um den starken Frühstart nahe der Tabellenspitze zu untermauern. Für Udinese bietet die Reise nach Mailand nach einer späten Niederlage die ideale Gelegenheit zur Reaktion und dazu, die defensive Widerstandsfähigkeit gegen eine der gefährlichsten Offensivreihen der Serie A zu testen.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

Inters Fünf-Tore-Comeback-Sieg gegen Napoli

Inter Mailand geht voller Selbstvertrauen in den Montagabend, nachdem dem Team am 3. Spieltag (5. September) im San Siro ein dramatischer 3:2-Sieg gegen die SSC Napoli gelungen war. Nach einem frühen 0:2-Rückstand in der zweiten Halbzeit leitete Lautaro Martínez in der 56. Minute die Aufholjagd ein, bevor Marcus Thuram in der 82. Minute ausglich. Martínez vollendete die Wende mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit der 90. Minute und sicherte seiner Mannschaft in einem klassischen Duell alle drei Punkte.

Udinese Calcio v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images

Le Zebrette brechen spät gegen Lazio ein

Udinese Calcio reist nach Westen, um nach der frustrierenden 1:2-Heimniederlage gegen S.S. Lazio am 3. Spieltag (7. September) im Bluenergy Stadium wieder in die Spur zu finden. Mittelfeldspieler Jesper Karlström brachte Udinese früh in der zweiten Halbzeit in Führung (49.), doch Lazio drehte die Partie durch Treffer von Davide Frattesi (75.) und Albert Guðmundsson (88.) und schnappte sich noch den Sieg. Das Ergebnis sorgt dafür, dass die Mannschaft von Kosta Runjaić entschlossen ist, sich in den Schlussphasen von Spielen defensiv zu stabilisieren.

Offensivkraft gegen den tiefen Block der Friulani

Historisch gesehen hat Inter Mailand dieses Duell zu Hause klar dominiert, doch Udineses körperbetonte Ausrichtung stellt immer eine unangenehme Herausforderung dar. Inters Mittelfeldzentrale um Hakan Çalhanoğlu und Nicolò Barella will das Tempo kontrollieren und Lautaro Martínez in Szene setzen, während Udinese auf Konter unter der Führung von Jesper Karlström und Keinan Davis setzen wird. Da wichtige Ligapunkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Montagabend vom Anpfiff an intensive Action.

Teamnews & Kader

Inter Mailand vs Udinese Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • C. Chivu

Bei der Heimmannschaft sind vor dieser Partie weder bestätigte Verletzungssorgen noch Sperren aufgeführt, auch wenn angesichts des vollen Programms des Kaders, zu dem auch die Champions-League-Reise nach Madrid wenige Tage zuvor gehört, kurz vor dem Anstoß noch Updates erwartet werden.

Udinese muss erneut auf Nicolo Zaniolo verzichten, der die ersten Saisonwochen verletzungsbedingt verpasst hat. Auch Matteo Palma, Alessandro Zanoli und Oumar Solet stehen Kosta Runjaic nicht zur Verfügung, wobei Solet zu den Spielern gehört, die bei der Niederlage gegen Lazio ein körperliches Problem erlitten haben. Weitere Updates zum Kader werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Form

INT

INT - Form

BET
S1-0
MON
S4-1
CGL
S0-1
NAP
S3-2
RMA
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
UDI

UDI - Form

BSP
S1-0
COM
U1-1
MON
S2-3
VEN
S2-1
LAZ
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Inter hat die vergangenen fünf Pflicht- und Testspiele allesamt gewonnen und weist damit eine perfekte Bilanz von fünf Siegen aus fünf Spielen auf. Das jüngste Spiel endete am 5. September mit einem 3:2-Sieg in der Serie A gegen Napoli, zudem wurden Cagliari mit 1:0 und Monza mit 4:1 in der Liga besiegt. Komplettiert wird diese Serie durch Erfolge in der Vorbereitung gegen Real Betis und Juventus. Inter hat in diesen fünf Partien zehn Tore erzielt und vier kassiert.

Udineses letzte fünf Ergebnisse ergeben eine Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Das jüngste Spiel endete am 7. September mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Lazio, wobei Gudmundsson nach seiner Einwechslung die Partie entschied. Zuvor gewann Udinese auswärts mit 3:2 gegen Monza und spielte am ersten Spieltag 1:1 gegen Como. Zudem kam Udinese in der Coppa Italia weiter und besiegte in früheren Runden Venezia mit 2:1 und Calcio Padova mit 1:0.

Direkter Vergleich

Head to Head

Inter MailandUnentschiedenUdinese
4
0
1
Italien Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
0
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
END
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
Udinese badge
Udinese
UDI
2
END
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
2
Udinese badge
Udinese
UDI
1
END
Italien Coppa Italia
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
2
Udinese badge
Udinese
UDI
0
END
Italien Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
2
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
3
END
9Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams war ein Serie-A-Spiel im Januar 2026, das Inter auswärts bei Udinese mit 1:0 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Inter viermal, Udinese einmal. Der einzige Sieg der Friulani gelang im August 2025 im Giuseppe Meazza, als sie mit 2:1 gewannen. Inter erzielte in diesen fünf Begegnungen neun Tore und kassierte fünf.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
AS RomAS RomROM
3300101+99
S
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
330083+59
S
S
S
3
Lazio RomLazio RomLAZ
330041+39
S
S
S
4
ComoComoCOM
321073+47
S
S
U
5
AC MailandAC MailandMIL
321052+37
U
S
S
6
Juventus FCJuventus FCJUV
321041+37
U
S
S
7
FrosinoneFrosinoneFRC
320163+36
S
S
N
8
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
320143+16
N
S
S
9
CagliariCagliariCGL
320121+16
S
N
S
10
SassuoloSassuoloSAS
31115504
U
S
N
11
UdineseUdineseUDI
31115504
N
S
U
12
SSC NeapelSSC NeapelNAP
31025503
N
N
S
13
FC TurinFC TurinTOR
310245-13
S
N
N
14
LecceLecceLEC
310225-33
N
N
S
15
BolognaBolognaBOL
301224-21
U
N
N
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
301214-31
U
N
N
17
MonzaMonzaMON
301248-41
U
N
N
18
VenedigVenedigVEN
300327-50
N
N
N
19
CFC GenuaCFC GenuaGEN
300317-60
N
N
N
20
AC FlorenzAC FlorenzFIO
300319-80
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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