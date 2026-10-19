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Champions League
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Inter Mailand gegen Schachtar Donezk: Vorschau auf die UEFA Champions League – Inter setzt seine ungeschlagene Bilanz gegen Schachtar aufs Spiel

Inter Mailand - Schachtar Donezk
Champions League
Inter Mailand
Schachtar Donezk

Inter setzt im San Siro seine bislang makellose Bilanz gegen Hirnyky aufs Spiel. Die Mannschaft von Arda Turan reist mit fünf wettbewerbsübergreifenden Siegen in Serie und im Höhenflug in die Lombardei.

Inter gegen Schachtar Donezk: Spieldetails

crest
Champions League - Spielwoche 3
Giuseppe Meazza

Inter Mailand empfängt den FC Schachtar Donezk am Mittwoch, 21. Oktober 2026, um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

Historische Überlegenheit trifft auf starke Form

Inter Mailand kehrt mit dem festen Vorsatz auf die europäische Bühne zurück, die turbulente 3:4-Niederlage gegen Club Brügge am zweiten Spieltag hinter sich zu lassen. Die Bilanz spricht klar für Inter: In allen sieben bisherigen Europapokalduellen mit Schachtar Donezk blieb die Mannschaft ungeschlagen (3 Siege, 4 Unentschieden), in den letzten fünf Begegnungen kassierte sie kein Gegentor. Allerdings trifft das Team von Cristian Chivu auf einen Schachtar-Kader, der unter dem türkischen Trainer Arda Turan in Bestform ist. Schachtar reist mit fünf Siegen in Folge nach Mailand, darunter ein 3:1-Erfolg gegen AEK Athen in der Champions League und ein 2:1-Sieg gegen Kolos Kovalivka in der heimischen Liga.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Inters Comeback-Sieg in Bologna

Inter Mailand geht nach einem überzeugenden 3:1-Auswärtssieg bei Bologna in der Serie A am Samstag, 17. Oktober, mit viel Selbstvertrauen in die Partie am Mittwoch. Nach einem frühen Rückstand glich Marcus Thuram aus, ehe Carlos Augusto (68.) und Ange-Yoan Bonny (82.) mit ihren Treffern in der zweiten Halbzeit die drei Punkte sicherten. Der Sieg in der Liga war die ideale Reaktion auf die torreiche 3:4-Niederlage gegen Club Brügge in der Champions League am 13. Oktober, bei der Marcus Thuram, Nicolò Barella und Federico Dimarco eine starke Offensivleistung mit 15 Torschüssen anführten.

FC Shakhtar Donetsk v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Schachtars Erfolg in Europa und Form in der Liga

Schachtar Donezk reist nach drei Siegen in Folge voller Selbstvertrauen nach Mailand. Auf ein 3:0 gegen NK Veres Rivne am 9. Oktober folgte für den ukrainischen Meister am 14. Oktober ein wichtiger 3:1-Heimsieg gegen AEK Athen in der Champions League in London. Am Samstag, 17. Oktober, legte Schachtar mit einem 2:1 gegen den FC Kolos Kovalivka in der heimischen Liga nach und festigte damit seine Position an der Tabellenspitze der ukrainischen Premier League.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Schlüsselduell: Marcus Thuram gegen Valeriy Bondar

Offensivimpuls: Marcus Thuram leitete Inters 3:1-Comeback gegen Bologna in der Serie A mit einem Tor und vier herausgespielten Chancen ein. Mit seinen diagonalen Laufwegen im Angriffsdrittel stellt er Schachtars Defensivordnung unmittelbar vor Probleme.

Abwehrchef: Schachtars Kapitän Valeriy Bondar, der beim Sieg in der heimischen Liga am Wochenende traf, führt eine Abwehr an, die gegen Inters unermüdliche Flügelverteidiger Federico Dimarco und Carlos Augusto diszipliniert bleiben muss.

Taktikanalyse und voraussichtliche Startelf

Inter Mailand (3-5-2): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Zieliński, Sučić, Dimarco; Thuram, Bonny.

