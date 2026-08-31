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Inter Mailand gegen Napoli: Alles, was ihr zum Serie-A-Vorbericht wissen müsst

Inter Mailand - SSC Neapel
Italien Serie A
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SSC Neapel

Umfassende Spielvorschau zu Inter Mailand gegen SSC Neapel in der Serie A. Wir analysieren die Ergebnisse des 2. Spieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Geschichten vor diesem Duell am Samstagabend im San Siro.

Inter vs. SSC Napoli: Spieldetails

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Italien Serie A - Spielwoche 3
Giuseppe Meazza

Inter Mailand und SSC Napoli stoßen am 5. September 2026 um 16:00 Uhr GMT (12:00 Uhr EST / 17:00 Uhr BST / 18:00 Uhr SAST) an.

Italiens Schwergewichte treffen in Mailand aufeinander

Inter Mailand kehrt am 3. Spieltag ins eigene Stadion zurück und empfängt SSC Napoli unter dem Flutlicht im San Siro. Nach zwei Siegen zum Auftakt der nationalen Saison will Inter den nächsten Heimerfolg einfahren und seinen Platz an der Spitze der Serie A behaupten. Für Napoli bietet die Reise nach Norden am Samstag die direkte Chance, sich von einer überraschenden Heimniederlage zu erholen und im Duell mit einem weiteren Titelkandidaten früh ein Ausrufezeichen zu setzen.

FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images

Çalhanoğlu wird auf Sardinien zum Matchwinner

Inter Mailand geht mit viel Rückenwind in den Samstag, nachdem am 2. Spieltag (30. August) ein hart erarbeiteter 1:0-Auswärtssieg gegen Cagliari gelungen war. Mittelfeldspieler Hakan Çalhanoğlu erzielte in der 9. Minute den entscheidenden Treffer, während Inters Defensive das Spiel kontrollierte und damit alle drei Punkte sicherte. Zusammen mit dem 4:1-Auftaktsieg gegen AC Monza steht Inter bei der maximalen Ausbeute von sechs Punkten und fünf erzielten Toren und demonstriert damit schon früh in der Saison eine starke Defensivorganisation und kaltschnäuzige Chancenverwertung.

SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Como schockt das Maradona

SSC Napoli reist in die Hauptstadt der Lombardei, um nach der frustrierenden 1:2-Niederlage gegen Como 1907 im Stadio Diego Armando Maradona am 2. Spieltag (30. August) den Kurs zu korrigieren. Rasmus Højlund glich in der 30. Minute nach dem Führungstor von Martin Baturina für Napoli aus, doch Anastasios Douvikas brachte Como kurz darauf wieder in Führung. Trotz der Einwechslung von Kevin De Bruyne und einer späten Drangphase auf den Ausgleich ging Napoli leer aus. Zusammen mit dem 2:0-Auftaktsieg gegen Genua steht Napoli bei drei Punkten und braucht deutlich mehr defensive Stabilität, um Inter zu bremsen.

Taktisches Schachspiel unter dem Mailänder Himmel

Historisch gesehen liefern die Duelle zwischen diesen beiden italienischen Giganten enge, hoch taktische Partien, die oft durch die Kontrolle im zentralen Mittelfeld entschieden werden. Inters Mittelfeldtrio aus Çalhanoğlu, Barella und Sučić will vor heimischem Publikum das Tempo bestimmen, während Napoli auf die körperliche Präsenz von Scott McTominay und Anguissa setzt, um Linien zu durchbrechen und Umschaltmomente einzuleiten. Da die Unterschiede zwischen beiden Klubs zu Beginn der Saison gering sind, verspricht das Duell am Samstag vom Anpfiff an hohe Intensität.

Teamnews & Kader

Inter Mailand vs SSC Neapel Voraussichtliche Aufstellungen

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Inter Mailand
INT
Aufstellung
SSC Neapel crest
SSC Neapel
NAP
SSC Neapel crest
SSC Neapel
NAP

Trainer

  • C. Chivu

Bei Inter sind vor dieser Partie keine bestätigten Verletzungs- oder Sperrensorgen gelistet. Chivu hat zu diesem Zeitpunkt noch keine voraussichtliche Startelf benannt, weitere Teamnews werden näher am Anpfiff erwartet.

Napoli reist ohne Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci und Pasquale Mazzocchi nach Mailand, alle drei werden als verletzt geführt. Allegri hat eine voraussichtliche Startelf noch nicht bestätigt, und ein vollständigeres Bild seines verfügbaren Kaders wird sich in den kommenden Tagen ergeben.

Form

INT

INT - Form

MIL
U1-1
JUV
S1-2
BET
S1-0
MON
S4-1
CGL
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
9/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
NAP

NAP - Form

OSA
S2-1
CEL
U1-1
ARI
S6-2
GEN
S0-2
COM
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Inter geht mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Pflicht- und Testspielen in diese Partie und spielte nur einmal unentschieden, beim 1:1 im Testspiel gegen AC Mailand. In der Serie A hat Inter beide Ligaspiele gewonnen: mit 4:1 zu Hause gegen Monza am 1. Spieltag und mit 1:0 in Cagliari am 2. Spieltag. In diesen beiden Ligapartien erzielte Inter fünf Tore und kassierte keines.

Napolis jüngste Bilanz ist durchwachsener. Das Team gewann drei der vergangenen fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Das jüngste Ergebnis war die 1:2-Heimniederlage gegen Como in der Serie A, nachdem zuvor am 1. Spieltag ein 2:0-Auswärtssieg bei Genua gelungen war. In der Vorbereitung besiegte Napoli Aris Thessaloniki mit 6:2, kam gegen Celta Vigo aber nicht über ein 1:1 hinaus. Die Niederlage gegen Como war bislang die einzige in der Serie A, ging aber mit Defensivfehlern und einer unterdurchschnittlichen Leistung mehrerer Spieler einher.

Direkter Vergleich

Head to Head

Inter MailandUnentschiedenSSC Neapel
0
4
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1
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1
END
6Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs endete am 11. Januar 2026 in der Serie A mit 2:2 im Giuseppe Meazza. Davor gewann Napoli im Oktober 2025 zu Hause mit 3:1 gegen Inter. Die vergangenen fünf Serie-A-Duelle zwischen diesen Teams brachten zwei Unentschieden, zwei Napoli-Siege und einen Inter-Sieg hervor, wobei in allen fünf Spielen Tore fielen.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Inter MailandInter MailandINT
220051+46
S
S
2
AC MailandAC MailandMIL
220041+36
S
S
3
Juventus FCJuventus FCJUV
220030+36
S
S
4
Lazio RomLazio RomLAZ
220020+26
S
S
5
UdineseUdineseUDI
211043+14
S
U
6
ComoComoCOM
211032+14
S
U
7
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
110021+13
S
8
AS RomAS RomROM
110040+43
S
9
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
S
N
10
LecceLecceLEC
110020+23
S
11
SSC NeapelSSC NeapelNAP
210132+13
N
S
12
CagliariCagliariCGL
21011103
N
S
13
SassuoloSassuoloSAS
21013303
S
N
14
BolognaBolognaBOL
100101-10
N
15
FC TurinFC TurinTOR
200224-20
N
N
16
CFC GenuaCFC GenuaGEN
200203-30
N
N
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
200203-30
N
N
18
MonzaMonzaMON
200237-40
N
N
19
VenedigVenedigVEN
200204-40
N
N
20
AC FlorenzAC FlorenzFIO
200207-70
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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