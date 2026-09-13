Inter gegen Udinese: Spieldetails

Italien Serie A - Spielwoche 4 14. Sept. 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

Inter Mailand und Udinese Calcio stoßen am 14. September 2026 um 18:45 Uhr GMT an (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST).

Serie-A-Action am Montagabend in Mailand

Inter Mailand kehrt ins eigene Stadion zurück und empfängt Udinese Calcio im San Siro, um den 4. Spieltag der Serie-A-Saison 2026/27 abzuschließen. Nach einem temporeichen Sieg in der Liga gegen Napoli und einer kräftezehrenden Europareise unter der Woche will Inter den nächsten Heimsieg einfahren, um den starken Frühstart in der Spitzengruppe der Tabelle zu untermauern. Für Udinese bietet die Reise nach Mailand nach einer späten Niederlage die ideale Gelegenheit, zu reagieren und die eigene defensive Widerstandsfähigkeit gegen eine der gefährlichsten Offensivreihen der Serie A zu testen.

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Inters Comeback-Sieg mit fünf Toren gegen Napoli

Inter Mailand geht in das Ligaspiel am Montag, nachdem das Team am 3. Spieltag (5. September) im San Siro einen dramatischen 3:2-Sieg gegen die SSC Napoli geschafft hat. Nach einem 0:2-Rückstand zu Beginn der zweiten Halbzeit leitete Lautaro Martínez in der 56. Minute die Aufholjagd ein, ehe Marcus Thuram in der 82. Minute ausglich. Martínez vollendete die Wende mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit der 90. Minute und sicherte in einem klassischen Duell alle drei Punkte.

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Le Zebrette mit spätem Einbruch gegen Lazio

Udinese Calcio reist nach Westen, nachdem das Team am 3. Spieltag (7. September) im Bluenergy Stadium eine frustrierende 1:2-Heimniederlage gegen S.S. Lazio hinnehmen musste. Mittelfeldspieler Jesper Karlström brachte Udinese früh in der zweiten Halbzeit in Führung (49.), doch Lazio drehte die Partie durch Treffer von Davide Frattesi (75.) und Albert Guðmundsson (88.) und schnappte sich noch den Sieg. Das Ergebnis sorgt dafür, dass die Mannschaft von Kosta Runjaić entschlossen ist, sich in den Schlussphasen von Spielen defensiv zu stabilisieren.

Offensivstärke gegen den tiefen Block der Friulani

Historisch gesehen hat Inter Mailand dieses Duell zu Hause klar dominiert, doch die physische Ausrichtung von Udinese stellt stets eine unangenehme Herausforderung dar. Inters zentrales Mittelfeld um Hakan Çalhanoğlu und Nicolò Barella will das Tempo kontrollieren und Lautaro Martínez in Szene setzen, während Udinese auf Konter über Jesper Karlström und Keinan Davis bauen wird. Da wichtige Ligapunkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Montagabend vom Anpfiff an intensive Action.

Mögliche Startaufstellungen

Inter Mailand: J. Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Zielinski, Calhanoglu, Jones, Dimarco; L. Martinez, Esposito

Udinese: Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Ekkelenkamp, Gomez; Davis

Team-News & Kader

Für Cristian Chivu gibt es vor dieser Partie aufseiten der Gastgeber keine bestätigten Verletzungs- oder Sperrensorgen, auch wenn angesichts des vollen Spielplans mit einer Champions-League-Reise nach Madrid wenige Tage zuvor nähere Updates kurz vor dem Anstoß erwartet werden.

Udinese muss erneut auf Nicolo Zaniolo verzichten, der die ersten Saisonwochen verletzungsbedingt verpasst hat. Matteo Palma, Alessandro Zanoli und Oumar Solet stehen Kosta Runjaic ebenfalls nicht zur Verfügung, wobei Solet zu den Spielern gehört, die bei der Niederlage gegen Lazio ein körperliches Problem erlitten haben. Weitere Updates zum Kader werden ergänzt, sobald sie vorliegen.

Form

Inter hat seine vergangenen fünf Spiele wettbewerbsübergreifend alle gewonnen und eine makellose Bilanz von fünf Siegen aus fünf Spielen vorzuweisen. Der jüngste Auftritt endete am 5. September mit einem 3:2-Sieg in der Serie A gegen Napoli, zudem wurden in dieser Saison auch Cagliari mit 1:0 und Monza mit 4:1 in der Liga geschlagen. Hinzu kommen Testspielsiege gegen Real Betis und Juventus. Inter hat in diesen fünf Partien zehn Tore erzielt und vier kassiert.

Udinese kommt in den vergangenen fünf Spielen auf eine Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Die jüngste Partie endete am 7. September mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Lazio, wobei Gudmundsson nach seiner Einwechslung die Begegnung entschied. Zuvor gewann das Team auswärts mit 3:2 gegen Monza und spielte am ersten Spieltag 1:1 gegen Como. Udinese kam außerdem in der Coppa Italia weiter und besiegte in früheren Runden Venezia mit 2:1 und Calcio Padova mit 1:0.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams war ein Serie-A-Spiel im Januar 2026, als Inter bei Udinese mit 1:0 gewann. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Inter viermal gewonnen, dem steht ein Sieg von Udinese gegenüber. Der einzige Erfolg der Friulani kam im August 2025 im Giuseppe Meazza, als sie mit 2:1 gewannen. Inter hat in diesen fünf Begegnungen neun Tore erzielt und fünf kassiert.