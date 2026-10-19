Inter gegen Schachtar Donezk: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 3 21. Okt. 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Inter Mailand empfängt den FC Schachtar Donezk am Mittwoch, 21. Oktober 2026, um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

Historische Überlegenheit trifft auf starke Form

Inter Mailand kehrt mit dem festen Vorsatz auf die europäische Bühne zurück, die turbulente 3:4-Niederlage gegen Club Brügge am zweiten Spieltag hinter sich zu lassen. Die Bilanz spricht klar für Inter: In allen sieben bisherigen Europapokalduellen mit Schachtar Donezk blieb die Mannschaft ungeschlagen (3 Siege, 4 Unentschieden), in den letzten fünf Begegnungen kassierte sie kein Gegentor. Allerdings trifft das Team von Cristian Chivu auf einen Schachtar-Kader, der unter dem türkischen Trainer Arda Turan in Bestform ist. Schachtar reist mit fünf Siegen in Folge nach Mailand, darunter ein 3:1-Erfolg gegen AEK Athen in der Champions League und ein 2:1-Sieg gegen Kolos Kovalivka in der heimischen Liga.

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Inters Comeback-Sieg in Bologna

Inter Mailand geht nach einem überzeugenden 3:1-Auswärtssieg bei Bologna in der Serie A am Samstag, 17. Oktober, mit viel Selbstvertrauen in die Partie am Mittwoch. Nach einem frühen Rückstand glich Marcus Thuram aus, ehe Carlos Augusto (68.) und Ange-Yoan Bonny (82.) mit ihren Treffern in der zweiten Halbzeit die drei Punkte sicherten. Der Sieg in der Liga war die ideale Reaktion auf die torreiche 3:4-Niederlage gegen Club Brügge in der Champions League am 13. Oktober, bei der Marcus Thuram, Nicolò Barella und Federico Dimarco eine starke Offensivleistung mit 15 Torschüssen anführten.

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Schachtars Erfolg in Europa und Form in der Liga

Schachtar Donezk reist nach drei Siegen in Folge voller Selbstvertrauen nach Mailand. Auf ein 3:0 gegen NK Veres Rivne am 9. Oktober folgte für den ukrainischen Meister am 14. Oktober ein wichtiger 3:1-Heimsieg gegen AEK Athen in der Champions League in London. Am Samstag, 17. Oktober, legte Schachtar mit einem 2:1 gegen den FC Kolos Kovalivka in der heimischen Liga nach und festigte damit seine Position an der Tabellenspitze der ukrainischen Premier League.

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Schlüsselduell: Marcus Thuram gegen Valeriy Bondar

Offensivimpuls: Marcus Thuram leitete Inters 3:1-Comeback gegen Bologna in der Serie A mit einem Tor und vier herausgespielten Chancen ein. Mit seinen diagonalen Laufwegen im Angriffsdrittel stellt er Schachtars Defensivordnung unmittelbar vor Probleme.

Abwehrchef: Schachtars Kapitän Valeriy Bondar, der beim Sieg in der heimischen Liga am Wochenende traf, führt eine Abwehr an, die gegen Inters unermüdliche Flügelverteidiger Federico Dimarco und Carlos Augusto diszipliniert bleiben muss.

Taktikanalyse und voraussichtliche Startelf

Inter Mailand (3-5-2): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Zieliński, Sučić, Dimarco; Thuram, Bonny.

FC Schachtar Donezk (4-2-3-1): Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Karavayev; Nazaryna, Kryskiv; Obah, Pedrinho, Bruninho; Meirelles.

Einordnung der Partie: Inters Siegwahrscheinlichkeit im eigenen Stadion liegt bei 70 %. Dafür spricht auch die Serie von sieben Spielen ohne Niederlage gegen den ukrainischen Meister. Um diese Serie zu beenden, wird Arda Turan versuchen, mit schnellen Umschaltaktionen über die Flügel und über Vinicius Tobias und Bruninho die Lücken hinter Inters hoch stehender Abwehr auszunutzen.

Teamnews und Kader

Inter wird bei dieser Partie von Cristian Chivu trainiert. Derzeit liegen keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Weitere Teamnews werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Schachtar Donezk wird von Arda Turan trainiert. Wie bei den Gastgebern liegen auch hier keine bestätigten Angaben zum Kader oder zu Verletzungen vor. Weitere Informationen werden vor dem Spiel erwartet.

Form

Inter holte in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege und ein Unentschieden bei zwei Niederlagen. Die jüngste Partie war eine 3:4-Niederlage gegen Club Brügge in der Champions League, auf die ein 3:0-Sieg gegen Parma in der Serie A gefolgt war. Zuvor schlug Inter Udinese in der Liga mit 5:3 und spielte gegen Roma 2:2. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft 13 Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Schachtar Donezk gewann vier seiner letzten fünf Spiele. Die einzigen abgegebenen Punkte gab es beim 1:1 gegen PSV Eindhoven in der Champions League. Das jüngste Ergebnis war ein 3:1-Sieg gegen AEK Athen in der Champions League. Zudem schlug Schachtar Veres Rivne in der ukrainischen Premier League mit 3:0. In diesen fünf Partien erzielte Schachtar neun Tore und kassierte zwei Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand am 24. November 2021 in der Champions League statt. Inter gewann im Giuseppe Meazza mit 2:0. In den letzten fünf erfassten Begegnungen dieser Vereine weist Inter die bessere Bilanz auf, darunter ein 5:0-Sieg in der Europa League am 17. August 2020. Die anderen drei Begegnungen endeten allesamt unentschieden: In den Champions-League-Gruppenphasen 2020 und 2021 gab es drei 0:0 in Folge.