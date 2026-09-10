Inter gegen Udinese: Spieldetails

Italien Serie A - Spielwoche 4 14. Sept. 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

Inter Mailand und Udinese Calcio treffen am 14. September 2026 um 18:45 Uhr GMT aufeinander (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST).

Serie-A-Action am Montagabend in Mailand

Inter Mailand kehrt ins eigene Stadion zurück und empfängt Udinese Calcio im San Siro, um den 4. Spieltag der Serie-A-Saison 2026/27 abzuschließen. Nach einem temporeichen Ligasieg gegen Napoli und einer kräftezehrenden Europareise unter der Woche will Inter den nächsten Heimsieg einfahren, um den starken Frühstart nahe der Tabellenspitze zu untermauern. Für Udinese bietet die Reise nach Mailand nach einer späten Niederlage die ideale Gelegenheit zur Reaktion und dazu, die defensive Widerstandsfähigkeit gegen eine der gefährlichsten Offensivreihen der Serie A zu testen.

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Inters Fünf-Tore-Comeback-Sieg gegen Napoli

Inter Mailand geht voller Selbstvertrauen in den Montagabend, nachdem dem Team am 3. Spieltag (5. September) im San Siro ein dramatischer 3:2-Sieg gegen die SSC Napoli gelungen war. Nach einem frühen 0:2-Rückstand in der zweiten Halbzeit leitete Lautaro Martínez in der 56. Minute die Aufholjagd ein, bevor Marcus Thuram in der 82. Minute ausglich. Martínez vollendete die Wende mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit der 90. Minute und sicherte seiner Mannschaft in einem klassischen Duell alle drei Punkte.

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Le Zebrette brechen spät gegen Lazio ein

Udinese Calcio reist nach Westen, um nach der frustrierenden 1:2-Heimniederlage gegen S.S. Lazio am 3. Spieltag (7. September) im Bluenergy Stadium wieder in die Spur zu finden. Mittelfeldspieler Jesper Karlström brachte Udinese früh in der zweiten Halbzeit in Führung (49.), doch Lazio drehte die Partie durch Treffer von Davide Frattesi (75.) und Albert Guðmundsson (88.) und schnappte sich noch den Sieg. Das Ergebnis sorgt dafür, dass die Mannschaft von Kosta Runjaić entschlossen ist, sich in den Schlussphasen von Spielen defensiv zu stabilisieren.

Offensivkraft gegen den tiefen Block der Friulani

Historisch gesehen hat Inter Mailand dieses Duell zu Hause klar dominiert, doch Udineses körperbetonte Ausrichtung stellt immer eine unangenehme Herausforderung dar. Inters Mittelfeldzentrale um Hakan Çalhanoğlu und Nicolò Barella will das Tempo kontrollieren und Lautaro Martínez in Szene setzen, während Udinese auf Konter unter der Führung von Jesper Karlström und Keinan Davis setzen wird. Da wichtige Ligapunkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Montagabend vom Anpfiff an intensive Action.

Teamnews & Kader

Bei der Heimmannschaft sind vor dieser Partie weder bestätigte Verletzungssorgen noch Sperren aufgeführt, auch wenn angesichts des vollen Programms des Kaders, zu dem auch die Champions-League-Reise nach Madrid wenige Tage zuvor gehört, kurz vor dem Anstoß noch Updates erwartet werden.

Udinese muss erneut auf Nicolo Zaniolo verzichten, der die ersten Saisonwochen verletzungsbedingt verpasst hat. Auch Matteo Palma, Alessandro Zanoli und Oumar Solet stehen Kosta Runjaic nicht zur Verfügung, wobei Solet zu den Spielern gehört, die bei der Niederlage gegen Lazio ein körperliches Problem erlitten haben. Weitere Updates zum Kader werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Form

Inter hat die vergangenen fünf Pflicht- und Testspiele allesamt gewonnen und weist damit eine perfekte Bilanz von fünf Siegen aus fünf Spielen auf. Das jüngste Spiel endete am 5. September mit einem 3:2-Sieg in der Serie A gegen Napoli, zudem wurden Cagliari mit 1:0 und Monza mit 4:1 in der Liga besiegt. Komplettiert wird diese Serie durch Erfolge in der Vorbereitung gegen Real Betis und Juventus. Inter hat in diesen fünf Partien zehn Tore erzielt und vier kassiert.

Udineses letzte fünf Ergebnisse ergeben eine Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Das jüngste Spiel endete am 7. September mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Lazio, wobei Gudmundsson nach seiner Einwechslung die Partie entschied. Zuvor gewann Udinese auswärts mit 3:2 gegen Monza und spielte am ersten Spieltag 1:1 gegen Como. Zudem kam Udinese in der Coppa Italia weiter und besiegte in früheren Runden Venezia mit 2:1 und Calcio Padova mit 1:0.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams war ein Serie-A-Spiel im Januar 2026, das Inter auswärts bei Udinese mit 1:0 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Inter viermal, Udinese einmal. Der einzige Sieg der Friulani gelang im August 2025 im Giuseppe Meazza, als sie mit 2:1 gewannen. Inter erzielte in diesen fünf Begegnungen neun Tore und kassierte fünf.