FC Schachtar Donezk (4-2-3-1): Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Karavayev; Nazaryna, Kryskiv; Obah, Pedrinho, Bruninho; Meirelles.

Einordnung der Partie: Inters Siegwahrscheinlichkeit im eigenen Stadion liegt bei 70 %. Dafür spricht auch die Serie von sieben Spielen ohne Niederlage gegen den ukrainischen Meister. Um diese Serie zu beenden, wird Arda Turan versuchen, mit schnellen Umschaltaktionen über die Flügel und über Vinicius Tobias und Bruninho die Lücken hinter Inters hoch stehender Abwehr auszunutzen.

Teamnews und Kader

Inter Mailand vs Schachtar Donezk Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
page.match.formation.title
Schachtar Donezk crest
Schachtar Donezk
SHK
4-1-4-1
J. MartinezJ. MartinezA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluF. DimarcoF. DimarcoM. ThuramM. ThuramA. BonnyA. BonnyD. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueA. SantanaA. SantanaNewertonNewertonO. OcheretkoO. OcheretkoPedrinhoPedrinhoM. GomesM. GomesKaua EliasKaua Elias
Schachtar Donezk crest
Schachtar Donezk
SHK
3-5-2
Inter Mailand

Startelf

Schachtar Donezk

Trainer

  • C. Chivu
  • A. Turan

Inter wird bei dieser Partie von Cristian Chivu trainiert. Derzeit liegen keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Weitere Teamnews werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Schachtar Donezk wird von Arda Turan trainiert. Wie bei den Gastgebern liegen auch hier keine bestätigten Angaben zum Kader oder zu Verletzungen vor. Weitere Informationen werden vor dem Spiel erwartet.

Form

INT

INT - Form

ROM
U2-2
LUM
S2-0
PAR
S3-0
CLB
N3-4
BOL
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
13/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SHK

SHK - Form

CHO
S2-0
LNZ
S3-0
VRI
S0-3
AEK
S3-1
KOL
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
13/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Inter holte in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege und ein Unentschieden bei zwei Niederlagen. Die jüngste Partie war eine 3:4-Niederlage gegen Club Brügge in der Champions League, auf die ein 3:0-Sieg gegen Parma in der Serie A gefolgt war. Zuvor schlug Inter Udinese in der Liga mit 5:3 und spielte gegen Roma 2:2. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft 13 Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Schachtar Donezk gewann vier seiner letzten fünf Spiele. Die einzigen abgegebenen Punkte gab es beim 1:1 gegen PSV Eindhoven in der Champions League. Das jüngste Ergebnis war ein 3:1-Sieg gegen AEK Athen in der Champions League. Zudem schlug Schachtar Veres Rivne in der ukrainischen Premier League mit 3:0. In diesen fünf Partien erzielte Schachtar neun Tore und kassierte zwei Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Head to Head

Inter MailandUnentschiedenSchachtar Donezk
2
3
0
Champions League
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
2
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
0
END
Champions League
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Schachtar Donezk
SHK
0
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Inter Mailand
INT
0
END
Champions League
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Inter Mailand
INT
0
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
0
END
Champions League
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Schachtar Donezk
SHK
0
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
END
Europa League
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
5
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
0
END
7Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/5

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand am 24. November 2021 in der Champions League statt. Inter gewann im Giuseppe Meazza mit 2:0. In den letzten fünf erfassten Begegnungen dieser Vereine weist Inter die bessere Bilanz auf, darunter ein 5:0-Sieg in der Europa League am 17. August 2020. Die anderen drei Begegnungen endeten allesamt unentschieden: In den Champions-League-Gruppenphasen 2020 und 2021 gab es drei 0:0 in Folge.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
S
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
S
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
10
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
11
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
12
ComoComoCOM
210164+23
N
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
14
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
16
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
N
S
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
N
S
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
AEK AthenAEK AthenAEK
210123-13
N
S
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
23
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
24
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
210115-43
S
N
25
AS RomAS RomROM
201145-11
N
U
26
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
27
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
N
U
29
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
N
N
31
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
32
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
33
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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