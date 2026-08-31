Inter vs. SSC Napoli: Spieldetails

Italien Serie A - Spielwoche 3 5. Sept. 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

Inter Mailand und SSC Napoli stoßen am 5. September 2026 um 16:00 Uhr GMT (12:00 Uhr EST / 17:00 Uhr BST / 18:00 Uhr SAST) an.

Italiens Schwergewichte treffen in Mailand aufeinander

Inter Mailand kehrt am 3. Spieltag ins eigene Stadion zurück und empfängt SSC Napoli unter dem Flutlicht im San Siro. Nach zwei Siegen zum Auftakt der nationalen Saison will Inter den nächsten Heimerfolg einfahren und seinen Platz an der Spitze der Serie A behaupten. Für Napoli bietet die Reise nach Norden am Samstag die direkte Chance, sich von einer überraschenden Heimniederlage zu erholen und im Duell mit einem weiteren Titelkandidaten früh ein Ausrufezeichen zu setzen.

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Çalhanoğlu wird auf Sardinien zum Matchwinner

Inter Mailand geht mit viel Rückenwind in den Samstag, nachdem am 2. Spieltag (30. August) ein hart erarbeiteter 1:0-Auswärtssieg gegen Cagliari gelungen war. Mittelfeldspieler Hakan Çalhanoğlu erzielte in der 9. Minute den entscheidenden Treffer, während Inters Defensive das Spiel kontrollierte und damit alle drei Punkte sicherte. Zusammen mit dem 4:1-Auftaktsieg gegen AC Monza steht Inter bei der maximalen Ausbeute von sechs Punkten und fünf erzielten Toren und demonstriert damit schon früh in der Saison eine starke Defensivorganisation und kaltschnäuzige Chancenverwertung.

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Como schockt das Maradona

SSC Napoli reist in die Hauptstadt der Lombardei, um nach der frustrierenden 1:2-Niederlage gegen Como 1907 im Stadio Diego Armando Maradona am 2. Spieltag (30. August) den Kurs zu korrigieren. Rasmus Højlund glich in der 30. Minute nach dem Führungstor von Martin Baturina für Napoli aus, doch Anastasios Douvikas brachte Como kurz darauf wieder in Führung. Trotz der Einwechslung von Kevin De Bruyne und einer späten Drangphase auf den Ausgleich ging Napoli leer aus. Zusammen mit dem 2:0-Auftaktsieg gegen Genua steht Napoli bei drei Punkten und braucht deutlich mehr defensive Stabilität, um Inter zu bremsen.

Taktisches Schachspiel unter dem Mailänder Himmel

Historisch gesehen liefern die Duelle zwischen diesen beiden italienischen Giganten enge, hoch taktische Partien, die oft durch die Kontrolle im zentralen Mittelfeld entschieden werden. Inters Mittelfeldtrio aus Çalhanoğlu, Barella und Sučić will vor heimischem Publikum das Tempo bestimmen, während Napoli auf die körperliche Präsenz von Scott McTominay und Anguissa setzt, um Linien zu durchbrechen und Umschaltmomente einzuleiten. Da die Unterschiede zwischen beiden Klubs zu Beginn der Saison gering sind, verspricht das Duell am Samstag vom Anpfiff an hohe Intensität.

Teamnews & Kader

Bei Inter sind vor dieser Partie keine bestätigten Verletzungs- oder Sperrensorgen gelistet. Chivu hat zu diesem Zeitpunkt noch keine voraussichtliche Startelf benannt, weitere Teamnews werden näher am Anpfiff erwartet.

Napoli reist ohne Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci und Pasquale Mazzocchi nach Mailand, alle drei werden als verletzt geführt. Allegri hat eine voraussichtliche Startelf noch nicht bestätigt, und ein vollständigeres Bild seines verfügbaren Kaders wird sich in den kommenden Tagen ergeben.

Form

Inter geht mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Pflicht- und Testspielen in diese Partie und spielte nur einmal unentschieden, beim 1:1 im Testspiel gegen AC Mailand. In der Serie A hat Inter beide Ligaspiele gewonnen: mit 4:1 zu Hause gegen Monza am 1. Spieltag und mit 1:0 in Cagliari am 2. Spieltag. In diesen beiden Ligapartien erzielte Inter fünf Tore und kassierte keines.

Napolis jüngste Bilanz ist durchwachsener. Das Team gewann drei der vergangenen fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Das jüngste Ergebnis war die 1:2-Heimniederlage gegen Como in der Serie A, nachdem zuvor am 1. Spieltag ein 2:0-Auswärtssieg bei Genua gelungen war. In der Vorbereitung besiegte Napoli Aris Thessaloniki mit 6:2, kam gegen Celta Vigo aber nicht über ein 1:1 hinaus. Die Niederlage gegen Como war bislang die einzige in der Serie A, ging aber mit Defensivfehlern und einer unterdurchschnittlichen Leistung mehrerer Spieler einher.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs endete am 11. Januar 2026 in der Serie A mit 2:2 im Giuseppe Meazza. Davor gewann Napoli im Oktober 2025 zu Hause mit 3:1 gegen Inter. Die vergangenen fünf Serie-A-Duelle zwischen diesen Teams brachten zwei Unentschieden, zwei Napoli-Siege und einen Inter-Sieg hervor, wobei in allen fünf Spielen Tore fielen.